Fricktaler Fasnachtshochburgen verabschieden fünfte Jahreszeit

Fasnacht im Fricktal Der Böögg ist verbrannt – die Närrinnen und Narren haben die Fasnacht feierlich verabschiedet Das wars mit der fünften und schönsten Jahreszeit: Am Abend des Aschermittwoch haben die Närrinnen und Narren in diversen Fricktaler Fasnachtshochburgen Abschied von der Fasnacht genommen. In Möhlin wurde der Bürkligeist verbannt, in Kaisten der Haldejoggeli – und in Laufenburg knallte und rauchte der Böögg bei der Verbrennung. Andrea Worthmann 02.03.2022, 21.16 Uhr

Beim alten Laufenburger Zeughaus werden durch den Fasnachtspfarrer sämtliche Fastnachtssünden verlesen – und der Böögg verbrannt. Andrea Worthmann

In mehreren Fricktaler Fasnachtshochburgen wurde am Abend des Aschermittwochs die fünfte Jahreszeit feierlich verabschiedet. So wurden unter anderem in Laufenburg, Möhlin und Zeiningen der Böögg verbrannt, vielerorts noch einmal begleitet von Klängen der Guggemusik.

In Laufenburg wurde der Böögg zuvor traditionell durch die Stadt getragen und mit lautem Wehklagen in Form von unzähligen «Ohhhjeeeees» und den Tambourentrommeln begleitet. Am alten Zeughaus angekommen, trug der Fasnachtspfarrer die Sünden der Fasnacht in Versform vor. Danach wurde der Böögg angezündet, der mit lauten Knallen lichterloh brannte und schliesslich in sich zusammenfiel.

Traditionellerweise verbannten ausserdem die Fasnachtzunft Ryburg den Bürkligeist und die Chaischter Haldejoggeli den gleichnamigen Fasnachtsgeist.

Ein Trost für die Fricktaler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler gibt es: Am 2. Februar 2023, dem ersten Faissen nächstes Jahr, geht es wieder los mit den schönsten Tagen – also nur noch 335-mal Schlafen.