Zu grosse Nachfrage: So gut läuft es für SwissShrimp AG

Rheinfelden Die Pandemie ist überwunden: Die Shrimpszucht könnte mehr Crevetten verkaufen, als sie produziert Die Pandemie und die damit verbundenen Gastrolockdowns trafen die Rheinfelder SwissShrimp AG hart. Inzwischen hat sich das Start-up von den Turbulenzen erholt. Die Nachfrage aus der Gastronomie etwa ist teilweise sogar so hoch, dass der Zucht die Shrimps ausgehen. Jael Rickenbacher 22.09.2022, 05.00 Uhr

Die SwissShrimp AG in Rheinfelden ist das einzige Unternehmen, das Shrimps nachhaltig produziert und ausschliesslich frisch verkauft. Sandra Ardizzone / AGR

Die Rheinfelder Shrimpszucht ist wieder in ruhigeren Gewässern unterwegs. Zur Erinnerung: Das Jahr 2020 hätte in der noch jungen Geschichte der Swiss Shrimp AG einen Meilenstein darstellen sollen. Zum ersten Mal seit dem Markteintritt im Frühjahr 2019 hätte in der Zucht ein ganzes Jahr lang im Vollbetrieb gearbeitet werden sollen – quasi das erste Jahr im «Normalbetrieb» also. Dann aber kam die Coronapandemie und nichts mehr war normal.