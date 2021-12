SwissShrimp AG: Hohe Nachfrage vor den Feiertagen

Rheinfelden Die Shrimps feiern zu Weihnachten Hochsaison – aber: Die Zucht leidet noch immer unter der Pandemie Die anstehenden Feiertage sorgen in der Rheinfelder Crevetten-Zucht SwissShrimp AG für eine erhöhte Nachfrage. Besonders beliebt fürs Fondue Chinoise: «Shrimpollata». Und es gibt noch mehr Grund zur Freude, denn auch die Aktienkapitalerhöhung läuft gut. Allerdings spürt das Unternehmen noch immer die Auswirkungen der Pandemie. Nadine Böni Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Die Feiertage sorgen bei der SwissShrimp AG in Rheinfelden für eine erhöhte Nachfrage. Sandra Ardizzone (10. September 2019)

Der Dezember ist für die Rheinfelder Crevetten-Zucht SwissShrimp AG

ein Spitzenmonat. «Wir haben sehr viele Onlinebestellungen von Privatpersonen erhalten», sagt Geschäftsführer Rafael Waber und erklärt: «An Weihnachten gönnen sich viele Konsumentinnen und Konsumenten exklusive Zutaten für die Festtagsspeise.»

Die Shrimpszucht bietet, falls nötig, Inspiration. Auf ihrer Website sind 50 Shrimpsrezeptvideos samt Anleitung zum Herunterladen bereitgestellt.

Shrimps fürs Fondue Chinoise

Besonders gefragt war in den vergangenen Monaten ein dieses Jahr neu lanciertes Produkt: Shrimps-Schwänze, also Shrimps ohne Kopf. «Diese werden stark von Privatpersonen nachgefragt», sagt Waber. Die Köpfe wiederum werden von Gastronomen für hochwertige Saucen oder einen Fonds genutzt. Für das Fondue Chinoise seien zudem die «Shrimpollata» – Crevetten in Form von Würstchen – gefragt, so Waber.

Das Unternehmen hat im Voraus sogar neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingeschult, um optimal auf die Festtagszeit vorbereitet zu sein. All das kann allerdings nicht komplett darüber hinwegtäuschen, dass die Swiss Shrimp AG noch immer die Auswirkungen der Pandemie spürt. Waber sagt denn auch:

Geschäftsführer Rafael Waber. Sandra Ardizzone (10. September 2019)

«Noch besser würde es laufen, wenn die Gastronomie ganz normal geöffnet hätte.»

Die Gastronomie sei nach wie vor «sehr vorsichtig im Bestellen von Waren, weil wenig Klarheit über die künftigen Massnahmen besteht», so Waber. Zudem wurden viele Firmen- und Privatessen in Restaurants abgesagt:

«Diese Absagen landen dann auch bei uns in Form einer Stornierung von Bestellungen.»

Hinzu kommt, dass die Pandemie die weitere Bekanntmachung des Produkts erschwert: «Gerne würden wir Degustationen in Fachgeschäften durchführen. Mit Maske und der Personenanzahlbeschränkung ist dies aber leider nicht gut möglich respektive unmöglich», sagt Waber.

International als Vorbild gehandelt

Trotzdem blickt der Geschäftsführer optimistisch in die Zukunft. Auch, weil die im Sommer angestossene Aktienkapitalerhöhung gut läuft. Maximal 10000 Aktien zu je 800 Franken werden ausgegeben. «Wir verspüren immer noch ein grosses Interesse von Privatpersonen, welche in die SwissShrimp AG investieren wollen», sagt Waber.

«Unsere Kapitalerhöhung läuft noch ein paar Wochen und ich gehe davon aus, dass wir alle 10’000 Aktien ausverkaufen können.»

Auch auf einer ganz anderen Ebene erhält das Unternehmen viele positive Rückmeldungen: «Wir werden international aufgrund unserer innovativen Methode und der konsequenten Umsetzung hinsichtlich ressourcenschonende Shrimpsproduktion als Vorbild gehandelt», sagt Waber. «Das stimmt uns zuversichtlich und öffnet da und dort wieder neue Türen für die Zukunft.»

