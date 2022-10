Rheinfelden Anfangs wurde auf Natureis auf dem Feldschlösschenweiher gespielt: Der EHC Rheinfelden feiert sein 75-Jahre-Jubiläum 1947 wurde der Eishockeyclub Rheinfelden gegründet. Anfänglich spielte der Klub auf Natureis oder auf der Basler Kunsteisbahn, bevor in den 1970er-Jahren auch in Rheinfelden eine «Kunsti» gebaut wurde – mit tatkräftiger Unterstützung des EHC. Auch heute sieht sich der Klub mit Herausforderungen konfrontiert. Jael Rickenbacher 08.10.2022, 05.00 Uhr

75 Jahre zurück: Der EHC Rheinfelden in seinen Anfängen. Bild: zvg

Der Eishockeyclub Rheinfelden blickt mit grossem Stolz auf sein 75-jähriges Bestehen zurück. Über mehrere Generationen hinweg sei viel erreicht worden, sagt Rafael Müller, der heute für das Marketing im Klub zuständig ist: Zahlreiche gewonnene Spiele, der Bau der Kunsteisbahn in Rheinfelden, Cup-Siege und vieles mehr.

Am 3. Januar 1947 wurde der EHC Rheinfelden offiziell gegründet. Zwölf Männer hatten einen Monat zuvor im «Ochsenstübli» zusammengesessen und die Gründung des EHC geplant. Leider ist im Frühling dieses Jahres das letzte Gründungsmitglied, Walter Oeschger, verstorben.

Vom Natureis auf die Kunsteisbahn

Gespielt wurde anfangs auf der Basler Kunsteisbahn oder auf Natureis in Rheinfelden – auf dem Feldschlösschenweiher, später auf einem Eisplatz auf dem Turnhallenplatz. Bis zu 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen in den 1950er- und 1960er-Jahren zu den Spielen. 1968 dann gab es erste Bestrebungen, eine Kunsteisbahn in Rheinfelden zu bauen.

1972 beschloss die Generalversammlung, sich am Aktienkapital der Kunsteisbahn AG zu beteiligen. Ein Jahr später fand das zweite Rheinfelder Altstadtfest statt – mit Beteiligung des EHC: Dieser betrieb mit dem Curlingklub den Festplatz vor dem Rathaus. Der Reingewinn von 130'000 Franken diente dem Bau der neuen Kunsteisbahn, die im Herbst 1975 eröffnet werden konnte. Rafael Müller sagt:

«Beim Feiern der Vergangenheit kommen natürlich auch Gedanken an die Zukunft ins Spiel. Auf diese Zukunft freuen wir uns und hoffen, in 25 Jahren das nächste grosse Jubiläum feiern zu können.»

In der Jubiläumssaison nun steht beim EHC Rheinfelden viel auf dem Programm. Sowohl die erste als auch zweite Mannschaft begrüssen neue Teammitglieder und so entsteht eine spannende Mischung aus Jugend und Erfahrung. Die erste Mannschaft wird ausserdem neu von Philip Stäubli zusammen mit Thomas Keller geleitet. Die Mannschaft startet am Samstag, 8. Oktober um 17.30 Uhr im Heimspiel gegen den SC Bönigen in die neue Saison.

Der neue Vorstand des EHC Rheinfelden. Bild: zvg

Und auch im Verein selbst gab es Veränderungen: Yvonne Boss wurde als neue Präsidentin gewählt und im Vorstand sind neue, junge Gesichter dazugekommen.

So holt der EHC Nachwuchs in den Klub

Der EHC Rheinfelden setzt im Nachwuchsbereich auf die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen in der Region. Durch den neu gegründeten Hockeyclub Nordwest United kommen Kinder und Jugendliche mit dem Sport in Berührung. Es gibt eine Eishockeyschule, die jeweils am Samstagmorgen auf der Rheinfelder «Kunsti» stattfindet. Dort haben die ganz Kleinen die Möglichkeit, Eishockey spielerisch zu erleben und Begeisterung an der Bewegung zu finden.

Der EHC Rheinfelden besiegte den EHC Zunzgen-Sissach im Derby – Stunden später wurde die Saison wegen Corona unterbrochen. Bild: Edgar Hänggi/Eh-Presse

Der Verein stehe immer wieder vor Herausforderungen, erzählt Müller. Beispielsweise werde es schwieriger, Nachwuchs dauerhaft im Verein zu halten und auch die aktuellen Strompreise verursachen Sorgen. Doch durch die Zusammenarbeit mit tollen Partnern sehe der Verein diesen Problemen zwar besorgt, aber nicht ängstlich entgegen, so Müller.

In allen Altersstufen werde der Spass und Erfolg gemeinsam erlebt und wertgeschätzt. Müller vermutet, dass dieses Zusammensein den Mitgliedern am meisten gefällt: «Herauszustreichen ist auf jeden Fall das familiäre Umfeld und die gegenseitige Unterstützung innerhalb des Vereins.»