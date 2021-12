Rheinfelden: Feuerwerker Klaus Wunderle leidet unter der Pandemie

Rheinfelden «Das macht einen fertig»: Wie Feuerwerker Klaus Wunderle mit dem viel zu ruhigen Silvester umgeht Pyrotechniker Klaus Wunderle und seine Frau Monika sind seit mehreren Jahren für das Silvesterfeuerwerk in Rheinfelden zuständig. Aber: Wegen der Coronapandemie wurde das Feuerwerk bereits zum zweiten Mal abgesagt. Dem Pyrotechniker geht das an die Substanz. Finanziell wie auch seelisch. Nadine Böni Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Die Abschussrohre für das Feuerwerk bleiben dieses Jahr leer: Pyrotechniker Klaus Wunderle leidet unter der Pandemie. Nadine Böni (24. Dezember 2018)

Natürlich wird es nicht so werden wie normalerweise. So, wie es vor der Coronapandemie war. Da nämlich hatten Klaus und Monika Wunderle aus dem deutschen Murg vis-a-vis von Kaisten zu Silvester jeweils alle Hände voll zu tun. Seit mehreren Jahren waren der Pyrotechniker und seine Frau unter anderem zuständig für das grosse Neujahrsfeuerwerk in Rheinfelden.

Nun ist das Feuerwerk in diesem Jahr, bereits zum zweiten Mal, wegen Corona abgesagt. In Deutschland wurde ausserdem auch der Verkauf von Feuerwerk an Privatpersonen verboten. Aber: Etwas Knistern und Knallen, etwas Glühen und Glitzern am Nachthimmel soll es bei Klaus Wunderle trotzdem.

Über Monate kaum Aufträge

Untersagt ist nämlich nur der Verkauf von Feuerwerk, aber nicht das Abbrennen von Material, das sich bereits in Besitz befindet. Und deshalb sagt Wunderle:

Normalerweise bringt Klaus Wunderle den Himmel über Rheinfelden zum Funkeln. Horatio Gollin (31. Dezember 2019)

«Wir werden etwas Kleines in die Luft lassen zu Neujahr – quasi als Frustabbau.»

Wunderle lacht, aber es ist ein trauriges Lachen. Hinter dem 65-Jährigen liegen schwierige Monate, ja: bald Jahre. Der Ausbruch der Pandemie traf vor allem die Event- und Konzertbranche und damit auch Wunderles hart. Neben seinen Feuerwerken arbeitet er auch in der Licht- und Tontechnik sowie in der Logistik. Die Anlässe in den vergangenen Monaten kann er allerdings an einer Hand abzählen: «Zwei Hochzeiten, eine Verlobung, ein paar kleinere Feste – das war’s.»

Entsprechend voll – oder übervoll – ist das Lager des Murger Pyrotechnikers. Zwar hat Feuerwerk kein Verfallsdatum, sofern es trocken und kühl gelagert wird. Aber Wunderle sagt: «Gewisse Materialien lassen sich nicht ewig halten. Eventuell müssen wir einen Teil vernichten.»

Die Arbeitslosigkeit geht an die Substanz

Die Situation schlägt Wunderle mittlerweile «stark auf das Gemüt», wie er ehrlich sagt. «Noch im Sommer hatten wir die Hoffnung, dass es langsam besser wird, und jetzt ist die Situation schwieriger denn je. Das macht einen fertig.» Sagt er und atmet tief durch. Die wegen Corona verordnete Arbeitslosigkeit geht an die Substanz, auch finanziell:

«Wir leben aktuell von privaten Rücklagen und der Rente. Das macht keinen Spass.»

Es geht so weit, dass sich Klaus und Monika Wunderle auch schon mal fragen, ob sie überhaupt weitermachen wollen und können. Gleichzeitig hätten sie viel Equipment, für das sich in der gegenwärtigen Situation wohl kaum ein Abnehmer finden liesse. «Würde wider Erwarten jemand kommen und ein Angebot machen, wüsste ich nicht, ob ich Nein sagen würde», so Wunderle.

Nun aber steht erst einmal Silvester vor der Tür – einmal mehr viel zu ruhig für Wunderles Geschmack. Und trotzdem freut er sich auf sein Feuerwerk, auf den kleinen Moment Normalität, wenn er den Himmel zum Funkeln bringt.

