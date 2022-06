Die Grümpeli-Saison startet in Rheinfelden

Rheinfelden Die «Grümpeli»-Saison startet: Über 300 Spielerinnen und Spieler kicken und feiern auf dem «Schiffacker» In den kommenden Wochen stehen in verschiedenen Fricktaler Gemeinden Plauschfussballturniere an. Den Anfang macht Rheinfelden. Dort messen sich die Teilnehmenden in den Kategorien Firmen, Vereine, Junioren und Juniorinnen sowie Mixed. Der Vereinspräsident freut sich – denkt aber vor allem an ein besonderes Highlight am Sonntagnachmittag. Nadine Böni 10.06.2022, 16.00 Uhr

Nach 2019 findet das Grümpeli des FC Rheinfelden wieder im Juni statt: Über das Wochenende machen über 300 Spielerinnen und Spieler mit. Martin Reinhart / Aargauer Zeitung

Die Grümpeli sind zurück: In den kommenden Wochen und Monaten finden in verschiedenen Fricktaler Gemeinden Plauschfussballturniere statt. So etwa in Wallbach am Freitag, 17. und Samstag, 18. Juni oder in Kaiseraugst am Ende der Schulsommerferien am 13. und 14. August.

Den Anfang für die Grümpeli-Saison macht an diesem Wochenende aber Rheinfelden: am Freitagabend mit dem Firmenturnier, am Samstag mit den Juniorenmannschaften sowie Vereinen und in der neuen Kategorie Mixed sowie am Sonntag mit der vierten Auflage des Juniorinnenturniers. Insgesamt werden über das Wochenende zwischen 300 und 350 Spielerinnen und Spieler aus allen Altersgruppen auf dem «Schiffacker» auflaufen.

Dominik Tanner, Präsident des FC Rheinfelden. zvg

Nach zwei Jahren ohne oder mit verspätetem Grümpeli – 2021 fand es pandemiebedingt im August statt – ist die Freude im Verein gross, dass es wieder klappt. FCR-Präsident Dominik Tanner sagt:

«Die Vorbereitungen liefen gut. Im Organisationsteam sind viele erfahrene Mitglieder, die wissen, was zu tun ist.»

Einen kleinen Wermutstropfen gäbe es lediglich beim traditionellen Vereinsturnier am Samstag: Im Vergleich mit den Jahren vor der Pandemie haben sich deutlich weniger Vereine dafür angemeldet. So hat das OK spontan zusätzlich die Kategorie «Mixed» auf die Beine gestellt – und kann trotz Kurzfristigkeit tatsächlich ein Turnier in dieser durchführen. «Die Resonanz war super», sagt Tanner denn auch. «Wir sehen hier durchaus Potenzial für die Zukunft.»

Eine Strandbar und ein wichtiges Spiel

Mindestens so wichtig, wie der sportliche Aspekt ist bei den Grümpeli jeweils das «Danach» und «Drumherum» – so auch in Rheinfelden, wo die Grümpeli seit Jahrzehnten Kult sind. So gibt es über das Wochenende unter anderem eine Festbeiz mit Grill und Barbetrieb samt DJ in der Strandbar sowie am Samstagabend zusätzlich Livemusik einer Rock-Coverband. «Die Stimmung wird bestimmt super und das Wetter scheint ebenfalls zu passen», sagt Tanner.

Für den Vereinspräsidenten selbst steht allerdings nicht das Rahmenprogramm im Vordergrund: Der Moment, auf den er sich am meisten freut, kommt am Sonntagnachmittag – mit dem Spiel der ersten Mannschaft um 15 Uhr. Das Team hat mit einem Sieg gegen den FC Schwarz-Weiss die Chance, sich als Tabellenzweiter für die Aufstiegsspiele in die 2. Liga zu qualifizieren. «Das wäre für den gesamten Verein ein Highlight», sagt Tanner. Er hofft daher auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung.