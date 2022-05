Rheinfelden: Die Musik liegt Aline Schnepp im Blut

Rheinfelden Die Musik liegt ihr im Blut: Aline Schnepp hat ihren Master of Performance mit Auszeichnung absolviert Die Mutter Geigerin, der Vater Kontrabassist: Die Musik liegt Aline Schnepp im Blut. Schon als Vierjährige entschied sie sich für das Cello – und liebt es noch heute. Nun hat die junge Rheinfelderin den Master of Performance mit Auszeichnung absolviert. Sie erklärt, warum das Cello ihr Instrument ist und was Musik mit Schauspielerei zu tun hat. Andreas Fischer 31.05.2022, 05.00 Uhr

Die Rheinfelder Cellistin Aline Schnepp (links) zusammen mit Tamara Chitadze. Zvg

Die Cellistin Die Musik liegt Aline Schnepp aus Rheinfelden im Blut: Sie erklärt, warum das Cello zu ihr passt und: was Musik mit Schauspiel zu tun hat. Andreas Fischer Es ist das erste Mal, dass man Aline Schnepp hier im Kirchgemeindehaus ohne Cello sieht. Sonst spielt sie in Gottesdiensten und gibt Konzerte. Diesmal trifft man sich zum Gespräch, wenige Tage nachdem sie ihren Master of Performance mit Auszeichnung absolviert hat. Sie wirkt – wen wundert es – tiefenentspannt.

Zur Welt kam Aline Schnepp in Liestal, bald darauf zog die Familie nach Rheinfelden, wo Aline ihre Jugend verbrachte. Heute lebt sie, zusammen mit ihrem Partner – ebenfalls Cellist – in Basel. Die Wohnung in der Altstadt erfüllt die für Musiker relevanten Bedingungen: Sie liegt zentral, der Weg zum Bahnhof ist nicht weit, und man darf Tag und Nacht üben, ohne die Nachbarn zu nerven.

Die Mutter Geigerin, der Vater Kontrabassist

Schnepps Mutter ist Geigerin, ihr Vater Kontrabassist am Basler Symphonieorchester, sie selber hat sich als Vierjährige fürs Cello entschieden, also jenes Instrument, das von der Grösse her dazwischen liegt.

Noch heute sei das Cello für sie das schönste aller Instrumente. Und es passe zu ihr, «ein Melodieinstrument mit warmem Klang, mit tiefen Bässen. Obwohl man nur eine bis maximal vier Noten gleichzeitig spielen kann, ist die Cellomusik sehr wandelbar.» Seit zwei Jahren hat sie ihr eigenes Instrument. Es sei, sagt die filigran wirkende junge Frau, «rustikal, grob gebaut, sehr bassig, mit viel Klangraum». Man komme damit «an andere Orte».

Das Instrument, Anfang dieses Jahrhunderts in Italien gebaut, sei wirklich ihres. Nicht nur die Klänge, auch das Wesen von Aline Schnepp geht in die Tiefe. Ein verbindendes Merkmal der Musik, die sie bei ihrem Masterrezital spielte, ist, dass sie aus Schaffenskrisen heraus entstanden ist.

Bei Ludwig van Beethoven war es seine einzige – aus ihr trat er hinein in seine Spätphase, in der er scheinbar unverrückbare kompositorische Konventionen aufbrach. Am Anfang dieser Spätphase steht die Sonate C-Dur für Klavier und Violoncello. «Zusammengefasster, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen», sagte der grosse Goethe von seinem Zeitgenossen, nachdem er ihn damals getroffen hatte.

Johann Wolfgang Goethe hat vermutlich auch die «Fünf Stücke im Volkston» von Robert Schumann inspiriert. Das Stück ist mitten im Dresdner Maiaufstand entstanden, der, letztlich erfolglos, demokratische und liberale Werte durchzusetzen versuchte.

