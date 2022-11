Das sind die Angebote zu Black Friday im Fricktal

Rabattschlacht Auf Schnäppchenjagd: Wo im Fricktal am «Black Friday» die Rabatte locken Am Freitag ist «Black Friday» – auch in der Region: Auf TV-Geräte sind bei Multimedia Fricktal Nachlässe bis zu 1200 Franken drinnen. Auch der Wechsel des Netzanbieters kann sich jetzt lohnen. Und die Spielwarenfachgeschäfte bieten etwa das zweite Puzzle zum halben Preis oder ein Gratisbügelset beim Kauf eines Trittrads an. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Viele Preisnachlässe auf TV-Geräte gibt es diese Woche bei Roland Obrist von Multimedia Fricktal in Frick. Bild: Dennis Kalt

«Black Friday» lautet das Schlagwort vieler Händlerinnen und Händler dieser Tage. Am Freitag, 25. November, rufen sie zur Rabattschlacht auf. Was in den USA am Freitag nach Thanksgiving als Start ins Weihnachtsgeschäft begann, ist seit einigen Jahren auch in die Schweiz über­geschwappt und gewachsen.

Auch im Fricktal können sich Kundinnen und Kunden dieser Tage mancherorts ein Schnäppchen sichern. Etwa bei der Multimedia Fricktal GmbH in Frick. Hier gibt es Fernseher auf Lager, die von 1999 auf 799 Franken heruntergesetzt sind – ein Sparpotenzial von 60 Prozent. Geschäftsführer Roland Obrist sagt:

«Die Preise kommen von den Lieferanten. Ich gebe sie an die Kundinnen und Kunden weiter.»

Oftmals gebe es dabei Nachlässe auf Artikel, die noch hohe Lagerbestände aufweisen. Nachlässe etwa für TV-Geräte, so Obrist, gebe es aber in seiner Branche bereits einige Monate vor dem «Black Friday». «Im Sommer oder Herbst nämlich, wenn die neuen Modelle auf den Markt kommen», sagt er. Schon dann würden die Modelle aus dem Vorjahr günstiger werden – und seien dann zuweilen bis zum «Black Friday» schon vergriffen.

Netzanbieterwechsel lohnt sich

Multimedia Fricktal bietet diese Woche bestimmte Produkte zu günstigeren Konditionen an. Neben TV-Geräten warten dann auch vergünstigte Angebote beim Vertragswechsel des Netzanbieters im Telekommunikationsbereich. Weniger Chancen auf Nachlässe gebe es bei Radios, Stereoanlagen und Smartphones.

Auch das Spielwaren- und Babyfachgeschäft Binkert in Frick bietet rund um den «Black Friday» Ware zum reduzierten Preis an. Derzeit, so Geschäftsführerin Sybille Bachmann, räume man im Laden um und platziere die Aktionsware – unter anderem Playmobil-Artikel – klar ersichtlich.

Offensiv werben, will man über den «Black Friday» nicht, sondern auf der Website oder allenfalls mit einem Post in den sozialen Medien darauf verweisen. Bachmann sagt:

«Wir beraten gerne und freuen uns, wenn unsere Kundinnen und Kunden das richtige Geschenk bei uns finden. Es ist nicht so, dass wir wegen ‹Black Friday› mehr Kunden haben, dazu müssten wir viel grösser werben können.»

Für Kundinnen und Kunden, die ein «Stokke Tripp Trapp» – ein Trittrad – für den Nachwuchs brauchen, lohnt sich der Kauf beim Fricker Fachgeschäft zu «Black Friday». Sie erhalten beim Kauf ein Bügelset im Wert von rund 60 Franken geschenkt.

Doch nicht alle Geschäfte beteiligen sich am «Black Friday». So verzichtet etwa das Sportgeschäft Longo Sport in Möhlin. Zwar gebe es derzeit eine Aktion von 20 bis 30 Prozent auf alle Ski der Marke Head. Dies habe aber nichts mit dem «Black Friday» zu tun, so Thomas Infanger: «Rabattangebote gibt es bei uns ab und an das ganze Jahr durch.»

Kundinnen und Kunden erwarten Aktionen

Marcel Amsler, Geschäftsführer der Spielwarenkette Amsler mit Filialen unter anderem in Möhlin und Eiken, lässt sich zum «Black Friday» jedes Jahr neue Aktionen einfallen. Während es in den vergangenen Jahren Rabatte auf ferngesteuerte Autos oder Puppenwagen gab, gibt es nun beim Kauf von zwei Puzzles auf das zweite einen Rabatt von 50 Prozent. Amsler sagt:

«Das Puzzle ist genderneutral und es gibt für fast jeden oder jede ein passendes Motiv.»

Natürlich erwartete so manch eine Kundin oder ein Kunde, dass Rabattaktionen angeboten werden. Da könne sich die Spielwarenkette nicht entziehen. Das gelte besonders für Filialen, die in Einkaufszentren untergebracht sind. «Die Einkaufszentren werben natürlich gross damit und die Geschäfte, die dort untergebracht sind, ziehen mit», sagt Amsler.

