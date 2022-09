FDP Wirtschaftstreffen in Rheinfelden über digitale Bedrohung

Rheinfelden «Die Frage ist nicht ob, sondern wann»: IT-Experten informieren an Wirtschaftstreffen der FDP über die digitale Bedrohung Während die Kriminalität in der Schweiz in den vergangenen Jahren insgesamt rückläufig war, nehmen Straftaten im Internet zu. Am Wirtschaftstreffen der FDP der Bezirke Rheinfelden und Laufenburg gaben Sicherheitsexperten Tipps, wie man sich gegen Phishing und Schadsoftware schützt. Horatio Gollin 02.09.2022, 05.00 Uhr

Hacker nutzen Sicherheitslücken auf Websites aus und erpressen ihre Opfer mit gestohlenen Daten. Symbolbild: Keystone/Gaetan Bally

Während Kriminalität in der Schweiz in den vergangenen Jahren insgesamt rückläufig war, nehmen Straftaten im Internet zu. «Digitale Bedrohung – Cyberangriffe versus Cyberabwehr» lautete das Thema des Wirtschaftstreffens 2022 der FDP der Bezirke Rheinfelden und Laufenburg. Rund 50 Parteimitglieder sowie Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Wirtschaft waren der Einladung ins Hotel Eden in Rheinfelden am Mittwochabend gefolgt und wurden von Manuel Mauch, Präsident der FDP Bezirk Rheinfelden, begrüsst.