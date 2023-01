Gefälschtes Covid-Zertifikat? Aargauerin steht vor Gericht

Rheinfelden Daten einer Aargauerin tauchten bei bei Urkundenfälschern auf – hat sie ein Covid-Zertifikat im Internet gekauft? Eine Fricktalerin musste sich diese Woche vor dem Bezirksgericht Rheinfelden verantworten. Ihre Daten waren auf dem Gerät von Urkundenfälschern gefunden worden. Der Vorwurf: Die Frau habe ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft und benutzt. Die Beschuldigte stritt vor Gericht allerdings alles ab – und auch an Beweisen mangelte es. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 30.01.2023, 15.00 Uhr

Die Frau aus dem Fricktal hatte Onlinetests gemacht, wo sie ihre ID in die Kamera zeigen musste. Christian Beutler / KEYSTONE

Im Bezirksgericht Rheinfelden musste sich am Montag eine Frau wegen Urkundenfälschung verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte sie, ein Covid-Zertifikat im Internet bestellt zu haben – dies, ohne sich impfen zu lassen.

Gemäss dem Strafbefehl hätte die Angeklagte 60 Tagessätze à 80 Franken zahlen müssen – also insgesamt 4800 Franken. Die beschuldigte Fricktalerin sagte zu Beginn: «Ich bin extrem überrascht, dass mir das vorgeworfen wurde. Über den Brief der Staatsanwaltschaft war ich erschrocken.»

Weiter sagte sie, dass sie sich nicht erklären könne, wie ihr Name in die Datenbank der Täterschaft gelangt sei. «Ich habe so ein Zertifikat nie beantragt und auch nie gebraucht», erzählte sie. Zwar habe sie sich mehrmals testen lassen – dies auch über Onlineportale –, jedoch hatte sie nie ein Impfzertifikat verwendet.

ID vorgezeigt bei Onlinetests

Die Onlinetestverfahren beschrieb sie folgendermassen: «Man musste sich selber filmen beim Testen und die ID in die Kamera zeigen. Danach erhielt man einen Code und musste das Testresultat in die Kamera zeigen. Daraufhin bekam man das Zertifikat.»

Neben diesen Onlinetests ging sie auch mehrmals in Testzentren. Die Beschuldigte habe sich nicht impfen lassen, weil sie das Zertifikat lediglich für einige Geburtstage und Ausflüge gebraucht hätte. Dabei betonte ihr Anwalt, dass seine Mandantin keine Impfgegnerin sei – ihr Mann sei geimpft.

Im Januar 2022 haben sich die Beschuldigte und ihre Kinder mit Corona infiziert. Daraufhin lud sie die Covid-App herunter, um das Genesenen-Zertifikat für sie und ihre Kinder darauf zu laden. Ihre Daten – also Name, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum – hatte sie demnach in mehreren Situationen weitergegeben: bei Onlinetests, aber auch in Testzentren und auf der Covid-App.

Laut dem Plädoyer des Verteidigers sei der polizeiliche Bericht vom Juli 2022 vage gewesen und es seien keine handfesten Beweise vorgelegt worden. Er sagte: «Es gibt keine Beweismittel, dass sie das Zertifikat bestellt, bezahlt oder bekommen hat.»

Steckt nur eine Verwechslung dahinter?

Die beiden Hauptverdächtigen, welche die Zertifikate gefälscht hatten, hätten keine nachgewiesene Verbindung zur Beschuldigten. Weiter sagt er: «Das einzige Beweismittel ist eine elektronische Datei auf einem unbekannten Gerät, die Vorname, Name und Geburtsdatum enthält. Diese Daten muss man relativ oft im Internet eingeben.»

Es könne also eine Datenverwechslung vorgefallen sein. «Der Staat ist gefordert, der Beweislast nachzukommen», fährt der Verteidiger fort. Die Beschuldigte habe sich selbst nie widersprochen und kooperierte mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Dies und das fehlende Motiv zur Urkundenfälschung sollte laut dem Verteidiger einen Freispruch veranlassen. Die Beschuldigte sagte zum Schluss:

«Ich bin froh, dass es jetzt zu einem Ende kommt.»

Die Richterin stimmte der Verteidigung zu und sprach die Angeklagte frei. Die Kosten fielen zu Lasten der Staatskasse. Dies, weil keine Nachweise für eine Bestellung via Twint oder Bankkonto der Beschuldigten gefunden wurden.

