So geht die Rheinfelder Kunsteisbahn in die neue Saison

Rheinfelden 500 Besucher maximal, aber ohne Zertifikat - so geht die «Kunschti» in die neue Saison Das Freizeitcenter Kunsteisbahn Kuba in Rheinfelden ist am Samstag in die Wintersaison 2021/2022 gestartet. Gross sind die Hoffnungen für die kommenden Wochen und Monate. Auch, weil die vergangene Saison stark unter der Pandemie gelitten hatte. Jetzt soll wieder Normalität einkehren – das ist der grösste Wunsch der Betreiber. Hans Christof Wagner 11.10.2021, 05.00 Uhr

Viele Besucher, wie hier 2019, sollen auf der Kunsteisbahn in Rheinfelden in der Saison 2021/22 ihre Runden drehen - so der Wunsch. Nadine Böni (11. Dezember 2019)

Das Freizeitcenter Kuba in Rheinfelden ist am Samstag in die Wintersaison gestartet. Da die Rheinfelder Anlage am Rheinufer eine Aussenanlage darstellt, mit einer überdachten Eisbahn und unter freiem Himmel, gilt keine Zertifikatspflicht. In den Innenräumen – an der Kasse, in den Garderoben und den Toiletten – müssen Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren lediglich Masken tragen.