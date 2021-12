Stadtbaumeister Urs Affolter verlässt Rheinfelden

Rheinfelden Der Stadtbaumeister verlässt seine Stadt: «Die Arbeit in Rheinfelden hat mir stets Spass gemacht» Vor fast zehn Jahren wurde Urs Affolter zum ersten Stadtbaumeister von Rheinfelden ernannt. Seither wurden unter seiner Führung mehrere Millionenprojekte umgesetzt. Nun gibt Affolter den Stab weiter und tritt kürzer. Nadine Böni Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Immer auf Zack: Der Rheinfelder Stadtbaumeister Urs Affolter nimmt es in den letzten Tagen als Stadtbaumeister keinesfalls gemütlich. Fabio Baranzini

(1. September 2021)

Nein, Urs Affolter ist nicht einer, der es gemütlich ausklingen lässt. Auch in seinen letzten Tagen als Stadtbaumeister von Rheinfelden hat er einen vollen Terminkalender. So voll, dass das Gespräch mit der AZ irgendwo zwischen Tür und Angel – oder besser: zwischen zwei Sitzungen – stattfindet. Trotzdem: Der 64-Jährige nimmt sich gern einen Moment, um auf seine Tätigkeit im Zähringerstädtchen zurückzublicken. Denn:

«Es war eine spannende Zeit mit vielen spannenden Projekten und Begegnungen.»

Vor gut neun Jahren gab die Stadt bekannt, dass sie die Bauverwaltung mit einem Stadtbaumeister verstärkt. Kurz zuvor hatte der Stadtrat die Baubewilligung für das Grossprojekt Salmenpark erteilt. Und: «Gleichzeitig sind verschiedene öffentliche Infrastrukturprojekte im Gange. Damit verbunden sind grosse Herausforderungen für die Stadtplanung und ganz direkt für die kommunale Bauverwaltung», hiess es damals in der Mitteilung.

Ein aussergewöhnlicher Kredit

Eine Prophezeiung, die durchaus wahr wurde in den vergangenen Jahren. In Affolters Amtszeit fällt die Planung und Umsetzung gleich mehrerer Grossprojekte. Der Umbau des Roten Hauses an der Schifflände etwa, in dem seither verschiedene soziale Institutionen und Organisationen untergebracht sind. Oder auch die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Engerfeld.

Die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Engerfeld war das finanziell grösste Projekt in Affolters Zeit in Rheinfelden. zvg / «Aargauer Zeitung»

Mit einem Investitionsvolumen von über 30 Millionen Franken war das eines der grössten Projekte in der jüngeren Geschichte der Stadt. Derzeit läuft ausserdem der Bau einer neuen Dreifachturnhalle im Engerfeld, für die weitere rund 17 Millionen Franken genehmigt sind.

Ist er ab diesen Summen manchmal auch etwas erschrocken? «Nein», sagt Affolter mit einem Lachen. Mit Millionensummen sei er in seiner Karriere schon zuvor konfrontiert gewesen. Wobei: Der Engerfeld-Kredit sei auch für ihn «durchaus nicht alltäglich» gewesen, fügt er an.

Urs Affolter ist Gemeindeammann in Buchs. Fabio Baranzini (1. September 2021)

Auch über Umwege zum Ziel

Die Arbeit in Rheinfelden habe ihm stets Spass gemacht, sagt Affolter. Die rasche und effiziente Umsetzung, die sachlichen Diskussionen und die unbürokratischen Wege haben ihn gleichermassen beeindruckt wie gefreut. Er weiss aus Erfahrung: «Das ist nicht selbstverständlich.»

Gezeigt hat sich das unter anderem auch bei der Erweiterung des Engerfelds, wo die ursprünglichen Pläne einer Aufstockung wieder verworfen werden mussten. «Das ging an der Gemeindeversammlung problemlos durch», sagt Affolter.

Etwas mehr Zeit für die Enkel

Nun verlässt der Stadtbaumeister seine Stadt: Urs Affolter übergibt die Leitung des Bauamts per 1. Januar an Lorenz I. Zumstein. Das Loslassen falle ihm «relativ leicht», sagt er. Mit ein Grund dafür sei, dass mit Lorenz Zumstein «ein nahtloser Übergang möglich sein wird», sagt er. Zumstein arbeitet seit gut zwei Jahren im Stadtbauamt, ist stellvertretender Leiter. «Es macht Freude, ihm die Aufgaben zu übertragen und sie in guten Händen zu wissen.»

Urs Affolter (rechts) übergibt die Leitung des Stadtbauamts an Lorenz I. Zumstein. zvg / «Aargauer Zeitung»

Ein ebenso wichtiger Grund ist aber auch die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. Seit 2014 ist er Gemeindeammann in seinem Wohnort Buchs – und wurde im Herbst wiedergewählt. Langweilig wird es ihm also auch in Zukunft nicht. Aber:

«Ich hatte in den vergangenen Jahren ein riesiges Pensum. Nun freue ich mich darauf, wenn es vielleicht auch mal etwas ruhiger zu- und hergeht.»

Wenn etwas mehr Zeit für die Familie bleibt, für die Enkel etwa.

