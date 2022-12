So günstig kommen Sie im Fricktal an eine SBB-Tageskarte

Reisen So günstig kommen Sie an eine SBB-Tageskarte: Der grosse Vergleich der Fricktaler Gemeinden Die SBB-Tageskarte zum reduzierten Gemeindepreis gibt es nur noch 2023. Die AZ zeigt, wie viel die Tageskarten in den einzelnen Gemeinden kosten – und wo sie ein besonderes Schnäppchen sind für Last-minute-Reisende. Thomas Wehrli 22.12.2022, 05.00 Uhr

Reisen ist nach der Pandemie wieder beliebt – mit den Tageskarten der Gemeinden ist das auch vergleichsweise günstig. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE

Sie sind noch immer ein Renner: die SBB-Tageskarten der Gemeinden. Im Fricktal bieten aktuell 16 der 32 Gemeinden Tageskarten zu einem Preis zwischen 39 und 47 Franken an – und alle Gemeinden vermelden: Die Auslastung ist gut.

Wieder gut, muss man sagen, denn während der Coronapandemie brach der Verkauf zum Teil stark ein. «Die Nachfrage befindet sich auf Vor-Corona-Niveau», sagt Stéphanie Berthoud, Leiterin des Stadtbüros Rheinfelden. Das heisst: Die Auslastung liegt wieder bei über 90 Prozent.

Auch die meisten anderen Gemeinden kommen auf eine Auslastung von 80 bis 90 Prozent. Sie liegt damit um 10 bis 20 Prozent über dem Wert von 2021, als Corona das Reisen deutlich verkomplizierte und vielen auch verleidete.

Finanziell sind die Tageskarten für die Gemeinden zwar kein Geschäft; bei einem Preis von 45 Franken muss eine Gemeinde 85 Prozent der Karten verkaufen, um den Einstandspreis von 14'000 Franken für ein Jahresset zu decken.

Dienstleistung für die Einwohnenden

Aber um das Finanzielle geht es den Gemeinden auch nicht. Es sei eine Dienstleistung für die Einwohnerinnen und Einwohner, sagt der Laufenburger Stadtschreiber Marco Waser und Daniel Sonderegger, Leiter Einwohnerdienste in Kaiseraugst, ergänzt:

«Die Dienstleistung wird von der Bevölkerung sehr geschätzt.»

Zudem wollen die Gemeinden mit dem Angebot «die Nutzung von umweltfreundlichen Transportmitteln fördern», sagt der Steiner Gemeindeschreiber Sascha Roth.

Noch, denn nach dem nächsten Jahr ist Schluss mit den Gemeinde-Tageskarten: Die Branchenorganisation Alliance Swiss Pass hat beschlossen, die Gemeinde-Tageskarte nach 2023 nicht mehr anzubieten; eine Nachfolgelösung dürfte im kommenden Februar vorgestellt werden.

Hohe Nachfrage im Sommer und zur Weihnachtszeit

Für die Gemeinden, die oft unterjährig ihre Jahressets erneuern, heisst das: Entweder sie beenden das Angebot im Laufe des Jahres oder sie haben ein oder zwei Monate mehr Karten, da sie diese nur in Jahressets beziehen können. Die erste Variante hat Rheinfelden gewählt. Berthoud sagt:

«Die Gemeinde Rheinfelden bietet ihren Einwohnerinnen und Einwohnern die ‹Tageskarte Gemeinde› deshalb nur noch bis 31. Juli 2023 an.»

In anderen Gemeinden, Kaiseraugst etwa, stehen dagegen für einen kurzen Zeitraum mehr Tageskarten als gewohnt zur Verfügung.

Besonders stark nachgefragt sind die Tageskarten im Sommer, an den Wochenenden – und über die Weihnachtstage. Wer die Reservationsseiten der Gemeinden aktuell aufruft, sieht fast überall mehrheitlich rot: Die meisten Tage in der kommenden Woche sind ausgebucht.

Mehrere Gemeinden stellten Verkauf ein

Ausgebucht hat es sich dafür bereits in anderen Fricktaler Gemeinden: Eiken, Gansingen, Mettauertal und Zeihen bieten die Karten bereits heute nicht mehr an. Das liegt zum einen an finanziellen Gründen, aber auch an Konkurrenzangeboten. Ein solches ist die Spartageskarte der SBB, die es bei frühzeitiger Reservation bereits ab 29 Franken mit dem Halbtaxabo und für 52 Franken ohne Abo gibt.

Aber auch die Überlegung, dass auch viele Auswärtige das Angebot nutzen und dieses ja von den Einwohnerinnen und Einwohnern über die Steuergelder finanziert wird, hat bei einigen Gemeinden zum Entscheid, die Karten nicht mehr anzubieten, beigetragen.

Bleibt die Frage: Vermissen die Einwohnerinnen und Einwohner das Angebot? «Es gab kaum Rückmeldungen aufgrund der Einstellung des Angebots», sagt Florian Wunderlin, Gemeindeschreiber in Mettauertal. Und der Zeiher Gemeindeschreiber Gianni Profico ergänzt: «Auf unsere Ankündigung hatten wir keine negativen Rückmeldungen.»