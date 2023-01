Die Skilager finden mit Wanderschuhen im Gepäck statt

Region Der Schnee kommt und die Skilager können endlich wieder stattfinden – aber die Wanderschuhe sind mit im Gepäck Es war nicht leicht: Erst erschwerte die Coronapandemie die Planung und Durchführung der Skilager – und nun sorgte der Schneemangel für Sorgenfalten bei den Organisatoren. Aber: Die Wetterberichte für die kommenden Sportferien lassen die Skilagerteams aufatmen. Eine Kältefront soll für genügend Schnee auf den Pisten sorgen. Jael Rickenbacher 17.01.2023, 05.00 Uhr

Ob mit natürlichem oder künstlichem Schnee: Die Lager finden dieses Jahr endlich wieder statt. zvg

Zwei Jahre lang mussten die Schneesportlager der Schulen schweren Herzens abgesagt werden. Dieses Jahr können sie endlich wieder stattfinden. Zuletzt drohte ein neues Hindernis: Zu wenig Schnee lag auf den Pisten.

Doch die Meteorologen geben Entwarnung: Eine Kältefront sei auf dem Weg in die Schweiz. Die Leitteams der Skilager dürfen also aufatmen. So zum Beispiel die Bezirksschule Möhlin: Sie führt dieses Jahr das Skilager Anfang Februar durch. Die Schülerinnen und Schüler gehen auf die Fiescheralp im Wallis, wo momentan schon ein paar Zentimeter Schnee liegen.

Die Wanderschuhe im Gepäck

Auch Damien Müller, Organisator vom Skilager Gansingen, macht sich keine grossen Sorgen mehr. Aber er will trotzdem auf Nummer sicher gehen:

«Wir schicken den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kurz vorher einen Brief, dass sie Wanderschuhe mitnehmen sollen.»

Bisher sei es jedoch noch nie vorgekommen, dass es keinen Schnee hatte. «Ich veranstalte schon seit 22 Jahren Skilager und in knapp 20 davon gingen wir nach Elm im Glarus», erzählt Müller. «Die Skipisten dort sind super. Wenn zu wenig Schnee fällt, wird er hingetragen, und so hat es auf den Pisten immer genug Schnee.»

Die Planung ist fast abgeschlossen

Die Vorbereitungen für das Lager, das Mitte Februar stattfindet, sind in der Abschlussphase. «Wir haben 75 Anmeldungen, das Leiterteam und das Küchenteam sind parat und der Car ist ebenfalls organisiert», sagt Müller.

Ähnlich sieht es auch beim Schneesportlager Frick aus. Der Hauptleiter Niklaus Bamert sagt:

«Bei den Vorbereitungen sind wir voll dran. Beide Lager werden dieses Jahr wieder durchgeführt.»

Eine Kältefront sorgt dafür, dass die Skilagerteilnehmer wahrscheinlich auf echtem Schnee die Pisten heruntersausen können. Manuela Jans (Neue LZ)/ Neue Luzerner Zeitung

Wie jedes Jahr findet das Oberstufenlager in Arosa statt, währenddessen die Unterstufe auf der Fiescheralp die Piste herunterflitzt. «Von der Unterstufe haben wir 53 Anmeldungen bekommen, von der Oberstufe 103», sagt Bamert.

Ein alternatives Programm hat das Leiterteam nicht organisiert, denn an beiden Lagerorten habe es genügend Schnee auf den Pisten. Jedoch werden als Rahmenprogramm auch Schlitteln, Eislaufen, Spielen und Basteln angeboten.

2000 Meter über Meer

Die Skifans der Kreisschule Unteres Fricktal machen sich in den Sportferien auf zu den Heubergen in Fideris im Kanton Graubünden auf. Mit 2000 Metern Höhe ist auch bei ihnen der Schnee so gut wie garantiert. Lehrer David von Arx sagt:

«Da die Schneeverhältnisse am Lagerort relativ sicher sind, haben wir selten ein Alternativprogramm gebraucht.»

Jedoch sei die Zukunft der Skilager in Frage gestellt, da vielerorts die Betreiber der Anlagen wegen des fehlenden Schnees zu kämpfen haben, sagt von Arx. So auch zu Hause im Fricktal: Der Skilift in Wegenstetten war zuletzt vor fünf Jahren in Betrieb.

Die 50 angemeldeten Schülerinnen und Schüler dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen: Spielabende, Nachtskifahren und Nachtschlitteln, die Ski selber wachsen, einen Kicker bauen oder einen Zeitungsbericht für die Schule schreiben. Am Tag wird jeweils Ski oder Snowboard gefahren. Zum Abschluss gibt es den bunten Abend.

Es ist für alle etwas Neues

Der Hauptleiter Eric Spähni sagt: «Dieses Jahr ist speziell, weil das Lager zwei Jahre lang nicht stattfinden konnte. Das heisst: Kein Jahrgang, der aktuell bei uns ist, war schon mal im Lager. Trotzdem haben wir die Anmeldezahl erreicht und es ist alles aufgegangen.»

Das Schneesportlager Schupfart musste für 2023 abgesagt werden, weil die Besitzerin des Lagerhauses kurzfristig die Buchung stornierte. Wegen der grossen Nachfrage konnte auf die Schnelle leider kein neues Haus gefunden werden.