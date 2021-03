Rheinfelden Baubewilligung für Aussichtsplattform wird in den nächsten Wochen erteilt Die Chancen stehen gut, dass die Brown-Nizzola-Plattform beim alten Eisensteg noch dieses Jahr fertiggestellt wird. Die Stadt hat mit den Einwendern eine Einigung erzielt. Dennis Kalt 06.03.2021, 05.00 Uhr

Am Brückenkopf des alten Rheinstegs soll die Brown-Nizzola-Plattform zu Ehren von Charles E.L. Brown und Agostino Nizzola entstehen.

Visualisierung: zvg

Knapp ein Jahr ist seit der Auflage des Baugesuchs für die Brown-Nizzola-Aussichtsplattform am Rheinufer verstrichen. Dort, wo einst der alte Eisensteg beide Rheinfelden verband, soll die 6 auf 8,50 Meter grosse Plattform an die beiden Strompioniere Charles E.L. Brown und Agostino Nizzola erinnern und den Passanten die Möglichkeit geben, ihren Blick in die Ferne schweifen zu lassen.