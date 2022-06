Reha Rheinfelden feiert ihr 125-Jahre-Jubiläum

Rheinfelden 125 Jahre: Die Reha feiert ein rauschendes Geburtstagsfest – und heimst viel Lob ein Die Rheinfelder Rehaklinik besteht seit 125 Jahren. Das wurde mit einem rauschenden Fest samt viel Politprominenz gefeiert. Von der heimste die Reha in den Grussbotschaften viel Lob ein: Die Klinik, einst als Badeanstalt gegründet, sei heute von «grosser Bedeutung für den Rehabilitationskanton Aargau», sagte etwa Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. 24.06.2022, 17.29 Uhr

Während der Feier trat unter anderem das Künstlerduo Sira Eigenmann und Srdjan Vukasinovic auf. Zvg

Die Reha Rheinfelden feierte im 2021 das 125-jährige Bestehen der Klinik. Pandemiebedingt wurden die Jubiläumsfestivitäten um ein Jahr verschoben. Am Donnerstag war es jetzt soweit – die Reha Rheinfelden lud zum offiziellen Jubiläumsanlass im Zelt bei den Sportanlagen Engerfeld in Rheinfelden ein. Matthias Mühlheim, administrativer Direktor, und Professor Leo Bonati, Chefarzt und medizinischer Direktor der Reha Rheinfelden, freuten sich, zahlreiche Persönlichkeiten aus der Gesundheitsbranche und der Politik sowie von Geschäftspartnern und Behörden am Jubiläumsanlass in Rheinfelden begrüssen zu dürfen.