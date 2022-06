Rheinfelden: Flüchtlingskinder bekommen eine eigene Schule

Rheinfelden Die Flüchtlingskinder aus der Ukraine werden in der ehemaligen HPS unterrichtet Bis zu 120 Kinder aus der Ukraine werden in Rheinfelden mit ihren Familienangehörigen untergebracht. So viele können nicht in der Regelschule unterrichtet werden. Deshalb soll nach den Sommerferien eine Spezialschule in der ehemaligen Heilpädagogischen Schule eröffnet werden. Thomas Wehrli 16.06.2022, 05.00 Uhr

Die Flüchtlingskinder sollen im Schulhaus in der ehemaligen Heilpädagogischen Schule in Rheinfelden unterrichtet werden. Zvg

Die Überbauung Dianapark in Rheinfelden bietet bei einer Vollbelegung bis zu 450 Flüchtlingen Platz. Kanton und Stadt rechnen damit, dass dann auch 100 bis 120 Kinder in der Siedlung wohnen werden. Diese müssen unterrichtet werden. Der Kanton werde die Schule koordinieren, sagte Landstatthalter Jean-Pierre Gallati am Dienstag in Rheinfelden.

Die Schule wird im Gebäude der ehemaligen Heilpädagogischen Schule, das derzeit leer steht, eingerichtet. «Es war sofort klar, dass die Regelschule so viele Schülerinnen und Schüler nicht aufnehmen kann», erklärte Alexander Grauwiler vom Ukraine-Stab im Bildungsdepartement. Er machte keinen Hehl daraus, dass es eine «riesige Aufgabe» sei, die Schule «innert No-Time», also über die Sommerferien, startklar zu machen. Man arbeite intensivst im Hintergrund.

Ein grosses Problem sind die Lehrkräfte

Ein grosses Problem ist es, genügend Lehrkräfte zu finden. Es gibt sonst schon zu wenige Lehrpersonen – für ein befristetes Projekt wie dieses fällt die Suche nochmals schwerer. Es gilt aber auch Fragen zu lösen, wie die Klassen eingeteilt werden, was allerdings erst dann angegangen werden kann, wenn klar ist, wie alt die Kinder sind, die in den Dianapark einziehen.

Froh ist Grauwiler, dass sich schon einige Personen gemeldet haben, die helfen wollen – weitere, etwa pensionierte Lehrkräfte, sind willkommen. Wie der Unterricht genau ablaufen wird, ob beispielsweise auch Online-Tools in Frage kommen, wird derzeit geprüft.

Bereits klar ist, dass jene Kinder, die derzeit in der Regelschule unterrichtet werden, dort bleiben sollen, denn sie sind gut integriert. Aktuell besuchen in Rheinfelden 14 Kinder die Primarschule und 17 Jugendliche die Integrationsklasse an der Oberstufe. Einige kommen Ende Schuljahr aus der Schule, ein Teil soll in die Regelschule integriert werden.

Viele Fragen zum Thema Finanzen

Viele Fragen drehten sich an der Infoveranstaltung um die Finanzen. Etwa darum, wie es mit der Rückerstattung für Sprachkurse laufe, die von den privaten Gastgebern vorfinanziert wurden.

Oder auch darum, ob man den Geflüchteten neben den neun Franken pro Tag für Essen und Freizeit nicht auch den Beitrag von 7.50 Franken für den erweiterten Lebensunterhalt auszahlen kann. Ein Teilnehmer sagte:

«Die Menschen brauchen das Geld dringend.»

Erich Habegger, Leiter des Sozialdienstes, wies darauf hin, dass die Gemeinden dies unterschiedlich handhaben würden, dass man das Anliegen aber aufnehme. Er wies darauf hin, dass man Gelder für Kleidung oder Reisen, die nicht rein privat seien, bereits jetzt beantragen könne.

Moniert wurden von mehreren Teilnehmenden auch die langen Wartezeiten – etwa für einen Deutschkurs oder auch für das Erstgespräch. Sibel Karadas, Sektionsleiterin Integration und Beratung beim Amt für Migration, wies auf die hohe Anzahl der Geflüchteten hin. Wartezeiten seien deshalb unumgänglich, sagte sie, und bei den Deutschkursen müsse man priorisieren.

Die Erstgespräche, für die derzeit auch eine Wartezeit von zwei bis drei Monaten besteht, will der Kanton angesichts der Grösse der Unterkunft im Dianapark führen.