Trotz Parkinson: Urs Bratschi ist der Pasta-Zauberer

Rheinfelden Der Pasta-Zauberer kocht bunte Ravioli und Tagliatelle – auch, um mit seiner schweren Krankheit fertig zu werden Vor sieben Jahren erhielt Urs Bratschi die Diagnose Parkinson. Sie stellte sein Leben auf den Kopf. Bei der Bewältigung half ihm sein Hobby: Der Rheinfelder stellt Teigwaren her, die kleine Kunstwerke sind. Angefangen hat dabei alles mit einem Regenbogen. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Der Rheinfelder Pasta-Künstler Urs Bratschi lebt seine Kreativität mit ausgefallenen Raviolo und Tagliatelle aus. Andrea Worthmann

Viele kennen die Winkelgasse aus der Zauberwelt von Harry Potter, aber es gibt noch eine weitere Zauberwelt in einer anderen Winkelgasse: nämlich die von Urs Bratschi in Rheinfelden. Er zaubert aus frischem Pastateig bunte Kunstwerke, die ihresgleichen suchen und zudem auch noch schmecken.

«Urs Rainbow Art Pasta», so nennt der 52-Jährige seine Kunst aus Teig und Farbe. Und mit dem «Rainbow» fing auch alles an. Als Pastaliebhaber schaffte sich Bratschi vor gut zehn Jahren eine Pastawalze an und probierte sich gleich an Tagliatelle, was allerdings nicht besonders gut klappte. Als geduldiger Mensch gab er aber nicht auf, bis es schliesslich gelang.

Bratschi steht jeden Tag in der Küche und zaubert neue Kreationen. Andrea Worthmann

Später kam dann die Farbe dazu. Ein Arbeitskollege animierte ihn zu der regenbogenfarbigen Pasta und so war der Ehrgeiz zu immer ausgefalleneren Modellen geweckt. Er sagt:

«Ich benutze ausschliesslich natürliche Zutaten. Lebensmittelfarbe kommt mir nicht ins Haus.»

Kurkuma gibt gelbe Pasta, Spinat und Spirulina färben grün, rote Bete ist rot, nur Blau ist etwas kompliziert, «aber das habe ich mittlerweile auch immer besser im Griff», sagt Bratschi.

Wer auf seinem Instagramprofil stöbert, findet die verrücktesten Muster, Pastaformen und auch viele lustige Ideen rund um die italienische Teigware. Über zehntausend Followerinnen und Follower hat er bereits und bietet täglich Neues zum Bestaunen. Es türmen sich Anfragen zu Kochkursen von renommierten Küchenchefs oder zum Erwerb der essbaren Kunstwerke.

Die Teigwaren sind bunt, gemustert – oder beides. Andrea Worthmann

Bratschi selber sieht sich eher als kreativen Kopf und Künstler und doch wirkt er bescheiden. Die Werke möchte er am liebsten konservieren und dann eventuell verkaufen. Möglichkeiten dafür sind vorhanden, aber noch nicht spruchreif. Urs Bratschi geht förmlich auf in dieser Kunst und produziert täglich Pasta. Und das, obwohl er noch eine 90 Prozent-Anstellung als Softwareingenieur hat.

Eine Diagnose, die sein Leben veränderte

Diese Kreativität ist für ihn auch das Resultat eines tiefgreifenden Ereignisses in seinem Leben. Vor fast sieben Jahren bekam Bratschi die Diagnose Parkinson und seine Welt brach zusammen. Seitdem hat sich sein Leben stark verändert. Um mit der Krankheit gut leben zu können, muss er regelmässig Medikamente nehmen. Er treibt fünfmal die Woche Sport, ernährt sich gesund und so naturbelassen wie möglich.

Der Zusammenhang zwischen Kreativität und Parkinson ist auch Gegenstand einer Forschung am Insel/Universitätsspital Bern. Die Medikamente beziehungsweise deren Nebenwirkungen können möglicherweise Kreativität verstärken. Bratschi wurde bereits in die Parkinsons.art-Galerie aufgenommen und das Spital plant einen Film über ihn.

Seine Teigwaren serviert er an raffinierten Saucen. Andrea Worthmann

Für den Rheinfelder hat die Krankheit somit einen positiven Nebeneffekt, denn er glaubt, dass er Pasta in dieser Form vielleicht sonst nicht machen würde. Er betont:

«Es ist auch wichtig, dass man die Krankheit als einen Teil von sich selbst akzeptiert und keine Angst davor hat.»

Diesen Tipp gibt Bratschi auch gerne in der Selbsthilfegruppe an andere weiter.

Der Künstler gewinnt also dieser Veränderung seiner Lebensumstände etwas Positives ab: «Dadurch bin ich ein anderer Mensch geworden. Viel offener und kommunikativer.» Auch Kollegen und Freunden sei das aufgefallen. Die Diagnose stellte aber auch sein komplettes Selbstbild auf den Kopf.

Ähnlich erging es ihm, als er in seinen Zwanzigern feststellte, dass er homosexuell ist. Auch diese Erkenntnis veränderte ihn stark und er sagt heute, dass ihn beide Erfahrungen eine Menge haben lernen lassen. Über sich selber, aber auch darüber, andere Perspektiven einzunehmen: «Diese Möglichkeit hat nicht jeder Mensch.» Er sei froh und dankbar darüber.

Die Pastaherstellung dauert Stunden oder Tage

Nun soll es aber noch an die Pastaherstellung und ans Kochen gehen: Was hier in wenigen Sätzen beschrieben ist, ist ein aufwendiger Prozess, der – je nach Modell – mehrere Stunden dauern kann, teilweise verteilt auf mehrere Tage. Und so zeigt Bratschi mit gekonnten Handgriffen die Herstellung eines Schachbrettraviolis von der Teigherstellung, Walzung über die Zusammensetzung des sogenannten 3D-Teigmodells, das in Scheiben geschnitten dem zukünftigen Endprodukt schon sehr nahekommt.

Bis seine Teigwaren fertig sind, vergehen Stunden – manchmal Tage. Andrea Worthmann

Noch mal walzen, mehlen, formen, bewässern, drücken, wieder formen, Scheiben schneiden und zu guter Letzt mit Käse füllen. Hübsch angerichtet in einer feinen Sauce werden anschliessend die leckeren Ravioli «künstlerisch» serviert. Denn gegessen werden die Kunstwerke alle. En Guete.

