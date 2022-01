Jurapark: Ein Konzept für den Erholungsraum

Umweltschutz Damit in der Natur alle ihren Platz haben: Der Jurapark präsentiert ein Konzept für den Erholungsraum Erholung in der Natur – gerade in Zeiten der Pandemie ein grosses Bedürfnis vieler Menschen. Konflikte unter den verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern sowie mit der Natur sind vorprogrammiert. Nun möchte der Jurapark Aargau die Situation mit einem Erholungskonzept entschärfen – um die Nutzung zu steuern und gewisse Gebiete zu entlasten. Peter Schütz 27.01.2022, 17.00 Uhr

Der Jurapark Aargau hat ein Konzept präsentiert, mit dem die Nutzung des Erholungsraums gesteuert werden soll. Zvg/Jurapark Aargau/Michel Jaussi

Ein Thema, das nicht erst seit Corona alle beschäftigt, ist die Erholung. Wo und wie lässt es sich gut erholen? Biker, Wanderer, Reiterinnen, Hundehalterinnen – alle suchen die Erholung in der Natur. Doch dort sind auch Tiere daheim, Jägerinnen und Jäger erfüllen ihre Pflicht und es gibt Naturschutzgebiete. Konflikte sind also vorprogrammiert.

Wie diese vermieden werden können, zeigt ein neues Erholungskonzept von Jurapark Aargau, das in Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen und Behördenvertretern entstanden ist.

Gewisse Räume sollen entlastet werden

«Das Konzept ist einzigartig», erklärte Thomas Vetter, Präsident Jurapark Aargau, an einem Informationsabend am Mittwoch in Frick. Und: «Zurzeit ist es nur ein Papier, das mit Leben gefüllt werden muss.» Vetter rief dazu auf, «offen damit umzugehen».

Im Kern bietet das Konzept anhand von Karten die Grundlagen für eine bessere räumliche Koordination der Erholungsnutzung im Jurapark. «Dafür besteht Bedarf», hielt Jurapark-Geschäftsleiterin Christine Neff fest.

«Es geht um eine Lenkung und Steuerung der Nutzung, aber nicht um die aktive Förderung von zusätzlicher Nutzung.»

Gewisse Räume sollen sogar entlastet werden, sagte sie.

Das Erholungskonzept wird vom Kanton Aargau finanziell und ideell unterstützt, ist somit vom Kanton abgestützt und bewegt sich im gesetzlichen Rahmen. Das Ziel der neuen Erholungsplanung Jurapark Aargau lautet: Die Bedürfnisse der verschiedenen Interessengruppierungen für eine naturnahe Naherholung so weit wie möglich abdecken und Nutzungskonflikte entschärfen.

Der Jurapark Aargau präsentiert ein Erholungskonzept. Lea Reusser, Christine Neff und Thomas Vetter (von Links) an einer Karte des Erholungskonzepts. Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Dafür sollen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen und, wo nötig und sinnvoll, behördenverbindliche Regelungen vorbereitet werden. Lea Reusser, Projektleiterin Erholungsplanung bei Jurapark, sagt:

«In einem Naturschutzgebiet kann man nicht beliebig etwas realisieren, dort ist mit Einschränkungen zu rechnen.»

Deshalb berücksichtige der Konzeptplan Schutz- und Entwicklungsziele sowie Ziele der ökologischen Infrastruktur.

Der Abstimmungsbedarf steigt stetig

Der Abstimmungsbedarf zwischen den verschiedenen Interessen von Gemeinden, Erholungssuchenden, Forst- und Landwirtschaft, Naturschutz, Jagd und weiteren Akteuren werde stetig grösser. Bis dato hätten aber Konzepte zum Umgang mit verschiedenen Erholungsnutzungen ausserhalb der Bauzonen gefehlt, so Reusser.

Die Konzeptkarten würden bei der Beurteilung von gegenwärtigen Nutzungen helfen. Auch darum geht es: Welches Gebiet eignet sich für einen neuen Waldlehrpfad? Auf welchem Gebiet wäre ein Natur-Campingplatz denkbar? Macht ein Walkingtrail am bestehenden Ort Sinn? Fragen, die das Erholungskonzept des Juraparks zu beantworten versucht.

In einem ersten Schritt wurden letztes Jahr Interessenabwägung und Synergienutzung unter die Lupe genommen. Daraus gab es 126 Rückmeldungen von 31 Personen oder Einrichtungen – unter ihnen 15 Gemeinden des Juraparks Aargau. Ergebnis: Das Konzept, das auch eine Sensibilisierungskampagne für Naturwerte und gegen Naturverschmutzung enthält, wird grundsätzlich gut geheissen.

Konzept wird in digitaler Form erhältlich sein

Demnächst soll das Erholungskonzept in digitaler Form erhältlich sein. Von Ende Februar bis Ende März besteht dann die Möglichkeit, an einer Online-Stellungnahme teilzunehmen. Bis Mai 2022 soll das Erholungskonzept fertiggestellt und publiziert werden. Die Informationsveranstaltung am Mittwoch wurde gefilmt und wird ab Ende Januar online zum Nachschauen zur Verfügung stehen.

«Das Thema birgt viel Brisanz», ist sich Thomas Vetter sicher. Er habe in bisherigen Diskussionen festgestellt, dass jede Anspruchsgruppe, die den Wald nutzt, «die wichtigste ist». Vetter weiter: «Es ist kein einfacher Weg.»