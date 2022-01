Schweizer Salinen verkaufen im Januar 30'000 Auftausalz

Rheinfelden «Die Nachfrage ist höher als in einem milden Winter»: Die Schweizer Salinen liefern tonnenweise Auftausalz aus Anders als vor einem Jahr fiel in diesem Winter im Flachland bisher kaum Schnee. Die Nachfrage nach Auftausalz ist bei den Schweizer Salinen trotzdem höher als in anderen Wintern – wegen der Kälte. 30'000 Tonnen Salz haben sie in den vergangenen Wochen an die Winterdienste und Werkhöfe ausgeliefert. Nadine Böni 29.01.2022, 05.00 Uhr

Bei Schneefall im Flachland steigt der Absatz bei den Schweizer Salinen. Symbolbild: Ollo/E+

Vereisender Regen hat in der Nacht auf Freitag stellenweise zu Glatteis auf den Strassen geführt. Zwar kam es etwa auch im Aargau zu mehreren kleineren Unfällen, aber: Auf den Hauptverkehrsachsen seien die Strassen sehr schnell mit Salz bestreut worden, sodass die Situation früh unter Kontrolle gebracht werden konnte, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, sagt.

Das Auftausalz, das die Winterdienste und Werkhöfe nutzen, wird von den Schweizer Salinen produziert. Sie stellen im Auftrag der Kantone die Versorgung der gesamten Schweiz sicher, Auftausalz macht dabei bis zu 60 Prozent des Absatzes aus. Die Wintermonate sind entsprechend – und wenig überraschend – traditionell die nachfragestärksten Monate.

Spitzenwerte werden bei Schneefall im Flachland erreicht

Im Januar 2022 haben die Salinen bisher rund 30'000 Tonnen Auftausalz an ihre Kundschaft ausgeliefert. Frank Butz, Mediensprecher der Schweizer Salinen, sagt:

«Zurzeit ist aufgrund des Winterwetters die Nachfrage höher als in einem milden Winter.»

Spitzenwerte werden allerdings vor allem dann erreicht, wenn in niedrigeren Lagen über längere Zeit Schnee fällt. Das ist im Moment nicht der Fall, die Nachfrage befinde sich daher «derzeit im Normalbereich», sagt Butz.

Wie stark der Absatz beziehungsweise der Bedarf an Auftausalz schwanken kann, zeigt ein Blick auf die vergangenen beiden Jahre. Im Januar 2020 wurden nur 9000 Tonnen Auftausalz ausgeliefert, im Januar 2021 waren es 110’000 Tonnen Auftausalz – nicht weniger als rund zwölfmal mehr. Der Dezember 2021 war mit rund 88’000 Tonnen zudem der absatzstärkste zwölfte Monat eines Jahres in der langjährigen Statistik der Salinen.

Die beiden Saldome sind entscheidend

Das vergangene Jahr sorgte denn auch für neue Rekorde: Der totale Salzabsatz betrug 630’000 Tonnen und stellt eine Allzeit-Höchstmarke in der Geschichte des Unternehmens dar. Vom Gesamtabsatz waren 370’000 Tonnen Auftausalz – auch diese Menge wurde zuvor noch nie nachgefragt.

Trotz des riesigen Bedarfs im Rekordjahr starteten die Schweizer Salinen mit dem «geplanten Lagerbestand» von rund 200'000 Tonnen Auftausalz in den aktuellen Winter, sagt Butz. Wobei die Saldome 1 und 2 der Saline Riburg entscheidend sind. Seit der Inbetriebnahme des Saldome 2 im Jahr 2012 gehörten Lieferengpässe der Vergangenheit an, sagt Butz und fügt an:

«Dank dieser Lagerhaltung konnte die Versorgung der Schweiz mit Auftausalz seither jederzeit sichergestellt werden.»

In den beiden Saldome werden derzeit zusammen rund 140’000 Tonnen Auftausalz gelagert. Die Schweizer Salinen produzieren zudem laufend weiter und füllen somit auch die Lager laufend nach.

Die Saline Riburg der Schweizer Salinen AG mit den beiden Saldome – sie stellen die Versorgung der Schweiz mit Auftausalz sicher. Dennis Kalt (31. Januar 2019)

1200 Tonnen Auftausalz pro Tag sind es bei maximaler Produktionslast. Hinzu kommen täglich insgesamt 1000 Tonnen anderer Salze, etwa Speisesalz, Regeneriersalz, Landwirtschaftssalz, Industriesalz, Pharmasalz oder auch Wellness-Salz.

400'000 Tonnen Lagerkapazitäten schweizweit

Jeweils in den Sommermonaten erfolgt bereits die Auffüllung der Kundenlager im Rahmen der Sommerauffüllung. «Im Anschluss füllen die Schweizer Salinen ihre Lager in Vorbereitung für den Winter wieder auf», erklärt Butz. Dadurch stehen in den Salinen-Lagern und in den Lagern der Gemeinden und Kantonen insgesamt Kapazitäten von 400’000 Tonnen Auftausalz für den Winter zur Verfügung.

Die Bedarfsplanung stütze sich dabei auf Erfahrungswerte und auf die Lagerbestände respektive die Bestelllage. Und Butz fügt an:

«Natürlich haben wir auch die Wetterprognosen im Blick.»

Da der Bedarf aber eben um den Faktor drei bis vier schwanken kann, seien auch «eine flexible und vorausschauende Planung sowie eine eingespielte Logistik und Lagerhaltung» zentral, so Butz.