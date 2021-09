Rheinfelden «Banale Würfelkomposition» – Basler Architekt zerreisst Shaqiris Villen-Pläne Fussballstar Xherdan Shaqiri will im Rheinfelder Nobelquartier ein Haus bauen. Das geplante Gebäude passt einigen Nachbarn nicht in den Kram – und findet nun auch bei einem Architekten kaum Gefallen. Allerdings: Die baurechtliche Prüfung obliegt dem Bauamt. Nadine Böni 11.09.2021, 05.00 Uhr

Xherdan Shaqiri will in Rheinfelden ein Haus bauen. Das sind die Pläne des Architekten Enrico Kyburz. © Kyburz Architektur & Bauleitungen Gmbh

Die Pläne von Fussballstar Xherdan Shaqiri, im Rheinfelder Nobelquartier Kapuzinerberg eine Villa zu bauen, beschäftigen weiterhin. Anfang Woche wurde bekannt, dass sich Nachbarn mit Einwendungen gegen das Vorhaben wehren. Ihre Befürchtung: Schattenwurf und Lichtemissionen des neuen Gebäudes. Und dass das Erscheinungsbild der geplanten Überbauung ohne Grünfläche nicht mit dem durchgrünten Quartier in Einklang gebracht werden könne.

Xherdan Shaqiri will in Rheinfelden eine Villa bauen. Claudio Thoma/Freshfocus

Nun meldet sich auch «Architektur Basel» zu Wort. Das Online-Portal ist gemäss eigenen Angaben ein Kollektiv junger Architekten, dessen Ziel darin besteht, «das facettenreiche Architekturgeschehen in und um Basel zu dokumentieren und zu kommentieren». Im Kommentar zu Shaqiris Villa findet sich wenig bis kein Lob.

In seinem Beitrag kritisiert Autor Lukas Gruntz verschiedene Punkte. «Die Volumetrie wirkt im schlechten Sinn zusammengewürfelt. Unzählige verschiedene Fensterformate und gestaffelte Balkonflächen lassen das Haus unruhig erscheinen», heisst es darin unter anderem.

Gruntz äussert ausserdem den Wunsch, Shaqiri hätte bei seiner «Liebe zur Region und der Stadt Basel» durchaus ein lokales Architektenteam – statt eines Büros aus Killwangen – wählen dürfen und stellt die Frage: «Darf man von einem Fussballstar baukulturelle Verantwortung erwarten? Das sind selbstredend hohe Ansprüche und dennoch bedingt Erfolg immer auch eine besondere gesellschaftliche – und damit verbunden eine kulturelle – Verantwortung.» Wie dem auch sei, Lukas Gruntz kommt zum Schluss:

«Gemessen an seinem fussballerischen Genie sollte das Haus mehr sein, als eine banale Würfelkomposition.»

Wobei: Der Kapuzinerberg ist in Rheinfelden ohnehin unter dem Übernamen «Protzeralp» bekannt; Villen aller Art, auch mit Pool oder Sauna, sind da keine Rarität – und Shaqiris Haus scheint weder in die eine noch in die andere Richtung auffällig, ist also weder besonders protzig noch besonders bescheiden.

Zum Haus gehört unter anderem ein Pool, eine Sauna und ein Fitnessraum. © Kyburz Architektur & Bauleitungen Gmbh

Die baurechtliche Prüfung obliegt dem Rheinfelder Bauamt, wo das Baugesuch samt Einwendungen hängig ist. Ob es zu einer Einigung kommt, wird sich zeigen. Zumindest von anderen Fällen ist bekannt, dass zwischen Einwendern und Bauherrn eine – auch finanzielle – Einigung erzielt werden konnte.

Shaqiris Architekt Enrico Kyburz nimmt zu den Kritikpunkten keine Stellung. Die Pläne von der geplanten Villa sind inzwischen von seiner Website verschwunden. Anfang Woche noch äusserte er sich gegenüber der «Basler Zeitung» so:

«Ja, die Nachbarn haben uns nicht so gern.»

Doch die Pläne seien von den Behörden auf Herz und Nieren geprüft worden, und er habe mit der Gemeinde sehr gut zusammengearbeitet.

Mit den Nachbarn werde man in der nächsten Zeit noch den Kontakt suchen, kündigt er an. «Wir haben alle Einwendungen abgewartet und sind im Moment mit der Bauherrschaft an deren Begutachtung. Selbstverständlich werden wir auf die Nachbarn einzeln noch zugehen. Ein gutnachbarschaftliches Verhältnis ist uns ein grosses Anliegen», so Kyburz.