Eine Insel im Meer des Alltäglichen

Die «Weite des Terrains» in den Stücken im Volkston des als unpolitisch geltenden Schumann zu erkennen, sei nichts für «gedankenlose Spieler», zitiert Aline Schnepp einen Kommentator der damaligen «Neuen Zeitung». Sie selber macht sich viele Gedanken über Musik und ihr eigenes Verständnis davon.

«Musik soll eine Insel im Meer des Alltäglichen sein, kein politisches Programm, aber auch nicht blosse Unterhaltung. Musik lässt erahnen, dass das Dasein des Menschen aus mehr als nur Arbeit besteht. Musik nährt Seele und Geist.»

Und sie sei, fügt Aline Schnepp hinzu, somit durchaus systemrelevant, auch wenn ihr das in der Pandemie oft abgesprochen worden sei.

Zum Programm des Masterrezitals gehörte auch ein Werk des russischen Komponisten Sergei Rachmaninow. Dass sie Rachmaninow spiele, sei für sie selbstverständlich, sagt sie. «Der kann ja nichts für Putins Wahnsinn.» Kontraste sind insgesamt das, was Aline Schnepps Masterrezital ausmachte. Sie zitiert dazu Rachmaninow selbst: «Ob es Liebe, Bitterkeit, Trauer oder religiöses Empfinden ist: All diese Stimmungen gehen in meine Musik ein.» In allem drin gilt, sagt sie, noch einmal Rachmaninow zitierend: «Die Musik muss aus dem Herzen kommen und zu Herzen gehen.»

Ihre Aufgabe gleicht der Schauspielerei

Indessen gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen Komponisten und Interpreten. Ihre Aufgabe als Interpretin, sagt Aline Schnepp, sei ähnlich wie jene einer Schauspielerin:

«Du muss nicht unbedingt traurig sein, um traurige Sachen zu spielen.»

Doch dieses Sich-in-eine-Welt-Hineinversetzen, das mache das Musikerleben interessant. Das gute Gelingen des Masterrezitals habe sie in hohem Mass der Pianistin Tamara Chitadze zu verdanken, betont Aline Schnepp. Sie begleitete sie bei allen Stücken – ausser jenem in der Mitte.

Dieses, in dem sich die tiefsten Abgründe des Rezitals auftun, ist für Cello Solo komponiert: «Vier kurze Studien für Violoncello solo» des wenig bekannten, in Insiderkreisen aber hoch dotierten deutschen Musikers Bernd Alois Zimmermann. Hier, in der Mitte, kommt alles zusammen, was Aline Schnepp wichtig ist: die Wandelbarkeit des Instruments, die sich in der Bandbreite von Spieltechniken ebenso zeigt wie in den verschiedensten Gefühlslagen, in die es die Zuhörenden versetzt.

Der Freundeskreis holt sie zurück ins normale Leben

Zimmermann nahm sich, von Depressionen gezeichnet, kurz nach Abschluss dieser Komposition das Leben. Sie habe, auch hier, diese Distanz des Schauspielers zum Werk. Und es gebe für sie ein Leben ausserhalb der Musik, sagt Schnepp.

Dazu gehören zum Beispiel die Schwester, die Pharmazie studiert, sowie Psychologinnen und Primarlehrer im Freundeskreis, «die mit Musik nichts zu tun haben, die mich ins normale Leben zurückholen». Und schliesslich sind da die Ferien an Kretas nicht touristischer Südküste. Schnepp sagt:

«Als Musikerin habe ich keine festen Freitage. Oft bist du an den Wochenenden engagiert. Umso wichtiger ist es, zwischendurch den Kopf zu verlüften.»

Bevor sie aber in die Ferien fährt, spielt sie am Pfingstmontag zusammen mit Tamara Chitadze noch einmal das Programm ihres Masterrezitals. Es steht unter dem in sich kontrastreichen Titel «Zwischen Volkston und Aufbruch» – also ungefähr: «Zwischen traditionellem Volkslied und Revolution». Das Konzert beginnt am Pfingstmontag, 6. Juni um 17.15 Uhr im Kirchgemeindehaus Kaiseraugst.