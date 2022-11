Rheinfelden: Stadtrat traktandiert Kredit für Busspur zu Roche

Rheinfelden «Das ist ein doppelter Gewinn»: Stadt traktandiert separate Busspur für mehr Fahrplansicherheit – und zahlt dafür nichts Schon lange ist die Eigentrassierung für den öffentlichen Verkehr zwischen Rheinfelden und Roche in Kaiseraugst angedacht. Nun wird es konkret. Mit dem Bau soll es im Frühjahr 2024 losgehen. Zuvor braucht es aber grünes Licht für zwei Kredite über gesamthaft 5,1 Millionen Franken. Durch Beiträge des Bundes und durch Roche werden sämtliche Projektkosten refinanziert. Dennis Kalt 10.11.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Rheinfelden will mit einer separaten Busspur die Fahrplanstabilität erhöhen. Sandra Ardizzone

Nun nimmt das Projekt für den Bau einer separaten Busspur zwischen Rheinfelden und Kaiseraugst Fahrt auf. Einen Kredit über 4,3 Millionen Franken wird der Stadtrat hierfür an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember traktandieren. Die Busspur soll mit einer Radwegverbindung zwischen der S-Bahn-Haltestelle Augarten und dem Areal Weiherfeld West ergänzt werden. Hierfür wird ein Kredit von 800’000 Franken beantragt.

Bereits seit rund sieben Jahren steht die Eigentrassierung des öffentlichen Verkehrs im Raum. Dies im Zusammenhang mit dem Ausbau des Roche-Standortes in Kaiseraugst. Mit der Trassierung soll gewährleistet werden, dass der Bus zu den Stosszeiten nicht mehr im Stau steht, sondern auf einer separaten Strasse freie Fahrt hat. Vizeammann Walter Jucker sagte an der Medienkonferenz am Mittwochmorgen:

«Mit diesem Projekt stellen wir die Fahrplanstabilität sicher.»

Denn nur, wenn sich die Fahrgäste auf pünktliche Abfahrt- und Ankunftszeiten verlassen können, würden sie das Postauto nutzen.

Kontrollen werden durchgeführt

Die Busspur soll als Provisorium mittig durch die Parzelle der Ortsbürgergemeinde bis zum Weiherhaldenweg und anschliessend zum Bahndamm geführt werden. Nach Unterquerung der SBB-Brücke über die Querspange der Autobahn wird die Spur mit einer 270-Grad-Kehre auf die SBB-Brücke geführt. Anschliessend wird die Eigentrassierung auf dem bestehenden Hardweg via Hardhofweg bis zum Challerenweg in Kaiseraugst weitergeführt.

Die Fahrbahn weist auf dem Grossteil der Strecke eine Breite von 6,10 Metern auf, sodass ein Kreuzen von Bussen möglich ist. Hingegen nicht möglich ist ein Kreuzen zwischen dem Ende Areal Weiherfeld West und dem Beginn Hardweg. Gemäss Jucker soll in diesem Abschnitt der Verkehr – öffentlicher Verkehr und kommunaler Radverkehr – durch eine Lichtsignalanlage gesteuert werden.

Nicht benutzt werden darf die neue Verbindung vom Privatverkehr, um in den Verkehrsspitzen einige Minute zu sparen. Jucker betonte, dass entsprechende Verbotsschilder aufgestellt und Kontrollen stattfänden.

Kosten werden durch Externe refinanziert

Der Baubeginn für die Eigentrassierung ist für den Frühling 2024 vorgesehen, die Fertigstellung per Ende 2024. Sämtliche Kosten – also rund 5,1 Millionen Franken – sind durch Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes sowie durch Roche refinanziert. Jucker sagte hierzu:

«Das ist ein doppelter Gewinn für die Stadt.»

Denn diese bekäme eine bessere Infrastruktur, dadurch eine höhere Standortattraktivität und müsse hierfür nichts bezahlen.

Daneben stehen an der Versammlung zwei weitere Kredite auf der Traktandenliste. Für rund 4,05 Millionen Franken sollen diverse Gemeindestrassen und Werkleitungen zwischen Augarten und Kloosfeld saniert werden. Daneben beantragt der Stadtrat 780’000 Franken für die Umsetzung von Hochwasserschutzmassnahmen am Magdenerbach.

Genehmigt werden soll das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 90 Prozent bei einem Überschuss von 800’000 Franken in der Erfolgsrechnung.