Rheinfelden Diese 82-Jährige schwimmt bei Wind und Wetter: «Ich bin eine Wasserratte» Von Regen und Kälte lässt sie sich nicht abschrecken: Seniorin Dora Aebi steigt auch bei Temperaturen von unter zehn Grad Celsius ins Becken des Strandbades in Rheinfelden. Ihr Ziel: täglich einen Kilometer im Wasser zurücklegen. Neben ihr ziehen auch andere Hobby-Schwimmer und Ambitionierte im Neoprenanzug regelmässig ihre Bahnen – auch bei garstigen Bedingungen. Dennis Kalt 20.05.2021, 05.00 Uhr

Dora Aebi, 82, zieht täglich im Strandbad KuBa in Rheinfelden ihre Bahnen – auch bei garstigem Wetter. Dennis Kalt

Grauer Himmel, Nieselregen und Temperaturen, die knapp im zweistelligen Bereich liegen – so manch denkt bei Bedingungen wie an diesem Mittwochmorgen nicht mal an einen Sprung ins kühle Nass eines Schwimmbeckens. Nicht so die 82-jährige Dora Aebi aus Rheinfelden. Das Wetter lässt sie als Ausrede für ihren täglichen Schwumm im Strandbad KuBa nicht gelten, denn: