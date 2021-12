Rheinfelden: 5G-Gegner erzielen Teilerfolg gegen Swisscom

Rheinfelden 5G-Gegner erzielen mit Beschwerde Teilerfolg gegen Swisscom Der Regierungsrat hat die Beschwerde der IG Rheinfelden-5G gegen die Antenne an der Zürcherstrasse teilweise gutgeheissen. Für den neuen Betriebsmodus muss das Telekommunikationsunternehmen ein nachträgliches Baugesuch einreichen. Einen Präzedenzfall schafft der Entscheid gemäss Kanton aber nicht. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Für den 5G-Betrieb der Antenne beim AEW-Gebäude in Rheinfelden braucht es ein nachträgliches Baugesuch. Bild: zvg

Die IG Rheinfelden-5G hat in ihrem Kampf gegen den Ausbau der 5G-Mobilfunktechnologie einen Teilerfolg erzielt. Konkret geht es um die Anlage neben dem AEW-Gebäude an der Zürcherstrasse. Hier reichte die IG im Juli 2019 eine Sammeleinsprache gegen das Gesuch der Swisscom für den 5G-Umbau ein. Jedoch erfolglos: Im Bagatellverfahren ­genehmigte der Kanton den Ausbau auf die adaptive 5G-Antennentechnik.

Wie aus einer Mitteilung der IG nun hervorgeht, sei man als Einsprecher darüber jedoch nicht informiert worden. Nur durch Zufall habe man von diesem Vorgehen erfahren, daraufhin beim Kanton interveniert, um Akteneinsicht zu verlangen. Diesem Begehren gab der Kanton statt.

Belastung über die Grenzwerte hinweg

Bei der Akteneinsicht zu 5G-Antennen in der Zürcherstrasse habe sich «höchst Bedenkliches» gezeigt. So schreibt die IG: «Seit dem Umbau des AEW Gebäudes im Jahre 2010, bei welchem ein drittes Geschoss aufgesetzt wurde, sind die sich darin befindlichen Büroarbeitsplätze über dem gesetzlichen Grenzwert belastet.» Und: Von 2010 bis 2020 hätten alle nach dem Bagatellverfahren bewilligten Antennen-Umbauten auf falschen Angaben in den Standortdatenblättern basiert.

Aufgrund dessen hat die IG beim Regierungsrat Beschwerde eingelegt, der in Konsequenz ein nachträgliches Baugesuch für den aktuellen Betrieb innert 30 Tagen angeordnet hat. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Sollte dieses Urteil von der Swisscom nicht angefochten respektive rechtskräftig werden, müssten alle 5G-Anlagen unverzüglich neu zur Bewilligung ausgeschrieben werden.»

Die IG geht damit von einem Präzedenzfall für die insgesamt 125 5G-Anlagen aus, die der Kanton bisher im Bagatellverfahren bewilligt hat.

Wie Swisscom-Sprecherin Sabrina Hubacher sagt, nehme man den Entscheid des Regierungsrates zur Kenntnis. «Wir analysieren diesen und prüfen das weitere Vorgehen», schiebt sie nach. Dass bei Rechtsgültigkeit der Entscheidung alle im Bagatellverfahren bewilligten 5G-Anlagen neu zur Bewilligung ausgeschrieben werden müssten, davon gehe sie nicht aus.

Dies bestätigt Heiko Loretan, Sektionsleiter der Abteilung für Umwelt (AFU) des Kantons. Er stellt klar:

«Der Entscheid schafft keinen Präzedenzfall.»

Der Regierungsrat hab die Beschwerde «teilweise gutgeheissen», da im Verlaufe des Verfahrens im August dieses Jahres zur Anlage an der Zürcherstrasse beim Rechtsdienst des Regierungsrats ein neues Standortdatenblatt eingereicht worden sei.

Neue Daten auf Grundlage der Vollzugshilfe

Auf diesem Standortblatt sei bei der Anlage ein adaptiver Betrieb mit Korrekturfaktor gemäss Vollzugshilfe des Bundesamtes für Umwelt ausgewiesen – erst seit Februar dieses Jahres beschreibt diese Vollzugshilfe, wie die Strahlung der adaptiven Antennen berechnet werden kann.

Gemäss Loretan sei dieses neue Standortdatenblatt durch die AFU aber nicht genehmigt worden. Er sagt: «Dies ist der Grund, weshalb der Regierungsrat für diesen neuen Betriebsmodus auf der Grundlage der aktuell gültigen Gesetzgebung ein nachträgliches Baugesuch einfordert.»

