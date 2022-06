Bis zu 450 Flüchtlinge: Unterkunft in Rheinfelden wird eröffnet

Rheinfelden Die ersten Flüchtlinge ziehen Ende Juni in den Dianapark ein – mit bis zu 450 Plätzen ist es die grösste Flüchtlingsunterkunft im Aargau Im Dianapark in Rheinfelden können bis zu 450 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht werden. Die Eigentümerin der Überbauung stellt dem Kanton die Siedlung bis zum Beginn der Sanierung kostenlos zur Verfügung. Die Belegung folgt ab Ende Juni in Etappen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

120 Wohnungen in der Überbauung Dianapark in Rheinfelden kann der Kanton als Unterkunft für Ukrainerinnen und Ukrainer nutzen. Dennis Kalt

Jetzt ist klar: Die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer werden ab dem 27. Juni im Dianapark in Rheinfelden einziehen. Dies erklärte Stephan Müller, Leiter Sektion Betreuung Asyl beim Kanton, am Dienstag an einer Infoveranstaltung, an der rund 60 Personen teilnahmen.

Insgesamt stellen die Helvetia-Versicherungen dem Kanton im Dianapark 120 Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung – bis auf die Nebenkosten kostenlos. Die Wohnungen stehen derzeit leer, weil die Grossüberbauung ab dem nächsten Jahr in Etappen saniert und umgebaut wird. Ein ganz und gar nicht alltägliches Angebot, wie Müller hervorhob:

«Als das Angebot kam, konnte ich es fast nicht glauben.»

Inzwischen hat der Kanton die ersten 50 der 120 Wohnungen eingerichtet. «Im Eiltempo», so Müller. Dass es noch nicht mehr sind, liegt auch daran, dass die Flüchtlingszahlen derzeit eher tief sind. Pro Tag werden dem Kanton Aargau aktuell rund 30 Flüchtlinge zugewiesen, in Spitzenzeiten waren es rund dreimal so viele.

Betreuung übernimmt ORS Service AG

«Deshalb können wir den Dianapark relativ langsam belegen», sagte Müller und sieht darin einen grossen Vorteil: «So können wir auch die neuen Strukturen langsam aufbauen.»

Stephan Müller, Leiter Sektion Betreuung Asyl beim Kanton. Dennis Kalt

Und neu sind sie in dieser Grössenordnung – der Dianapark bietet bei Vollauslastung bis zu 450 Ukrainerinnen und Ukrainern Platz – auch für den Kanton. Die Betreuung wird die ORS Service AG übernehmen, mit welcher der Kanton seit rund fünf Jahren zusammenarbeitet und die auch die Asylunterkunft im ehemaligen A3-Werkhof in Frick führte.

Die ORS Service AG wird im Dianapark zwei Büros beziehen und rund um die Uhr für die Flüchtlinge wie für Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner da sein. Müller versicherte:

«Man kann sich auf den Büro 24 Stunden am Tag melden.»

Die Anwohnenden werden nächste Woche schriftlich über die wichtigsten Parameter informiert. Zudem soll eine Vertretung in der Begleitgruppe mitwirken, in der sich alle wichtigen Player wie Kanton, Stadt, ORS Service AG und Schule regelmässig treffen und anstehende Fragen und Probleme lösen.

Auch wenn die Zuweisungen derzeit niedrig sind – die einzelnen Wohnungen wird der Kanton «gut belegen», wie es Müller ausdrückte. Zum einen sollen die Geflüchteten so nicht über die ganze Siedlung verteilt werden, zum anderen kann heute niemand sagen, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden.

Kanton plant mit verschiedenen Szenarien

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Chris Iseli

Darauf wies auch Regierungsrat Jean-Pierre Gallati hin, der sich nach eigenem Bekunden quasi selber zur Veranstaltung eingeladen hatte, um zu sehen, was für Fragen im Raum stehen. Man plane mit verschiedenen Szenarien, so der Landstatthalter, aber jede Planung sei schwierig, auch, weil man nicht wisse, wie lange der Krieg dauert. Gallati betonte, dass Rheinfelden das Aufnahme-Soll auch ohne Dianapark bereits erfüllt habe.

Aktuell leben laut Stadtrat Dominik Burkhardt 90 Flüchtlinge aus der Ukraine in Rheinfelden – fast alle wohnen in privaten Unterkünften. Insgesamt 40 Gastfamilien bieten den Geflüchteten ein vorübergehendes Zuhause. Auch Burkhardt betonte, dass niemand sagen könne, wie sich die kommenden Monate entwickeln werden. Nimmt der Flüchtlingsstrom sehr stark zu, könnten Ende Jahr bis zu 800 Ukrainerinnen und Ukrainer in Rheinfelden leben. Burkhardt verdeutlichte:

«Das würde einem Bevölkerungswachstum von rund sechs Prozent innert kürzester Zeit entsprechen.»

Erschwerend kommt hinzu, dass kein Ende des Kriegs absehbar ist. Das bringt auch immer mehr Gastfamilien – nicht nur in Rheinfelden – an den Anschlag. Denn auch viele von ihnen rechneten nicht mit einem langen Aufenthalt. Nach wie vor geht der Kanton von einer «rückkehrorientierten Situation» aus, so Müller, also davon, dass die meisten Geflüchteten so bald als möglich wieder in die Ukraine zurückkehren. Aber: Auch dies ist nur eine Annahme.

Schwierig macht die Situation nicht nur die hohe Zahl der Geflüchteten, sondern auch ganz neue Fragestellungen, die auf den Kanton zukommen. So kommen Geflüchtete teils mit dem eigenen Fahrzeug und bringen auch Haustiere mit. «Wir sind laufend daran, für alle Herausforderungen Lösungen zu finden», sagte Müller. Doch längst nicht alles ist gelöst.

Offene Fragen – und bisweilen Unmut

Das löst bei den Helferinnen und Helfern, insbesondere den Gastfamilien, auch immer wieder Fragen aus und sorgt bisweilen für Unmut, wie sich auch an der Informationsveranstaltung zeigte.

Die offenen Fragen, die bei der Stadt eingehen, waren auch der inhaltliche Treiber für das Podium, wie Markus Schröder erklärte, der souverän durch den Abend führte. Es seien Ängste und Verunsicherungen spürbar, sagte der Geschäftsleiter des Projektes «Engagement lokal», und auf der Basis der Fragen habe man auch das Podium zusammengestellt, das hochkarätig besetzt war.

Eine dieser Frage war, ob die Ukrainerinnen und Ukrainer denn im Dianapark bleiben können oder ob es nur eine Übergangslösung sei. Sie können so lange bleiben, bis die Sanierung der Liegenschaft beginnt. Müller dazu:

«Die Geflüchteten sollen hier zur Ruhe kommen können.»

Das ist eines der beiden wichtigsten Ziele, auch für die Betreuungsfirma. Das zweite: Einen ruhigen Betrieb sicherstellen. Die ORS Service AG wird dabei das Personal für die 24-Stunden-Betreuung der jeweiligen Belegung anpassen. Auch hier müssen Erfahrungen gesammelt werden. «Die Dimension ist auch für uns neu», so Müller, «es ist fast ein halbes Quartier.»

Für die Bewohnerinnen und Bewohner wird es auch die Möglichkeit geben, sich in der Siedlung zu beschäftigen, etwa im Wäschedienst. Zudem sind Aktivitäten im ehemaligen Hotel Drei Könige geplant, das die Stadt dem Kanton zur Verfügung stellt.

