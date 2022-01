Die Foodsharing Station Madame Frigo hat ausgekühlt

Der öffentliche Kühlschrank «Madame Frigo» in Rheinfelden zieht weg. Aufgrund von Umbauarbeiten am Rheinfelder Bahnhof kündigte die SBB die Mietvereinbarung per Jahresende. Sehr zum Bedauern der Initiantinnen und Initianten: Sie hätten den öffentlichen Kühlschrank gerne weitergeführt.

Nils Hinden 04.01.2022, 05.00 Uhr