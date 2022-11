Rheinfelder verlangt über 2,5 Millionen Franken für pinkes Pony

Rheinfelden 2,5 Millionen Franken für ein pinkes Pony: Was es mit dem Kunstwerk von Stefan Rüegg auf sich hat Noch bis 20. November ist die jurierte Ausstellung «Kunst Lokal Rheinfelden» in der Kurbrunnen-Anlage in Rheinfelden zu sehen. 14 Kunstschaffende zeigen ihre Werke. Existenzielle Themen, wie der zu hohe Fleischkonsum, werden aufgegriffen. Peter Schütz 08.11.2022, 05.00 Uhr

Stefan Rüegg verlangt für sein Kunstwerk «Pink Pony for Putin» mehr als 2,5 Millionen Franken. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Das möglicherweise teuerste zeitgenössische Kunstwerk des Fricktals befindet sich derzeit in der Ausstellung «Kunst Lokal Rheinfelden» in der Kurbrunnen-Anlage in Rheinfelden. Es heisst «Pink Pony for Putin» und besteht aus Draht mit rosaroter Acrylfarbe. Auf der Preisliste ist es mit «10’000 Franken pro Tag der Invasion» angegeben – womit der Überfall Russlands auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann, gemeint ist.