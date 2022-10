Mann muss wegen Schlägerei vor Gericht

Rheinfelden «Das ist für mich ein Schock»: Ein 21-Jähriger muss nach einer Schlägerei um seinen Verbleib in der Schweiz bangen Raufhandel, Diebstahl, Betrug und Hausfriedensbruch – die Liste der Straftaten, für die sich ein 21-jähriger Fricktaler vor dem Gericht verantworten musste, ist lang. Ihm drohte gar ein fünfjähriger Landesverweis. Der grosse Diskussionspunkt war eine Schlägerei, die sich zwischen ihm und seinem ehemaligen Kollegen vor zwei Jahren zutrug. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 26.10.2022, 16.00 Uhr

Eine Schlägerei wird für die Beteiligten auf unterschiedliche Arten zum Verhängnis. Symbolbild: D1H

Im Bezirksgericht Rheinfelden wurden diese Woche zwei verschiedene Geschichten erzählt. Die jungen Männer Miro und Deniz (Namen geändert) sassen mit gesenktem Kopf im Gerichtssaal. Vor Jahren waren die beiden noch Kameraden – doch der 26. April 2020 änderte dies schlagartig.

Zuerst war Miro, der Kläger, mit Erzählen dran. Er berichtete, dass er am besagten Abend auf dem Heimweg gewesen sei, wo er Deniz und einer Gruppe von zehn bis 15 weiteren Personen begegnete.

Eine Eisenstange übergezogen

Er und Deniz fingen an, zu diskutieren, und es fielen Beleidigungen. Laut Miro wurde er daraufhin umzingelt und die Gruppe schlug auf ihn ein. Er habe versucht, sich zu wehren, und habe dabei Deniz in den Schwitzkasten genommen. Miro sagt, ihm sei während des Gerangels sogar eine Eisenstange übergezogen worden.

Miro sei schwarz vor Augen geworden. Dieses Erlebnis war für Miro traumatisch und er habe nebst physischen Verletzungen auch psychologische Folgen davongetragen. Er sagte:

«Ich habe Schlafstörungen und Ängste. Deshalb bin ich auch in Therapie.»

Der Verteidiger von Deniz hatte eine andere Variante dieser Ereignisse bereit, doch zuerst wurden die weiteren Straftaten des jungen Mannes besprochen. Denn Deniz ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen, aber türkischer Staatsangehöriger – und seine Taten in den vergangenen Jahren könnten einen Landesverweis bedeuten. Er sagte im Gericht:

«Die Möglichkeit eines Verweises ist für mich ein Schock.»

Der Tag der Schlägerei hat Deniz wie folgt in Erinnerung: Er und Miro trafen sich per Zufall an einer Tankstelle. Dort machte Miro ihn «dumm an». Laut Miro sei es aber Deniz gewesen, der ihn angerempelt und somit ein Problem angezettelt habe. Auf jeden Fall war es diese Begegnung, die später zum Kampf führte.

Er beleidigte die tote Mutter des Kontrahenten

Laut Deniz habe es keine Eisenstange gegeben. «Meine Freunde haben nicht mitgemacht. Die Tritte kamen von älteren Männern, die ich gar nicht kenne», erzählte Deniz. Das ist ein wichtiger Punkt, denn falls Deniz' Version stimmt, wäre es ein Zweikampf statt ein Raufhandel gewesen. Dies bedeutet eine geringere Strafe.

Deniz begründete die Eskalation damit, dass er von Miro schlimm beleidigt wurde. 2018 ist die Mutter von Deniz verstorben. Deshalb spitzte die Situation sich zu, als Miro diese beleidigte. Doch Deniz versicherte, dass nicht er den ersten Schlag getätigt hatte.

Wenige Wochen nach der Schlägerei machte sich Deniz wieder strafbar. Er kaufte zwei Velos für je 200 Franken. Diese stellte er auf eine Internetplattform und verkaufte sie für einen höheren Preis. Später kam heraus, dass es geklaute Velos waren, die an Deniz verkauft worden waren.

In Wohnung eingebrochen und Bankkarte geklaut

Im Januar 2021 wurde Deniz wieder straffällig. Er hatte sich mit Freunden in Rheinfelden getroffen. Gemeinsam lauerten sie jemandem auf und raubten das Opfer anschliessend aus. Deniz und seine Kollegen nahmen ihm Drogen und einen Schlüssel ab. Daraufhin gingen sie in die Wohnung des Opfers und klauten unter anderem eine Bankkarte. Mit der Karte wollten sie an einem SBB-Automaten Gutscheine lösen – dies funktionierte jedoch nicht.

In seinem Plädoyer verlangte der Verteidiger eine tiefere Geldstrafe und einen Verzicht auf Deniz' Ausschaffung. Er begründete dies:

«Deniz würde in der Türkei vereinsamen.»

Schliesslich wurde der junge Türke vom versuchten Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage – dem SBB-Automaten – freigesprochen. Bei den anderen Straftaten erhielt er Schuldsprüche. Auf einen Landesverweis verzichtete das Gericht allerdings.

