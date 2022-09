Dianapark: Flüchtling wendet sich mit Fragenkatalog an Kanton

Rheinfelden Dankbarkeit, aber auch der Wunsch nach mehr Sackgeld: Ukrainer wendet sich nach hitzigem Streit in Aargauer Flüchtlingsheim an den Kanton Ende August entbrannte im Rheinfelder Dianapark, wo derzeit weit über 100 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind, ein heftiger Streit. Hintergrund war ein Fragenkatalog an die Betreiberin der Unterkunft und den Kanton. Nachdem der Katalog im Streit zerrissen worden war, schickt ihn ein Flüchtling jetzt in der Hoffnung auf Antworten doch ab. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Im Dianapark leben heute weit über 100 Geflüchtete aus der Ukraine. Ein Fragenkatalog sorgte im August für Zoff unter ihnen. Nadine Böni

Der Streit in der Flüchtlingsunterkunft im Dianapark in Rheinfelden entbrannte an einem Samstag Ende August. Anlass bot ein Fragenkatalog an den Kanton und die ORS Service AG, die Betreiberin der Flüchtlingsunterkunft, den Alexander R. (Name der Redaktion bekannt) in mehreren Treffen zusammen mit anderen Flüchtlingen aufgestellt hatte.

Der Fragenkatalog liegt der AZ inzwischen vor und enthält 32 Fragen und Bitten an die ORS und den Kanton. Der Fragenkatalog enthält dabei keine unmässigen Forderungen und auch keine abstrusen Fragen. Er ist zwar kritisch, aber durchaus offen und wertschätzend verfasst. Der Brief zeigt vor allem eines auf, nämlich das grosse Bedürfnis der Ukrainerinnen und Ukrainer nach Information.

Derrer ortete Anfänge eines korrupten Systems

Michael Derrer hat den Brief übersetzt und setzt sich für die Ukrainer im Dianapark ein. Dennis Kalt

Michael Derrer vom Verein Mehr Farbe für Rheinfelden hatte in den letzten Wochen mehrfach scharf kritisiert, dass die Kommunikation zwischen Behörden und Flüchtlingen im Dianapark ungenügend sei und hatte sogar «Anfänge eines korrupten Systems» im Dianapark geortet. Der Kanton wies dies umgehend zurück und sagte auf Anfrage:

«Wir tolerieren keinerlei korruptes Verhalten im Betrieb des Dianaparks.»

Wie aufgeheizt die Stimmung damals war, zeigt nun der Begleitbrief zum Fragenkatalog von R. an die Behörden und die Medien, den Michael Derrer zusammen mit dem Fragenkatalog übersetzt hat – auf Wunsch von R., wie Derrer betont. Danach hatten 37 Ukrainerinnen und Ukrainer den Fragenkatalog nach mehreren Treffen bereits unterschrieben.

Dann aber kippte die Stimmung, weil jemand laut Alexander R. die Leute einschüchterte und ihnen mit der Abschiebung drohte, wenn sie das Schreiben unterzeichneten. Alexander R. schreibt:

«Also stürmten Ukrainer aus dem Dianapark mit ihren Emotionen in mein Zimmer und zerrissen das Dokument.»

Sie hätten daraufhin begonnen, auch ihn mit der Abschiebung einzuschüchtern, und ihn verfolgt und schikaniert.

Derrer kam selber ins Schussfeld

Ins Schussfeld geriet auch Michael Derrer, dem einige Flüchtlinge im Dianapark unterstellten, er nutze die Flüchtlinge nur für seine politischen Zwecke aus, um sich zu rächen, dass er nicht gewählt wurde. Das bestritt Derrer immer.

Fakt ist: Michael Derrer trat im letzten Jahr zu den Stadtratswahlen an, obwohl mit Dominik Burkhardt bereits ein GLP-Mitglied Teil des Gremiums ist. Da ihn seine Partei nicht aufstellte, trat er als parteiloser Kandidat an, was zu seinem umgehenden Parteiausschluss führte. Bei den Wahlen unterlag er klar.

Auch wenn kein Zusammenhang besteht – die Stimmung im und vor allem auch um den Dianapark war inzwischen so aufgeheizt, dass Derrer sogar als «potenzieller Agent des Kremls» und seine Partnerin als «düsteres Mädchen» bezeichnet wurden. Beide haben Strafanzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung eingereicht. «Wir haben von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft hinsichtlich der zwei Strafanträge noch nichts gehört», sagt Derrer am Montag auf Anfrage.

Fragenkatalog in seinem Namen verschickt

Alexander R. hat sich nun entschieden, den Brief mit den 32 Fragen und Forderungen an den Kanton und die ORS Service AG in seinem Namen einzureichen. Einige davon sind bereits beantwortet oder auch schon umgesetzt wie etwa der Wunsch der Flüchtlinge, dass sie eine auf Russisch und Ukrainisch übersetzte Kopie der Vereinbarung erhalten, die sie beim Bezug der Unterkunft unterschreiben müssen.

Die Fragen drehen sich um Rechte und Pflichten, die sie als Flüchtlinge haben, um die Zeitdauer, die sie in Rheinfelden bleiben können, aber auch um die «minimalen Zahlungen für Lebensmittel und Taschengeld» und die damit verbundene Bitte, den Betrag zu erhöhen.

Viele Fragen sind praktischer Natur. So besteht der Wunsch nach persönlichen Postfächern, um Briefe empfangen zu können, oder es wird danach gefragt, ob sie als Flüchtlinge ein Bankkonto eröffnen können, ob sie als Taxifahrer arbeiten dürfen oder wie sie vorgehen müssen, wenn sie ein Kleinunternehmen eröffnen möchten. Fragen bestehen aber auch zur Geburtsberatung, zur Möglichkeit der Familienzusammenführung oder auch, ob sie in der Schweiz Militärdienst leisten dürfen.

Der Brief weist aber auch darauf hin, was er nicht sein will – ein Zeichen der Undankbarkeit. Alexander R. schreibt im Beitext zum Fragenkatalog, der an die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gerichtet war:

«Unser Ziel ist es in keiner Weise, unsere Präsenz in der Schweiz zu gefährden.»

Man sei allen Menschen und Diensten «dieses wunderbaren Landes sehr dankbar». Ziel sei es vielmehr, «unter der Schirmherrschaft von ORS Antworten auf dringende Fragen zu finden, die uns und unsere Familien betreffen».

