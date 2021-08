Rheinfelden Die Störche machen sich auf den Weg nach Süden – allerdings ohne Jungstörche aus Rheinfelden, denn sie sind alle tot Beim traditionellen Storchen-Pic des Vereins Natur- und Vogelschutz Rheinfelden wurden die Störche auf ihren Zug ins Winterquartier verabschiedet. In Rheinfelden gingen in diesem Jahr allerdings alle Jungtiere verloren. Horatio Gollin 09.08.2021, 05.00 Uhr

Viele Fricktaler Störche machen sich schon bald auf den Weg nach Süden. Urs Wullschleger

Alle zwei Jahre lädt der Verein Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) zum traditionellen Storchen-Pic, um die Störche auf ihren Weg nach Süden ins Winterquartier zu verabschieden. Rund 50 Interessierte kamen zum Steh-Apéro mit selbstgebackenen Kuchen am Storchennestturm.

In Rheinfelden verlief es für die Störche in diesem Jahr allerdings nicht gut. Die vier Jungtiere auf dem Storchennestturm verstarben, berichtete Vereinspräsidentin Daniela Müller. Für Rheinfelden bedeutet es einen Totalverlust aller Jungtiere, da der Horst im Stadtpark erst gar nicht bezogen wurde und ein Horst bei der Rheinsaline zwar besetzt wurde, aber ohne Nachkommen blieb.

Albi Wuhrmann begrüsst zum Storchen-Pic. Horatio Gollin / «Aargauer Zeitung»

Albi Wuhrmann vom Vorstand begrüsste die Besucher. Er verwies er auf den verlassenen Horst auf dem Storchennestturm und sagte:

«Die Störche sind heute nicht mehr da. Sie sammeln sich auf den Feldern, um in den Süden zu ziehen.»

Wuhrmann führte aus, dass der NVR mit 300 Mitgliedern einer der grösseren Vereine in Rheinfelden ist und sich um die Betreuung der Naturschutzgebiete kümmert.

Bruno Gardelli berichtet über das diesjährige Storchenjahr. Horatio Gollin / «Aargauer Zeitung»

In seinem Vortrag führte Bruno Gardelli, Storchenverantwortlicher in der Nordwestschweiz und Leiter der Storchenstation in Möhlin, aus, dass die Zahl der Brutpaare stetig ansteigt. Um 1950 gab es kein einziges Brutpaar mehr, und durch die erfolgreiche Wiederansiedlung konnte seitdem die Anzahl der Brutpaare wieder auf 800 gesteigert werden.

Dauerregen wurde vielen Jungtieren zum Verhängnis

Auswilderungen sind heute nicht mehr nötig. In der Nordwestschweiz wurden 135 Horste mit Brutpaaren besetzt. Gardelli erklärte, dass vielmehr mancherorts ein Platzproblem bestünde. Im März begann die Brutsaison und im April gab es schon die ersten Eier. Es war dies Jahr zwar nicht so kalt, aber der Dauerregen wurde vielen Jungtieren zum Verhängnis. Die Eltern waren bei der Futtersuche eingeschränkt und auch das Fliegenlernen verlief nicht gut, da die Störche mit nassem Gefieder schwerer sind, weshalb mehr Tiere verunglücken.

Von den 220 Jungtieren wurden 205 erfolgreich beringt, berichtete Gardelli. Viele der wieder angesiedelten Störche haben das Zugverhalten verlernt und überwintern in der Schweiz, statt nach Spanien der Südafrika zu ziehen. Bei der letzten Winterzählung waren in der Schweiz 700 Störche gezählt worden. Auch in Möhlin hatte 13 Störche überwintert.

Das Buch wurde letztes Jahr zum 50-Jahr-Jubiläum der Storchenstation Möhlin herausgegeben. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Gardelli verwies darauf, dass anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Storchenstation Möhlin im vergangenen Jahr das informative Kinderbuch «Bianca und Pico» veröffentlicht wurde, das auch beim Storchen-Pic erhältlich war. Für Kinder hatte der NVR noch einen Foxtrail durch die Altstadt vorbereitet, wo diese verschiedene Stationen suchen konnten, an denen es jeweils eine Frage zur Natur zu beantworten galt. Daniela Müller:

«Damit die Kinder etwas lernen und für die Anliegen des Naturschutzes sensibilisiert werden.»