Radarkontrolle: Wo in Bad Säckingen am häufigsten geblitzt wird

Radarkontrolle Achtung, Fuss vom Gas!: Das sind die zehn beliebtesten Blitzer-Standorte der Stadt Bad Säckingen In der deutschen Grenzstadt kamen 2021 umgerechnet rund 70’000 Franken durch Geschwindigkeitsmessungen zusammen. 3252 Fahrerinnen und Fahrer wurden insgesamt geblitzt. Eine Karte zeigt, wo die meisten von ihnen in die Radarfalle fuhren. Justus Obermeyer Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tempokontrolle in Bad Säckingen: An 23 Tagen wurde 2021 an verschiedenen Stellen gemessen. Bild: Andreas Gerber

Umgerechnet knapp 70’000 Franken hat die Stadt Bad Säckingen 2021 durch mobile Radarmessungen im Stadtgebiet sowie der Verwaltungsgemeinschaft – zu der auch Murg, Rickenbach und Herrischried gehören – eingenommen. Ein stolzes Sümmchen, vor allem, wenn man weiss, dass das Radarmessgerät gerade einmal an 23 Tagen im Einsatz war.

Das Bad Säckinger Rechts- und Ordnungsamt legt nun die Statistik offen: Insgesamt 3252 Autofahrer wurden vom Gemeindevollzugsdienst 2021 geblitzt. Vier Mal war die Geschwindigkeit sogar so hoch, dass ein Fahrverbot fällig wurde.

Die Strassen, in denen häufig geblitzt wird, sind eigentlich altbekannt – und dennoch für den Gemeindevollzugsdienst immer wieder lohnend.

Schulhausstrasse ist auf Platz 1 der Rangliste

Am häufigsten, nämlich 16 Mal, wurde letztes Jahr in der Schulhausstrasse die Geschwindigkeit gemessen. Grafik: let

Am häufigsten stand das Messgerät in der Schulhausstrasse in Höhe der Anton-Leo-Schule. 16 Mal wurde hier geblitzt. Hier gilt Tempo 30, was erschreckend oft nicht beachtet wurde. Auf Platz 2 der Radar-Lieblingsplätze steht die Rheinuferstrasse mit 14 Messaktionen. In der Rippolinger Strasse stellte der Gemeindevollzugsdienst sein Messgerät 13 Mal auf.

Ebenfalls 13 Mal geblitzt wurde in der Waldshuter Strasse. Hier gilt wegen des Gallus-Kindergartens Tempo 30. 10 Mal stand der Blitzer ausserhalb von Bad Säckingen, nämlich in Murg-Niederhof.

Bei gleich vier Autofahrern musste vom Gemeindevollzugsdienst ein Fahrverbot beantragt werden. Satte 50 Kilometer zu schnell war ein Fahrer am Morgen des 28. April 2021 in der Schulhausstrasse. Statt 30 Stundenkilometer fuhr er hier 80.

Mit 97 Stundenkilometern statt der vorgeschriebenen 50 wurde ein Fahrer in Rippolingen geblitzt. In der Basler Strasse raste ein Fahrer mit 94 Stundenkilometern innerorts in die Radarfalle. Bei allen dreien wurde neben dem Fahrverbot auch ein Bussgeld in Höhe umgerechnet rund 400 Franken fällig.

Von 96 Fahrzeugen waren 73 zu schnell

Es gibt Tage, das blitzt es fast im Minutentakt. Der Mittwoch, 28. April, war so ein Tag: Von 96 Fahrzeugen, die an diesem Morgen das Radarmessgerät in der Schulhausstrasse passierten, fuhren 73 zu schnell. Das sind unglaubliche 77 Prozent. Möglicherweise war das Gerät an diesem Tag besonders gut getarnt, denn üblicherweise fährt hier nur jeder zehnte zu schnell.

Städten und Gemeinden wird immer wieder vorgeworfen, sie wollten mit den Radarmessungen «die Autofahrer abzocken» und so den Stadtsäckel füllen. Tatsächlich liesse sich mit den Tempomessungen noch deutlich mehr Geld verdienen, wie ein Beispiel zeigt.

Der mit Abstand «lukrativste» Blitzerstandort der Stadt wurde nur ein einziges Mal genutzt: Eine einzige Messaktion an der B34 in Höhe der «Golfwelt» spülte der Stadt innerhalb von nur zwei Stunden knapp 4000 Franken in die Kassen. 204 Autofahrer waren hier zu schnell unterwegs, so viele werden in solch kurzer Zeit an keinem anderen Standort geblitzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen