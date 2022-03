So werden Polizeiposten und Bahnhöfe auf Google bewertet

Rating Google, Google, wo ist es am schönsten im Fricktaler Land? Eines haben Restaurants, Museen, Polizeiposten und Bahnhöfe gemeinsam: Sie werden auf Google fleissig bewertet. Während Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote meist gute Bewertungen einheimsen, lassen die Userinnen und User über die Arbeit der Polizei schon mal ihren Frust los. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Früher, bei Schneewittchen, war der Spiegel für die Bewertung der Schönheit zuständig. Heute, im digitalen Zeitalter, übernimmt Google das Rating, und die Frage lautet: Google, Google, im weltweiten Netz, wo ist es am schönsten im ganzen Land? Kaum hat man die gewünschte Destination eingegeben, ploppen auch schon unzählige Markierungen mit ungezählten Rezensionen auf der digitalen Karte auf.

Ein Blick ins Fricktal zeigt: Bewertet wird so gut wie alles, was bewertbar ist. Neben naheliegenden Rezensionen, etwa über Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants, Museen, Arztpraxen, Firmen oder Geschäfte, finden sich auf Google Maps auch Bewertungen über Bahnhöfe, Kläranlagen, Bestattungsdienste, Zivilschutzzentren, Polizeiposten, Parkplätze, Schulen, Gemeindeverwaltungen oder Feuerwehren. Sechs Beispiele.

Schneidet gut ab: 1600 Userinnen und User haben die längste gedeckte Holzbrücke Europas bewertet – und geben ihr 4,7 von 5 Sternen. Bild: Archiv

Die Holzbrücke in Bad Säckingen gehört zu den beliebtesten Wahrzeichen im Fricktal. Das zeigen auch die über 1600 Bewertungen, die bisher hinterlegt wurden. Und: Mit 4,7 von 5 Sternen schneidet die Brücke sehr gut ab. «Eindrückliche Lebensader», schreibt eine Userin, und ein anderer lobt: «Tolles Bauwerk mit einer jahrhundertelangen Geschichte.»

Da fragt man sich: Was gibt es denn an der Brücke auszusetzen? Das bleibt das Geheimnis der User, denn bei all jenen, die nur einen Stern gegeben haben, fehlt ein erklärender Satz. Etwas Licht ins Dunkel bringt eine Userin, die zwei Sterne vergab. Sie schreibt: «Die Schweizer Seite ist keines Blickes würdig ... Sehr schade.»

Auf gute Werte kommen auch die anderen beiden historischen Brücken. Die alte Rheinbrücke in Rheinfelden bekommt eine 4,6 bei 527 Bewertungen, die Laufenbrücke eine 4,7. Allerdings sind hier erst 87 Rezensionen hinterlegt worden.

4,6 Sterne gibt es für das Sole uno in Rheinfelden. Positiv auch: Die Verantwortlichen reagieren auf die Bewertungen. Bild: zvg

Das Sole uno in Rheinfelden ist die Wellness-Oase im Fricktal. Hier tauchen die Userinnen und User oft ein, wie die über 2500 Bewertungen zeigen – und auch gerne: Die 4,6 Sterne in der Gesamtbewertung können sich sehen lassen. Der Grossteil hat dem Sole uno sogar 5 Sterne gegeben, heruntergezogen wird die Gesamtbewertung durch einige Ein-Stern-Rezensionen. Die Userinnen und User monieren dabei unter anderem unangenehme Vorkommnisse und mangelnde Freundlichkeit des Personals. Positiv ist, dass das Sole-uno-Team jede Rezension beantwortet – und sich bei unangenehmen Erlebnissen kulant zeigt.

Etwa tiefer als beim Sole uno taucht die Bewertung beim Vitamare Freizeitzentrum in Frick; hier geben die 126 Userinnen und User im Schnitt eine 4,3. Das Hallenbad Sissilia kommt auf eine 4,5 bei 94 Rezensionen.

Der Bahnhof Frick kommt auf 3,8 von 5 Sternen. Bild: Nadine Böni

Die Bahnhöfe haben es doppelt schwer. Zum einen kommen viele nicht auf eine Topbewertung, zum anderen locken die Bahnhöfe die Bewertenden nicht hinter dem Gleis hervor. Der Bahnhof Frick kommt auf eine 3,8 bei lediglich 14 Rezensionen, jener in Rheinfelden immerhin auf eine 4,2 bei 15 Bewertungen.

4,1 Sterne gibt es für das Sauriermuseum in Frick. Mehrfach wird bemängelt, dass das Museum klein ist. Bild: Andrea Worthmann

Mit 189 Rezensionen ist das Sauriermuseum in Frick zwar kein Quoten-Brüller, bei den Bewertungen mit 4,1 Sternen immerhin im soliden Mittelfeld. Abzüge gibt es wegen der Coronabeschränkungen, wofür das Museum aber nichts kann. Enttäuscht sind auch einige Userinnen und User von der Grösse; sie hatten sich mehr erwartet. Eine andere Besucherin meint hingegen: «Es war auf jeden Fall ein Besuch wert.»

Kaum Rezensionen haben die beiden Museen in Laufenburg, das Rehmann-Museum und das Museum Schiff. Notenmässig bekommen beide eine 4,8. Auf 4,6 Sterne kommt das Fricktaler Museum in Rheinfelden; auch hier sind es jedoch lediglich zwölf Bewertungen.

Für das Korps der Polizei Oberes Fricktal – im Bild mit der Kantonspolizei Frick – gibt es 4,3 Sterne. Bild: zvg

Im Ernstfall sind sie schnell zur Stelle, die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Rheinfelden. Auf Google Maps sind sie da deutlich gemächlicher unterwegs. Erst vier Userinnen und User hinterliessen bisher eine Bewertung. Im Schnitt gibt es eine 4,5. Weshalb die Userinnen und User so votiert haben, bleibt ihr Geheimnis; einen Kommentar zu den Bewertungen sucht man vergebens, und so ist es auch fraglich, ob die Bewertungen etwas taugen.

Einen schweren Stand bei Bewertungen haben, wenig verwunderlich, die Polizeikorps. Denn in der Wut über eine Busse hagelt es schnell einmal eine schlechte Bewertung. «1 km/h drüber = 40 Franken, aber an die ganzen Impfgegner und Maskenmuffel traut man sich nicht ran. Ein Witz!», enerviert sich einer der acht User, die bislang eine Bewertung über die Regionalpolizei Unteres Fricktal abgegeben haben. Im Schnitt gibt es für die Polizei eine 2,6. Ein anderer kommt der Regionalpolizei aber zur Hilfe und schreibt: «Obwohl ich schon mehrfach mit der Polizei zu tun hatte, möchte ich das ansehen der Polizei etwas Stärken. Deshalb 5 von 5 Sterne.»

Nicht mehr Rezensionen, aber mit 4,3 Sternen eine deutlich bessere Bewertung erreicht die Polizei Oberes Fricktal. «Sehr freundliche, hilfsbereite Polizisten zu jeder Zeit», lobt ein User. Aber auch hier gibt es Widerrede: «Sehr unfreundlich», hält ein anderer User fest

4,7 Sterne gibt es für den Vogelpark von Rolf Lanz. Bild: Dennis Kalt

Tierisch geht es auf dem Tierlignadenhof in Kaisten zu und her. Das gefällt den Userinnen und Usern; bei 59 Rezensionen gibt es im Schnitt ein 4,7. «Die Tiere, die niemand mehr wollte, dürfen hier ihren wunderschönen Lebensabend verbringen», schreibt eine Userin. «Einfach schön», schreibt eine andere.

Nicht auf den Hund, aber auf die Vögel gekommen ist Rolf Lanz mit seinem Vogelpark Ambigua in Zeihen. Und das kommt gut an: 217 Userinnen und User haben bislang eine Bewertung hinterlassen – und geben dem Vogelpark im Schnitt eine 4,7. «Ein wunderschöner Ort und ein Muss für jeden Vogelliebhaber», schreibt eine Userin. Ein anderer findet den Park «klein, aber fein». Da fragt sich der Vogelfreund: Was ist mit der Storchenstation Möhlin? Fehlanzeige; eine Bewertung gibt es da noch nicht. Wann ist da wohl die erste Bewertung im Anflug?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen