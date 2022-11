Volker Houba ist neuer Pfarrer in Bözen

Reformierte Kirche «Dann begegnen wir uns auf Augenhöhe»: Der neue Bözer Pfarrer wurde feierlich begrüsst Die reformierte Kirchgemeinde in Bözen hat ihren neuen Pfarrer Volker Houba in einer feierlichen Zeremonie willkommen geheissen. Begrüsst wurde er einerseits von vielen Gemeindemitgliedern, aber auch von Vertretern der Gemeinde, der umliegenden Pfarreien und der Aargauer Landeskirche. Im Zentrum der Feier stand dabei das Licht. Andrea Worthmann 29.11.2022, 05.00 Uhr

Pfarrer Volker Houba beim Gelöbnis mit Vizedekanin Noemi Breda. Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Der erste Advent sollte für die reformierte Kirchgemeinde in Bözen ein ganz besonderer sein. Denn nach gut 26 Jahren mit Pfarrer Peter Lüscher und später auch mit Pfarrerin Katharina Thieme wird nun ein neuer Pfarrer die Gemeinde übernehmen: Pfarrer Volker Houba, der zuvor gut fünf Jahre in der Kirchgemeinde Klingnau wirkte.

Der Gottesdienst startete mit einer kurzen Begrüssung durch René Feierabend, den Präsidenten der Kirchenpflege der reformierten Kirche Bözen, und einem Gebet von Viktor Mohr, ebenfalls von der Kirchenpflege. Im Anschluss gab der Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Tina Kupprat ein erstes Lied zum Besten. Weitere sollten im Laufe des Gottesdienstes folgen.

Eine Laterne für das Pfarrbüro

In der Ansprache von Vizedekanin Noemi Breda des Dekanats Brugg war das Thema Licht der rote Faden. Als Geschenk überreichte Breda dem zukünftigen Pfarrer daher auch eine Laterne für das zu beziehende Pfarrbüro. Den ersten Advent und das heimelige Gefühl, mit Kerzenlicht daheim zu sein, nahm sie zum Anlass, dem Pfarrer zu wünschen, dass er in seiner zukünftigen Gemeinde eine Heimat finden mag. Sie sagte:

«Du darfst an einem schönen, aktiven Ort wirken, wo viele Leute sich beteiligen.»

Auch an die gegenseitige Rücksichtnahme appellierte Breda, die auch hier mit dem Bild der brennenden Kerze als Kirchengemeinde verdeutlichen will, dass es viel Fingerspitzengefühl brauche, um die ruhige Flamme am Brennen und am Leuchten zu halten. Nach einem weiteren Lied folgte dann das feierliche Gelöbnis, das die Vizedekanin dem neuen Bözener Pfarrer abnahm. Nach der Segnung rief sie die Gemeinde auf, den Pfarrer in seinem Amt zu unterstützen und für ihn zu beten.

Grussworte aus Nachbargemeinden und Kirchenpflege

Auch an Grussworten und Glückwünschen mangelte es im Anschluss an die Amtseinsetzung nicht. Neben Vertretern der Kirchenpflege kam auch Fricks Pfarrer Christian Vogt, um seinem Kollegen gute Wünsche mitzugeben. Robert Schmid, Gemeindeammann der Gemeinde Böztal, sowie Beat Maurer aus dem Kirchenrat der Aargauer Landeskirche übergaben dem sichtlich gerührten Pfarrer Houba ihre Glückwünsche und Geschenke.

Grussworte aus der ehemaligen Gemeinde des Pfarrers in Klingnau: daneben Pfarrer Houba und seine Ehefrau Anke Houba. Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Bei seiner Ansprache griff auch Houba wieder das «Licht» als Bildnis für das «innere Leuchen, das Leben» auf und las dazu Texte aus der Bibel. Er sagte: «Der Text soll uns Mut machen, zu entschleunigen und uns Zeit zu nehmen, dass wir dieses Licht in der Laterne auch erleben.» Das Leben geniessen ist seine Botschaft. Und dies mit allen Sinnen.

Grosses Lob von ehemaliger Kirchgemeinde

Besondere Grüsse kamen von zwei Vertreterinnen der ehemaligen Kirchgemeinde Houbas aus Klingnau. Hierbei wurde dem Pfarrer tiefe Gläubigkeit bescheinigt, nicht nur in den Predigten, sondern in jeder Begegnung und in jedem Gespräch. Auch herzliche Umarmungen gehörten dazu und so sprachen die Vertreterinnen von seiner «erdrückenden Freundlichkeit» im positiven Sinne.

Der Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Tina Kupprat sang während des Gottesdienstes. Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Sein Wirken in der Gemeinschaft sei immer «Ad honorem Jesu», zu Ehren von Jesus. Seine Botschaft: «Du bist hier auf der Welt, um dazu beizutragen, dass es deinem Gegenüber ein klein wenig besser geht als ohne dich.» Er ist der Meinung, das ist lebbar und machbar. Er sagt:

«Wenn wir uns gegenseitig dazu einladen, unsere Bedürfnisse in Begegnungen und Gesprächen auszudrücken, dann begegnen wir uns auf Augenhöhe.»

Das sei ihm sehr wichtig, betonte der 53-jährige Houba. Anschliessend waren alle Anwesenden eingeladen, bei einem Apéro mit und auf den neuen Pfarrer Volker Houba anzustossen.