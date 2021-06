Rheinfelden: Bezirksrichter enerviert sich über Scientology

Rheinfelden Bezirksrichter enerviert sich über Standaktion von Scientology: «Sie halten sich nicht an die Regeln» Michael Derrer moniert, dass sich die Scientology-Mitglieder nicht an jene Regeln halten, welche die Stadt erst vor wenigen Wochen erlassen hat. Er fordert, dass die Regeln durchgesetzt werden. Gemäss Stadt und Scientology war die Polizei vor Ort. Dennis Kalt 29.06.2021, 05.00 Uhr

Michael Derrer würde gerne auf die Standaktionen von Scientology in Rheinfelden – wie hier am Samstag – verzichten. zvg

Das Verhalten von Scientology stösst dem Rheinfelder Unternehmer und Bezirksrichter Michael Derrer sauer auf. Konkret wirft Derrer Scientology vor, dass sich Mitglieder bei einer Standaktion am Samstag beim Storchennestturm «nicht an die Regeln halten».

Erst Ende Mai hatte der Stadtrat neue Regeln für die Standortaktionen beschlossen. Etwa, dass der zugewiesene Standplatz nicht verlassen werden darf und das Patrouillieren für Anwerbungszwecke verboten ist.

Derrer, der nur unweit vom Storchennestturm entfernt wohnt, hat aber beobachtet, wie die Mitglieder immer wieder patrouilliert und Passanten angehalten hätten, um für sich zu werben. Er sagt:

«Regeln sind ohne deren Durchsetzung nichts wert. Was gedenkt die Stadtverwaltung in dieser Situation zu tun?»

Gemäss Stadtschreiber Roger Erdin habe die Regionalpolizei die Standaktion am frühen Nachmittag kontrolliert. «Die Polizei musste die Personen ermahnen, die Namensschilder zu tragen.»

Im Übrigen habe man zu diesem Zeitpunkt keine Verstösse feststellen können. Erdin verhehlt nicht, dass auch die Stadt am Montag von zwei Meldungen Kenntnis erhalten habe, wonach sich Personen über die Nichteinhaltung der Auflagen beschweren. Erdin sagt:

«Wir werden diesen Meldungen nachgehen.»

Eine dieser Meldungen an die Stadt liegt der AZ ebenfalls vor. In dieser heisst es etwa: «In bekannter Manier wurden den Passanten Informationsflyer aufgedrängt und versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln.»

Anwohner stören sich an Auto

Als störend empfand der Verfasser des Beschwerdeschreibens an die Stadt auch, dass die Mitarbeiter des Standes ihr Fahrzeug ganztags hinter diesem parkierten. «Dabei besteht für den ganzen Bereich ein Parkverbot und ein öffentlicher Parkplatz ist keine 100 Meter weit weg.»

Das Auto war hinter dem Scientology-Stand parkiert. Zvg

Scientology-Sprecher Dierk Clausen bezeichnet die Vorwürfe als teilweise unrichtig und verallgemeinernd. Nach der Rücksprache mit der Polizei am Montag «stellen wir fest, dass diese am Samstag selber vor Ort war und keine Korrekturen vorgenommen werden mussten». Clausen schiebt nach:

«Unsere Standbetreiber haben die Möglichkeit, ein paar Meter vom Stand wegzugehen. Sie halten sich auch an die Vorgaben, dass sie ein ‹Nein› akzeptieren.»

Bezüglich der Nutzung des Parkplatzes habe man nun mit der Polizei vereinbart, dass das Auto für Zwecke des Aus- und des Einladens kurzzeitig geparkt werden kann. Anderweitig werde es sonst regulär auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt, so Clausen.