In Bad Säckingen stehen jetzt zwei Radarsäulen

Region Tempo-Sünder aufgepasst: In der Einkaufstourismus-Hochburg Bad Säckingen wird bald geblitzt Bald wird geblitzt: Die Stadt Bad Säckingen hat zwei fest installierte Geschwindigkeitsmesser angeschafft und macht damit ab Oktober Jagd auf Tempo-Sünderinnen und -Sünder. Die Bussgeldeinnahmen der Stadt werden dank der Anschaffung wohl deutlich steigen – aber das sei nicht das Hauptziel, sagen die Verantwortlichen. Justus Obermeyer Jetzt kommentieren 30.09.2022, 16.00 Uhr

Die Stadt Bad Säckingen hat zwei fest installierte Blitzer angeschafft. Einer steht bei der evangelischen Kirche – direkt beim Kindergarten St.Gallus. Frank Linke

Bislang waren festinstallierte Radaranlagen im deutschen Kreis Waldshut an der Grenze zur Schweiz kein Thema – doch das ändert sich nun. Mit zwei fest installierten Geschwindigkeitsmessern macht die bei Einkaufstouristinnen und -touristen beliebte Stadt Bad Säckingen nun Jagd auf Raser. In den vergangenen Tagen wurden die beiden Radar-Säulen in der Schaffhauser Strasse und der Waldshuter Strasse installiert.

Noch fehlt das Innenleben der Blitzer

Allerdings fehlt noch das Innenleben, wie Uwe Böhler, Fachbereichsleiter im Bad Säckinger Ordnungsamt, mitteilt. Die eigentliche Messtechnik werde erst im Laufe des Oktober installiert. Ab wann wird geblitzt? «Das kann ich im Moment noch nicht sagen», so Böhler. Und selbst wenn er das genaue Datum schon wüsste, würde er es nur ungern verraten. Denn bis zu diesem Tag gäbe es ja quasi einen Freibrief für alle, die zu schnell unterwegs sind.

Auch wenn derzeit noch nicht geblitzt wird, erfüllen die beiden Säulen schon jetzt ihren Zweck. Böhler meint:

«Es geht ja um die Verkehrssicherheit und nicht ums Geldverdienen.»

Und die Erfahrung zeigt: Allein durch die Existenz der Säulen an den Strassen werde langsamer gefahren. Und das ist vor allem bei der Säule in der Waldshuter Strasse wichtig. Hier steht die Messeinheit direkt vor dem Kindergarten St.Gallus – in der Tempo-30-Zone. Die zweite Säule überwacht den Verkehr auf der B34 – in Höhe des Raiffeisen-Centers und der Würth-Filiale. Hier gilt Tempo 50.

Für beide Säulen wird es übrigens nur ein gemeinsames Messgerät geben. Es wird also entweder in der Waldshuter Strasse oder der Schaffhauser Strasse seinen Dienst tun. Oder auch an keinen der beiden Stellen, denn das Messgerät kann auch mobil an einem ganz anderen Ort eingesetzt werden. Sogar in Herrischried, Rickenbach oder Murg – denn diese Gemeinden gehören auch zur Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen.

Bussgeldeinnahmen sollen deutlich steigen

«Das Messgerät kann auch an Ampeln eingesetzt werden, um Rot-Sünder zu ahnden», sagt Böhler. Die Stadt lässt sich das Gerät 162'000 Euro kosten. Geld, das schnell eingespielt sein sollte: Die Stadt rechnet mit Einnahmen von 224'000 Euro – pro Jahr. Im vergangenen Jahr noch hat die Stadt knapp 65'000 Euro durch Geschwindigkeitsmessungen eingenommen. Allerdings war das mobile Gerät auch nur an 23 Tagen im Einsatz.

Die zweite Säule überwacht den Verkehr auf der B34 – in Höhe des Raiffeisen-Centers und der Würth-Filiale. Frank Linke

Dies ist der offenkundige Vorteil der neuen Säulen: Sie können auch ohne Personal – und damit an fast jedem Tag – den Verkehr überwachen. Bad Säckingen ist neben Waldshut-Tiengen übrigens die einzige Stadt im Landkreis, die selbst Blitzer aufstellen darf, weil sie eine eigene Strassenverkehrsbehörde hat. Im übrigen Kreisgebiet ist das Landratsamt Waldshut zuständig.

Im Gegensatz zum Nachbarkreis Lörrach – wo es seit 2019 zehn Blitzersäulen gibt, verzichtet Waldshut allerdings auf stationäre Tempomesser: «Wir setzen auf mobile statt stationäre Blitzer, denn die Wirksamkeit von stationären Blitzern steht aus unserer Sicht nicht im Verhältnis zum finanziellen Aufwand», teilt das Landratsamt auf Anfrage mit.

