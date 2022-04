Claudia Rohrer: Politikerin und Pragmatikerin

Rheinfelden Claudia Rohrer ist die Pragmatikerin: «Ich lasse die Kritik gelten, wenn man sagt, dass die SP zu idealistisch auftrete» Sie tanzt auf gleich drei Hochzeiten: Claudia Rohrer ist Stadträtin in Rheinfelden, CO-Fraktionsvorsitzende der SP im Grossen Rat und Rechtsanwältin. Die ehemalige Rheinfelder Feuerwehrkommandantin kämpft hart für ihre Sache, ist aber konziliant im Ton. Dem kompromisslosen Idealismus kann sie wenig abgewinnen. Ein Porträt. Nils Hinden Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Claudia Rohrer ist Co-Fraktionschefin der SP und führt zusammen mit Catherine Berger eine Anwaltskanzlei in Rheinfelden. Iris Krebs (23. April 2021)

Im Umgang sei sie angenehm und gesellig, sagen auch politische Gegner. Ihre Positionen, für die sie im Grossen Rat selten Mehrheiten findet, vertritt sie bestimmt und beharrlich, sagen alle. Dafür wird sie auch von politischen Gegnern respektiert. Die Rede ist von Claudia Rohrer, Fricktalerin und SP-Co-Fraktionspräsidentin im Grossen Rat.

Claudia Rohrers politischer Aufstieg ist steil: Die SP-Fraktion wählte die Rheinfelderin 2019 nach nur zwei Jahren im Grossen Rat ins Co-Fraktionspräsidium. In dieser Rolle ist Rohrer bekannt dafür, auch einmal Kompromisse einzugehen.

Hinter der Fassade Nils Hinden erstellte im Rahmen seines sechsmonatigen Praktikums bei der «Aargauer Zeitung» seine Fachmaturitätsarbeit an der Neuen Kantonsschule in Aarau. Diese trägt den Titel «Politikerinnen und Politiker hinter der Fassade» und enthält als zentralen Kern die Porträts über die drei Fricktaler Fraktionschefs im Grossen Rat: Claudia Rohrer (SP), Désirée Stutz (SVP) und Alfons P. Kaufmann (Die Mitte). Die AZ publiziert diese Porträts als Serie.

Seit diesem Jahr ist sie neu Mitglied im Stadtrat in Rheinfelden, zum Legislativamt kam somit eines in der Exekutive hinzu. Zusammen mit Catherine Berger, Rechtsanwältin und Kirchenrätin im Kanton Aargau, führt sie zudem eine Anwaltskanzlei in Rheinfelden – die Dreifachbelastung ist damit perfekt. Sie hoffe, dass diese Ämter alle zusammen funktionieren, sagt Rohrer, die offen zugibt, dass daneben nicht viel Freizeit bleibt.

Wenn Rohrer doch einmal freie Zeit hat, liest sie gerne ein Buch. Im Kontrast zu den Texten aus dem Arbeitsalltag darf es auch gerne ein Fantasy-Buch sein, sagt Rohrer. Sie schwärmt von der Harry-Potter-Serie oder von der «Herr der Ringe»-Trilogie. Aber auch ein Krimi darf es zwischendurch einmal sein. Dabei gilt jedoch: Zu blutig sollte es nicht sein. Rohrer sagt:

«Es reicht, wenn steht, dass die Leiche in der Bibliothek liegt. Einzelheiten möchte ich lieber nicht wissen.»

Die Antwort auf die Frage, was sie gerne tun würde, wenn sie mehr freie Zeit hätte, muss Rohrer nicht lange überlegen: mehr kreatives Arbeiten mit den Händen, Musik oder Handarbeit.

Rohrer hatte eine bewegte Kindheit

Rohrer ringt um Positionen hart, ist aber konziliant im Ton – und achtet darauf, niemanden, den sie kennt, vor den Kopf zu stossen. Auf die Frage, wer der wichtigste Mensch in ihrem Leben sei, antwortet sie denn auch diplomatisch:

«Ich möchte niemanden herausheben. Mir sind viele Menschen und vor allem die Schwachen wichtig.»

