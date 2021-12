Rheinfelden: Der neue Kunstkalender von Viktor Hottinger

Rheinfelden Der Lauf der Sonne ‒ der neue Kunstkalender von Viktor Hottinger ist fertig Viktor Hottinger hat für den Kalender 2022 zwölf Aquarelle über Aufgang und Untergang der Sonne gemalt. Er erscheint im Eigenverlag in einer limitierten Auflage von 200 Exemplaren. Der vielseitige Künstler ist derzeit mit dem Versand beschäftigt. Peter Schütz Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Viktor Hottinger mit dem Kalenderblatt Dezember. Zurzeit ist der Maler mit dem Versand beschäftigt. Peter Schütz

Auf dem Arbeitstisch von Viktor Hottinger sieht es wie bei der Post aus. Pinsel, Farbstifte und Farben liegen abseits, stattdessen dominieren Kartonschachteln und Verpackungen die grosse weisse Fläche. Der 77-jährige Maler, Zeichner, Grafiker und Musiker ist mit der Bearbeitung der eingegangenen Bestellungen seines neuen Kunstkalenders 2022 beschäftigt.

«Das ist jetzt grad die Versandabteilung», sagt er, «ich musste vorher alles abräumen.» Vergangenen Freitag hat er nahezu 100 Pakete auf der Post angeliefert. Das Einpacken geht weiter, «es sind ein paar Handgriffe», so Hottinger.

Der Kalender, der zwölfte in Eigenregie, erscheint in einer kleinen Auflage von 200 Exemplaren. «Es hat, solange es hat», erklärt der Künstler, der sich einen Namen mit Landschaftsbildern, Tagebuchblättern und auf bestimmte Themen bezogene Projekte gemacht hat. Auch der neue Kalender hat ein Thema: «Der Lauf der Dinge», vier Worte nur, denen Viktor Hottinger mit flirrenden, leuchtenden und partiell durchscheinenden Farben einen geradezu überirdischen Glanz verleiht.

Stimmungsvolle Himmel in Blau, Violett, Gelb oder Orange

Den Kalenderblättern liegen zwölf Aquarelle im Format 30 mal 40 Zentimeter zugrunde. Deren Basis bilden Hügel, Felder, Wald, Bäume, einmal sogar eine Stadt und ein Sonnenschirm mit Tischchen und Drink. Darüber öffnen sich stimmungsvolle Himmel in Blau, Violett, Gelb oder Orange.

Manchmal treffen alle Farben aufeinander, verschwimmen ineinander, durchbrochen von einem meistens weissen, kreisrunden Fleck. Er stellt die Sonne dar, «Aufgang und Untergang, Werden und Vergehen», so Hottinger. Margariten sind im Frühling zu sehen, Sonnenblumen im Herbst, auf einem Blatt ein Reiher, wie er scheinbar das helle Gestirn fixiert, und natürlich Bäume, hinter denen sich ein neuer Tag ankündigt.

Viktor Hottinger zeigt das Kalenderblatt Mai 2022. Peter Schütz

Was den Kunstkalender besonders macht, ist nebst der technisch versierten Aquarellmalerei die Anordnung der zwölf Blätter: Sie bilden die Bahn der Sonne nach. Im Januar steht sie tief, Monat für Monat erhebt sie sich, bis sie im Juni und Juli den höchsten Stand erreicht, um danach wieder abzusteigen. Im Dezember scheint sie ein letztes Mal hinter kahlen Ästen hervor.

Viktor Hottinger hat also nicht einfach nur aus einer Sammlung seiner schönsten oder besten Bilder einen Kalender gemacht, sondern ist systematisch vorgegangen, wie er es bei seinen früheren Projekten immer getan hat. Er erklärt:

«Ich will ein Thema haben, ich will nicht einfach drauflos malen.»

Der Kalender hält bei vielen zwei Jahre ‒ bis zum nächsten

Worauf er auch achtet: Der Druck muss von guter Qualität sein, möglichst nahe am Original, «zu mindestens 99,5 Prozent», so Hottinger. Das gelingt, indem er die Bilder auf ein Mass malt, das nicht fotografiert werden muss, sondern in der Druckerei direkt auf den Scanner gelegt werden kann. Bild für Bild wird danach abgeglichen, bis es den hohen Ansprüchen des Urhebers genügt. Als Partner hat er die Offsetdruckerei Sparn in Magden zur Seite.

Da das Budget im fünfstelligen Bereich liegt, muss Viktor Hottinger auch wirtschaftlich denken, damit er nicht drauflegt. Deshalb kostet ein Kalender 60 Franken – kein Pappenstiel, aber gemessen an Idee, Ausführung und Aufwand gerechtfertigt. Zumal der Kalender, so berichtet Viktor Hottinger, bei manchen Abnehmenden zwei Jahre lang bis zum Erscheinen des Nachfolgers hängen bleibt. «Das Kalendarium ist dann eine Alibiübung», schmunzelt er.

Parallel zum Kalender erscheinen die einzelnen Bilder auch als gefaltete Kunstkarten im Format A5. «Die ganze Aktion mit Druck und Versand dauert drei Monate», berichtet er. Die Bilder hat er im Laufe eines Jahres gemalt. Die Originale können direkt beim Kunstmaler in dessen Atelier erworben werden.

Viktor Hottinger stammt aus Zuzgen. Der Autodidakt war bis 1976 als Grafiker in Werbeagenturen tätig, seither beschäftigt er sich als freischaffender Landschaftsmaler, Aquarellist, Zeichner, Tagebüchler, Aktionist, Kunststückler, Aussteller, Illustrator, Grafiker, Hausmann, New-Orleans-Jazz-Kornettist, Koch, Velofahrer und Bühnenbildner.

Infos und Bestellungen unter www.viktorhottinger.ch

