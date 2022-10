Radiologie Zentrum Fricktal wird von Unispital Basel übernommen

Rheinfelden Das Basler Unispital übernimmt das Radiologie Zentrum Fricktal – dieses soll aber erhalten bleiben Vor knapp 20 Jahren wurde das Radiologie Zentrum Fricktal gegründet. Nun wird es vom Basler Zentrum für Bilddiagnostik, welches seinerseits dem Universitätsspital Basel gehört, übernommen. Für Patienten und Patientinnen wie auch Zuweiser und Zuweiserinnen soll sich allerdings nichts ändern und auch die Arbeitsplätze bleiben am Standort erhalten. Nadine Böni 06.10.2022, 05.00 Uhr

Das Radiologie Zentrum Fricktal und das Basler Zentrum für Bilddiagnostik schliessen sich zusammen. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Das Radiologie Zentrum Fricktal (RZF) arbeitet künftig unter dem Dach der Holding des Basler Zentrums für Bilddiagnostik, das dem Universitätsspital Basel (USB) gehört. Das geht aus einer Mitteilung des Rheinfelder Unternehmens hervor. Mit dem Zusammenschluss «rüsten sich beide für kommende Herausforderungen und etablieren sich als radiologischer Leistungserbringer im Raum Basel-Stadt, Basel-Land und Fricktal», heisst es weiter.

Die Leitung des Zentrums in Rheinfelden bleibt dabei in den Händen von dessen Gründerin und langjähriger Leiterin Sabine Paul. Der Zusammenschluss erfolge im Rahmen ihrer Nachfolgeplanung. In der Mitteilung heisst es ausserdem:

«Alle Mitarbeitenden sollen langfristig am Standort Rheinfelden beschäftigt bleiben. Beiden Instituten war der Erhalt der bestehende Arbeitsplätze ein wichtiges Anliegen.»

Das Zentrum für Radiologie beschäftigt ein Dutzend Fachärzte für Radiologie und Fachpersonen für Medizinisch-technische Radiologie (MTRA) sowie mehrere Medizinische Praxisassistentinnen und Mitarbeitende im Sekretariat.

Institut soll in seiner Art erhalten bleiben

In den knapp 20 Jahren seit der Gründung habe sich das Radiologie Zentrum im Fricktal etablieren und das Vertrauen der Ärzte und Patienten gewinnen können, lässt sich Sabine Paul in der Mitteilung zitieren. Es sei ihr persönlich ein Anliegen, dass das Institut in seiner Art erhalten bleibe, «als familiärer Betrieb mit hohen menschlichen, medizinischen und technischen Standards.» Weiter sagt Paul:

«Ein Zusammenschluss mit einem grösseren Betrieb ist in Anbetracht der Umwälzungen im Gesundheitswesen sinnvoll.»

Sabine Paul hatte das Radiologie Zentrum Fricktal 2003 zusammen mit einer Kollegin in Möhlin gegründet – noch bevor es am Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden eine Radiologieabteilung gab. «Damals gab es im Fricktal keine moderne Bildgebung», blickte die Leiterin des RZF vor einigen Jahren im Gespräch mit der AZ zurück.

2013 zügelte das Radiologiezentrum dann an seinen heutigen Standort an der Kaiserstrasse in Rheinfelden. Möhlin hatte sich, gerade nach der Schliessung der Waldstrasse, mehr und mehr als Standortnachteil entpuppt. In der Rheinfelder Rosenau hingegen fand das Zentrum den perfekten Standort: 400 Quadratmeter, ebenerdig, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs.

Ein noch breiterer Erfahrungsschatz

Für die zuweisenden Ärzte und Ärztinnen sowie die Patientinnen und Patienten ändere sich mit dem Zusammenschluss mit dem Zentrum für Bilddiagnostik des USB nichts an den etablierten Strukturen und Standards, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das betont auch Achim Escher, CEO des Zentrums für Bilddiagnostik. Er sieht in einer gemeinsamen Zukunft viele Vorteile: «Zusammen mit dem Radiologie Zentrum Fricktal decken wir nun ein grösseres Einzugsgebiet ab und können auf einen sehr breiten Erfahrungsschatz der Radiologen und Radiologinnen der beiden Institute zurückgreifen, der das gesamte fachliche Spektrum abdeckt.»

Durch die gemeinsamen radiologischen Schwerpunkte in den Bereichen der muskuloskelettalen Bildgebung, der Mammografie und der Neuroradiologie stehe den Patientinnen und Patienten sowie den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten künftig ein noch grösseres Team an Expertinnen und Experten zur Verfügung.