Über ihre Partei sagt sie: «Ich lasse die Kritik gelten, wenn man sagt, dass die SP zu idealistisch auftrete.» Zu starker Idealismus störe sie bisweilen auch. Sie ist Pragmatikerin. Schon von ihrem Beruf her.

Rohrer wurde 1967 in Basel geboren. Ihre Eltern zogen nach Rheinfelden, als sie vier Jahre alt war. Aus dem Grund macht sie keinen Hehl: «Meine Eltern wollten ihre Ehe retten. Es war aber schon zu spät.» Schon kurz nach dem Umzug trennten sich Rohrers Eltern. Sie habe in ihrer Kindheit ein gutes Verhältnis zu Vater und Mutter gehabt, erzählt Rohrer.

Schon in der Schulzeit Interesse an der Politik

Trotzdem wird auch klar, dass die Situation nicht immer einfach war. Rohrer hat erlebt, was es bedeutet, wenn die Frau alleinerziehend ist. «Meine Mutter hatte als alleinerziehende Frau zu wenig Zeit und Kraft, um sich politisch zu engagieren», sagt Rohrer. Bei ihrem Vater war das anders: Er war jahrelang FDP-Mitglied. Rohrer schmunzelt. Ihr Vater habe aber gar nicht erst versucht, sie von seinen politischen Werten zu überzeugen. Denn:

«Ich war schon früh eine Rote.»

Claudia Rohrer war eine gute Schülerin. So entschloss sie sich, nach der Oberstufe in Basel ans Gymnasium zu wechseln, wo sie sich auch zunehmend für Politik zu interessieren begann. «Die ganze Situation mit der RAF und auch der Kalte Krieg haben mich politisch geprägt.» Aber auch Persönlichkeiten wie Margaret Thatcher fand sie interessant.

«Thatcher hätte mir als junge Frau ein politisches Vorbild sein können, ihre Politik widersprach meinen Grundwerten jedoch extrem, und so wurde sie nie zum Vorbild, eher zum Feindbild, anders als später Rita Süssmuth.»

Nach dem Gymnasium entschloss sie sich, Jura zu studieren. «Ich hatte schon immer einen starken Gerechtigkeitssinn, und ich wollte etwas Abwechslungsreiches studieren», erinnert sie sich. Heute sagt Rohrer: «Es war die richtige Wahl.»

Rohrer mag fremde Kulturen. Sie reise gerne, sagt sie. Besonders schwärmt sie vom multikulturellen London oder vom fortschrittlichen Vancouver. «In den letzten Jahren habe ich aber verstärkt darauf geachtet, möglichst wenig zu fliegen.»

Nach Nicht-Wahl trat sie dem Vorstand bei

Auch wenn Rohrer immer schon ein politischer Mensch war, trat sie erst nach dem Studium einer Partei bei. Während des Praktikums am Bezirksamt (diese Institution wurde zwischenzeitlich abgeschafft, Aufgaben mehrheitlich bei der Staatsanwaltschaft) wurde sie von der SP angefragt, ob sie kandidieren wolle als Stellvertreterin. Sie unterlag einem SVP-Kandidaten – und blieb bei der SP, sie trat dem Vorstand bei.

Dazumal war Rohrer enttäuscht, dass sie nicht gewählt wurde. Heute ist sie froh darüber. Denn: Nach der Nicht-Wahl öffneten sich andere Türen. Zuerst arbeitete Rohrer auf dem Rechtsdienst des Gesundheitsdepartements, dann im EDV-Bereich bei einer kleineren Firma als Projektleiterin bei Firmenkunden. Von dieser Zeit schwärmt Rohrer heute noch. Sie sagt aber auch: «Ich konnte nicht ewig bleiben.»

So übernahm sie zur Jahrtausendwende eine Projektleitung bei einer Grossbank. Zu diesem Job sagt Rohrer heute: «Das war nicht meine Welt.» Es war die vorerst letzte Anstellung in der Privatwirtschaft. 2005 machte sich Rohrer selbstständig. Das ist sie bis heute. Zu dieser Zeit war Rohrer auch jahrelang Mitglied der Rheinfelder Feuerwehr, sechs Jahre als Kommandantin. «Ich wollte nicht nur immer von Gleichberechtigung reden.»

