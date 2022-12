Rheinfelden: An diesem Mammutbaum leuchten 13200 Lichter

Rheinfelden D Ein adventlicher Hingucker: An diesem Mammutbaum leuchten 13'200 Lichter Er ist ein Highlight der Rheinfelder Adventszeit: Der Mammutbaum im Ortsteil Eichsel gilt als höchster freiwachsender Weihnachtsbaum Deutschlands. Vor rund 120 Jahren wurde er im damaligen Pfarrgarten gepflanzt. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Der Mammutbaum im deutschen Rheinfelder Ortsteil Eichsel ist rund 120 Jahre alt und auch dieses Jahr ein Hingucker. Bild: Horatio Gollin

Ein Hingucker in der Vorweihnachtszeit ist der Mammut-Weihnachtsbaum im deutschen Rheinfelder Ortsteil Eichsel. Da die Stromkosten von einer privaten Initiative getragen werden, darf der laut dem ehemaligen Ortsvorsteher Reinhard Börner höchste freiwachsende Weihnachtsbaum Deutschlands trotz der städtischen Energiekosteneinsparungen leuchten.

Das Projekt Mammut-Weihnachtsbaum hatte Börner initiiert. Die Idee ging auf Sabine Gerspach und Claudia Maretti zurück, die den Baum zu einem kleinen Weihnachtsmarkt illuminieren wollten. Börner griff diese Idee aber erst zwei, drei Jahre später auf. Börner sagt:

«Um die Sache dem Ortschaftsrat schmackhaft zu machen, wollte ich mich erstmal nach Sponsoren erkundigen.»

Die Kosten sollten nicht zu Lasten der Ortsverwaltung oder der Stadtverwaltung gehen. Allerdings unterlief Börner ein Fauxpas, als er bei der Einweihung der mit Sponsorenmitteln renovierten Fussgängerunterführung in der Basler Strasse in Anwesenheit der Presse mit möglichen Sponsoren sprach und das Thema den Weg in die Zeitung fand, bevor der Ortschaftsrat informiert worden war.

Börner erinnert sich, dass die Mitglieder zwar verärgert waren, über sein unabsichtliches Vorpreschen, aber letztlich dem Projekt zustimmten. Am 1. Advent 2017 wurde die Lichterkette mit den 13'200 LED-Lämpchen zum ersten Mal illuminiert. Der Mammutbaum wäre dabei fast der grösste freistehende Weihnachtsbaum in Europa geworden, wie Börner damals recherchierte.

1902 im damaligen ­Pfarrgarten gepflanzt

Da die Hebebühne aber eine Höhenanzeige hatte, stellte sich beim Anbringen der Lichterkette heraus, dass beim Vermessen ein Berechnungsfehler unterlaufen sein musste. Die Höhe wurde neu berechnet und festgestellt, dass der Eichsler Weihnachtsbaum mit 36,5 Metern niedriger als ein freiwachsender Weihnachtsbaum mit über 40 Metern in der Schweizer Gemeinde Bad Ragaz SG war.

Gegenüber den Sponsoren war das Börner unangenehm, da er mit Europas höchstem Weihnachtsbaum geworben hatte. Immerhin mass der Eichsler Weihnachtsbaum noch rund 1,5 Meter mehr als der bisher grösste Weihnachtsbaum Deutschlands in Bronnweiler. «Wir nehmen an, dass der Mammutbaum 1902 im damaligen Pfarrgarten gepflanzt wurde», sagt Börner.

