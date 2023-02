Vor 60 Jahren war der Rhein zum letzten Mal gefroren

Rhein «Es war eine riesige Gaudi auf dem Rhein, eine richtige Völkerwanderung» – so erlebte Helmut Kohler den gefrorenen Rhein vor 60 Jahren Genau vor 60 Jahren war der Rhein zum letzten Mal dick zugefroren. Auf dem Eis wurde spaziert, getanzt, Schlittschuhe gelaufen und Eishockey gespielt. Und gar ein Sportflugzeug soll auf dem Rhein gelandet sein. Helmut Kohler war damals fünf Jahre alt. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Helmut Kohler, damals fünf Jahre alt, vergnügt sich mit seiner Familie auf dem Eis. Helmut Kohler/AZ

Helmut Kohler erinnert sich noch gut an den Januar 1963. «Der Rhein war dick zugefroren», erzählt der Hobbymeteorologe aus Schwörstadt. Er war damals fünf Jahre alt und spazierte mit seinen Eltern mehrfach auf dem Rhein umher. Ein Foto erinnert an diese Spaziergänge. Kohler lacht. «Als meine Mutter der Grossmutter erzählte, dass wir auf das Eis gehen, brach für sie fast eine Welt zusammen. Sie hatte riesige Angst, dass wir einbrechen und alle ums Leben kommen.»

Passiert ist nichts. «Es konnte auch nichts passieren, denn die Eisschicht war mehrere Zentimeter dick», erinnert sich Kohler an den Winter vor 60 Jahren. Kohler und seine Eltern waren bei weitem nicht die Einzigen auf dem Eis. «Es war eine riesige Gaudi auf dem Rhein, eine richtige Völkerwanderung.» Die einen spazierten, andere jassten, dritte fuhren Schlittschuh, spielten Eishockey, wagten ein Tänzchen oder gaben mitten auf dem Eis ein Musikständchen. An den Ufern wurden Tee ausgeschenkt und Würste heiss gemacht.

Eine dicke Eisschicht zog sich über den Rhein. Helmut Kohler/AZ

Mit dem Traktor auf dem Eis

«Einer unserer Nachbarn kurvte sogar mit seinem Goggomobil, einem Kleinwagen, und seinem Traktor auf dem Eis herum», erzählt Kohler. Andere taten es ihm gleich. Ein Foto in der Fotosammlung im Museum Schiff zeigt beispielsweise den Laufenburger Bäckermeister Ernst Maier mit seinem Motorrad auf dem Rhein, ein Kollege auf dem Beifahrersitz. Sogar ein Motorflugzeug soll auf dem gefrorenen Rhein gelandet sein.

Viele nutzten die geschlossene Eisfläche auch für einen Besuch im Nachbarland. Kohler lacht. «Schmuggeln wäre ein Leichtes gewesen, denn die Zöllner konnten unmöglich alles kontrollieren.» Es soll jedoch, so wird erzählt, durchaus auch Zöllner gegeben haben, die ihren Job so ernst nahmen, dass sie die Passantinnen und Passanten auf dem Eis kontrollierten.

Sonnenuntergang am gefrorenen Rhein im Winter 1963. Helmut Kohler/AZ

Das Eisvergnügen hielt im Winter 1963 über viele Tage an. «Im Januar stieg das Thermometer an 22 Tagen in Folge nie über null Grad Celsius», weiss Kohler aus den Wetteraufzeichnungen. In den Nächten wurde es bis minus 20 Grad kalt, tagsüber war es mit minus zwölf Grad auch nicht gerade viel angenehmer. Die ganze Kälteperiode dauerte von November bis März, insgesamt 125 Frosttage sind verzeichnet.

Rhein war auch im Winter 1929 und 1893 gefroren

Da konnte der Winter 1929 mithalten. Das Thermometer stieg im Fricktal oft auch tagsüber nicht über minus 18 Grad Celsius. In den «Rheinfelder Neujahrsblättern» 1955 erinnert sich Wilhelmine Mahrer-Disler: «Wieder hörten wir das gewaltige Krachen der zusammenprallenden Eisblöcke. Gewaltige Eismassen schoben sich unter und übereinander und bildeten eine zerklüftete, kompakte Masse.»

«Wieder» schreibt sie, denn die Autorin erlebte auch den Eiswinter 1893/94. Auf das Eis ging es dick eingehüllt. «Zwei bis drei Unterröcke, lange, wollene Unterhosen, beinahe bis zum Schuhwerk reichend. Über den dicken Röcken ein plumper Mantel, darüber ein plüschenes Pelerinchen und als Krönung die wollene Kapuze mit den lang gestrickten Enden, welche auch zweimal um die Hälse geschwungen wurden.»

Die Kleidung hatte durchaus ihre Nebenwirkung: «Mitten in den Lustbarkeiten mussten wir uns hin und wieder bald am Hals, an den Ohren oder an den Beinen kratzen; die Wolle war grob und rau und verursachte Hautbeissen.»

Das kann mit der heutigen Kleidung nicht mehr passieren. Aber ebenso wenig, dass der Rhein nochmals so zufriert. «Die Klimaerwärmung verunmöglicht es», sagt Kohler. Aber auch ohne Klimaerwärmung wäre eine geschlossene Eisdecke unterhalb Bad Säckingen nicht mehr möglich. «Durch die schwankenden Pegelstände des Kavernenkraftwerks Bad Säckingen würde das Eis im Uferbereich immer wieder brechen.»

