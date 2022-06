Kubanisches Festival in Rheinfelden war voller Erfolg

Rheinfelden 100 Prozent Kuba-Feeling: Heisse Rhythmen und hohe Temperaturen sorgten für einen vollen Erfolg Das erste «A Lo Cubano Festival» in Rheinfelden war bei bestem Sommerwetter gut besucht und bot mit Tanz, Kulinarik und vielen weiteren Aktionen eine bunte Mischung an kubanischer Kultur. Der Erfolg der Premiere beflügelt. Denn das Organisatorenteam hofft jetzt auf eine jährliche Wiederholung. Andrea Worthmann 26.06.2022, 13.00 Uhr

Das typisch, kubanische Dominospiel durfte nicht fehlen. Andrea Worthmann

Die Temperaturen waren mit gut 30 Grad Celsius schon fast karibisch. Das machte den Anlass am Samstag noch authentischer. Nachmittags und Abends feierten Kubanerinnen und Kubaner sowie viele Menschen mit Schweizer oder anderen Nationalitäten die kubanische Kultur in der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden.