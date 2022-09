Razzia Grosseinsatz gegen kriminelle Schleuser: Polizei und Zoll durchsuchen Wohnhaus im deutschen Bad Säckingen Ein Grossaufgebot von rund 70 Kräften geht gegen mutmassliche Schleuser vor. Eine in der deutschen Nachbarstadt wohnende Irakerin und ein Syrer stehen unter Verdacht des gewerbs- und bandenmässiges Einschleusens von Ausländern. Zeitgleich zur Wohnungsdurchsuchung in Bad Säckingen wurde eine Wohnung in Köln durchsucht. Andreas Gerber Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Bad Säckingen ist es jetzt zu einer Razzia gekommen. Polizisten und Zöllner durchsuchten Wohnungen. Esteban Waid

Es war früh am Morgen, Mittwoch, 14. September, um 6 Uhr, als starke Kräfte der Bundespolizei aus Weil am Rhein in die Schillerstrasse Bad Säckingen einfuhren. Es war noch stockdunkel, als die Beamtinnen und Beamten anrückten. Es war ein Grossaufgebot von rund 70 Kräften, die in mindestens zehn Kleinbussen vorfuhren.

Ziel des Einsatzes war ein zweigeschossiges Wohnhaus. Die Polizei durchsuchte gemeinsam mit dem Zoll Wohnungen in dem Gebäude. Am Mittag lieferte die Staatsanwaltschaft, welche die Bundespolizei aus Weil am Rhein mit diesem Einsatz betraute, in einer Pressemitteilung weitere Details zu dem Vorgang. Die Durchsuchung richtete sich zum einen gegen einen 46-jährigen Iraker, der in Köln wohnhaft ist, sowie gegen eine 48-jährige Irakerin und einen 48-jährigen Syrer mit gemeinsamem Wohnsitz in Bad Säckingen. Der Verdacht: Gewerbs- und bandenmässiges Einschleusen von Ausländern.

Es war ein Grossaufgebot von rund 70 Kräften, die in mindestens zehn Kleinbussen vorfuhren. Esteban Waid

Parallel zur Wohnungsdurchsuchung in Bad Säckingen wurde dementsprechend auch eine Wohnung in Köln durchsucht. Dabei seien «umfangreiche Beweismittel» beschlagnahmt worden, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt. Darunter befänden sich Unterlagen und elektronische Geräte, die nun ausgewertet werden sollen.

Geschleuste im Fahrzeug entdeckt

Eingeleitet wurde das Verfahren gegen die drei Beschuldigten Personen, weil sie der Bundespolizei bei einer Kontrolle im Januar 2021 in Herbolzheim bei Freiburg (D) ins Netz gingen. Im Auto des 48-jährigen Tatverdächtigen entdeckten die Beamten damals mehre geschleuste Personen. Bei dem Einsatz am Mittwochmorgen in Bad Säckingen trugen Beamte zum Teil Kartons aus dem Haus.

Beim Einsatz dabei waren auch Kräfte des Zolls, unter anderem ein Hundeführer mit seinem Tier. Esteban Waid

Spürhund für Bargeld im Einsatz

Beim Einsatz dabei waren auch Kräfte des Zolls, unter anderem ein Hundeführer mit seinem Tier. Es handelte sich nach Auskunft von Friedrich Blaschke, Sprecher der Bundespolizei, um einen Spürhund für Bargeld. Mit im Einsatz war auch eine mobile Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizei. Sie kommen unter anderem auch bei Fussballspielen, Demonstrationen und bei der Durchführung von Haftbefehlen zum Einsatz. Oder, wie in diesem Fall, bei Wohnungsdurchsuchungen.

2019 waren Nagelstudios das Ziel

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Einsatz dieser Grössenordnung in Bad Säckingen stattfindet. Bereits im Dezember 2019 war die Trompeterstadt Ziel einer grossangelegten Aktion der Bundespolizei. Im Mittelpunkt des damaligen Einsatzes standen die Razzia in zwei Nagelstudios sowie die Durchsuchung einer Privatwohnung. Auch seinerzeit ging es um Schleuserkriminalität.

Laut Staatsanwältin Diers-Müller hat die Bad Säckinger Aktion nichts mit dem bundesweiten Einsatz gegen die Rocker-Gruppierung «United Tribuns» zu tun. Das «Timing» sei reiner Zufall. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Gruppe, der rund 100 Mitglieder zugerechnet werden, verboten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen