Rund 300 Menschen bei Ukraine-Kundgebung in Rheinfelden

Rheinfelden Die Stadt in Blau-Gelb: Rund 300 Menschen zeigen bei Kundgebung ihre Solidarität mit der Ukraine Hunderte von Menschen aus der Schweiz und Deutschland haben bei einer Kundgebung in Rheinfelden ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Redner verurteilten den russischen Angriffskrieg auf das Land als völkerrechtswidrig und brutal. Auch Menschen aus der Ukraine selbst kamen zu Wort und berichteten von ihrer Flucht und dem Schicksal der Menschen. Hans Christof Wagner 12.03.2022, 18.04 Uhr

An der Rheinbrücke in Rheinfelden brachten rund 300 Demonstrantinnen und Demonstranten ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck. Hans Christof Wagner

Der Krieg in der Ukraine und die Folgen für die dort lebenden Menschen geht auch dem Stadtrat von Rheinfelden nahe. Gemeinsam mit der Schwesterstadt auf badischer Seite rief er zu einer Solidaritätskundgebung am Samstag auf der alten Rheinbrücke auf.

Auf rund 300 schätzte die deutsche Polizei die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie waren dem Aufruf beider Städte gefolgt und demonstrierten zusammen für ein sofortiges Ende des von Russland vom Zaun gebrochenen Krieges.

Viele trugen die ukrainischen Landesfarben blau-gelb bei sich. Friedenstauben und die Europa-Flagge waren bei der Kundgebung ebenfalls zu sehen. Ein an der Rheinbrücke stehender Mann erzählte auf Nachfrage, wie es seiner Frau und deren Mutter gelungen sei, aus der Ukraine zu flüchten und in Rheinfelden/Baden Frieden und Sicherheit zu finden. Der Mann sagte:

«Die Lage wird immer schwieriger, immer weniger Menschen gelingt noch die Flucht.»

Die Unruhen hätten sich inzwischen auch auf den westlichen Teil der Ukraine ausgeweitet. Für ihn sei es «nur logisch», jetzt auf der Strasse zu stehen und zu demonstrieren.

Rheinfeldens Stadtammann Franco Mazzi sagte, dass der Ort der Kundgebung auf der Rheinbrücke ein symbolischer Ort sei, der für das friedliche und freundschaftliche Zusammenleben der beiden Rheinfelden stehe. Mazzi sagte:

«Heute sind wir hier, um uns gegen einen Krieg auszusprechen, der ein Land in eine humanitäre Katastrophe gestürzt hat.»

Hunderttausende Menschen seien geflüchtet und bräuchten dringend Hilfe. Beide Rheinfelden seien solidarisch mit den Menschen aus der Ukraine und setzten mit der Kundgebung ein Zeichen des Friedens. Mazzi liess nicht unerwähnt, dass der Stadtrat von Rheinfelden 10'000 Franken zu Gunsten der notleidenden Bevölkerung in der Ukraine gespendet hat.

«Eklatanter Verstoss gegen das Völkerrecht»

Klaus Eberhardt, Oberbürgermeister von Rheinfelden/Baden, nannte den russischen Krieg gegen die Ukraine einen «eklatanten Verstoss gegen das Völkerrecht» und bezeichnete das Verhalten des russischen Präsidenten Putin als «imperialistisch». Dieser Krieg sei durch nichts zu rechtfertigen und nicht nur ein Konflikt zwischen zwei Ländern, sondern zwischen zwei Welten und Weltanschauungen. Dafür bekam Eberhardt immer wieder Beifall.

Aus Brüdern wurden Feinde

Ein erst vor wenigen Tagen aus der Ukraine geflüchteter Mann sprach in seiner Landessprache zu den Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Er sagte:

«Noch vor einem Monat galten Ukrainer und Russen als Brüder. Jetzt sind aus ihnen Feinde geworden.»

Michael Derrer aus Rheinfelden, mit Osteuropa seit langem verbundener Unternehmer, sprach ebenso zur Menge. Und erntete dafür nicht immer Beifall. Die ukrainische Führung müsse jetzt auch Kompromisse eingehen, so Derrer. Und: «Die russische Bevölkerung wurde nicht gefragt, ob sie diesen Krieg will. Sie will den Krieg genauso wenig wie wir», gab sich Derrer überzeugt.