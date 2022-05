Magden: Argumente für und gegen eine Einzonung der «Bünn»

Pro & Contra Zankapfel «Bünn»: «Bereitstellung eines diversifizierten Wohnraumangebotes» oder «Zerstörung des Dorfcharakters»? Um die rund drei Hektaren grosse «Bünn» wird in Magden seit vielen Jahren gestritten. Am 15. Mai entscheidet der Souverän, wie stark Magden wachsen soll. Das sind die Argumente der beiden Komitees für und gegen eine Einzonung des rund drei Hektaren grossen Areals. Peter Haller und Regula Bachmann Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Peter Haller, Mitglied des Referendumskomitees, setzt sich für eine Einzonung der «Bünn» ein. Regula Bachmann, Mitglied des «Team 4312», will, dass das Areal grün bleibt. Az / Aargauer Zeitung

PRO: Peter Haller: «Haben wir den Willen und auch den Mut zu gestalten»

Am 15. Mai geht es um ein offenes und zukunftsorientiertes Magden. Es geht um die Überalterung der Bevölkerung, es geht um die bereits überhöhten oder weiter steigenden Kaufpreise von Liegenschaften und Wohnungen, es geht um eine lebendige und offene Dorfgemeinschaft, es geht um ein vielfältiges und auf Junge sowie auf junge Familien angewiesenes Vereinsleben, und es geht um die Möglichkeit für ältere Menschen in der Dorfgemeinschaft verbleiben zu können.

Haben wir den Willen und auch den Mut zu gestalten. Meinungsvielfalt und Gedankenaustausch sind unbedingter Teil der politischen Auseinandersetzung «auf dem Lande».

Die Fakten müssen aber stimmen. Und meine Fakten sind: Am 27. April ist der erste Kaufrechtsvertrag über maximal 4500 Quadratmeter zwischen Landeigentümern und der Einwohnergemeinde Magden unterzeichnet und notariell beurkundet worden.

Und ein zweiter gleichlautender Kaufrechtsvertrag über maximal 4000 Quadratmeter dürfte in der kommenden Woche unterzeichnet werden. Die Gespräche mit den Landeigentümern konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Wir brauchen keine «Buebetrickli»; wir schaffen Fakten.

Und wo findet man weitere Fakten? Ich verweise auf die geänderte Bau- und Nutzungsordnung der Einwohnergemeinde Magden, in welcher beispielsweise zu lesen ist. Die im Bauzonenplan bezeichneten Gebiete dürfen nur erschlossen und überbaut werden, wenn ein rechtskräftiger Gestaltungsplan vorliegt, das heisst Gestaltungsplanpflicht.

Besonders gut gestaltete, ortsgerechte und angemessen dichte Bebauung unter Rücksichtnahme auf das Ortsbild von regionaler Bedeutung und den Siedlungsrand, das heisst etwa harmonischer Ortsbildhintergrund, Bebauung mit unterschiedlichen Typologien, Grünbereiche als Puffer.

Bereitstellung eines diversifizierten Wohnraumangebotes, insbesondere bedarfsgerechter Anteil alters- und behindertengerechter Wohnungen mit allfälligen Versorgungs- und Betreuungsdienstleistungen. Im Rahmen des gemeinnützigen Wohnungsbaus sind mindestens 30 Prozent preisgünstiger Wohnraum zu erstellen. Die Energieversorgung hat zu 100 Prozent erneuerbar zu erfolgen.

Für den Siedlungsrand ist ein Grünstreifen von etwa zehn Meter vorzusehen. Dieser ist besonders gut und ökologisch zu gestalten. Die Pflege und Gestaltung der Freiräume und des Siedlungsrandes sind auf eine hohe Biodiversität an einheimischen Pflanzen und Insekten auszurichten.

Bauvorhaben in der Spezialzone «Bünn» orientieren sich an der historischen Struktur und Raumwirkung im Dorf. Bezüglich der Gestaltung der Bauten und Freiräume sind die ortstypischen Elemente in einer zeitgemässen Form umzusetzen.

Und genau so stellen wir uns die Magdener Zukunft vor und dafür arbeitet das Referendumskomitee www.buenn-belebt.ch, und zwar ausschliesslich mit Fakten.

Peter Haller ist Mitglied des Referendumskomitees.

CONTRA: Regula Bachmann: «Das Wachstum geht auf Kosten kommender Generationen»

Dorfrand soll nicht eingezont werden. Diese klare Botschaft haben die Stimmberechtigten an der sehr gut besuchten Gemeindeversammlung im Dezember 2021 gefällt. Ein Komitee hat trotz der überdeutlichen Ablehnung das Referendum ergriffen und versucht den Entscheid zu kippen. Es wird behauptet, die Gemeinde Magden brauche die Einzonung, ohne Wachstum gebe es keine Zukunft.

Mehrfach hat sich die Bevölkerung klar gegen das übermässige Wachstum ausgesprochen. Das Raumplanungsgesetz, das auch in Magden deutlich angenommen worden ist, verlangt eine Abkehr vom unbegrenzten Bodenverbrauch. Mit der Überbauung «Bünn» würde Magden in den nächsten Jahren um bis zu zehn Prozent wachsen. Das ist nicht nachhaltig.

Das Wachstum geht auf Kosten kommender Generationen und führt zu einer unnötigen Belastung des Dorfes. Magden kann sich auch ohne «Bünn» weiterentwickeln. Es gibt Reserven. Mit einer sorgfältigen Verdichtung und der Nutzung von Baulücken kann Wohnraum geschaffen werden.

Es gibt aus unserer Sicht keinen guten Grund für eine solch übertriebene Einzonung. Die Begründung, dass mehr Wachstum zu mehr Wohlstand und Wohlfahrt führe, ist, wie sich in mehreren Schweizer Dörfern nun zeigt, nicht mehr haltbar. Im Gegenteil. Oft kostet die Infrastruktur am Ende mehr, als die neuen Steuerzahler einbringen können, was früher oder später zu einer Steuererhöhung führt.

Um den Magdenern ein «Ja» zu entlocken, wird mit günstigem Wohnraum geworben. Was in Zeiten übermässigen Wachstums vergessen ging, soll nachgeholt werden. Mit einem Zipfel von 4500 Quadratmetern Land, das die Landeigentümer zu einem reduzierten Betrag anbieten, wird die Einzonung des gesamten «Bünn» erzwungen.

Das Referendumskomitee spricht von Verträgen, die kurz vor dem Unterschreiben stehen. Wir wissen nicht, was in den Verträgen steht, wer die Landverkäufer sind und welche Verpflichtungen die Gemeinde eingeht.

Voraussetzung für die Überbauung ist ein Gestaltungsplan, der vom Gemeinderat beschlossen wird. Die Länge, die Dichte oder die Höhen der Gebäude sind nicht abschliessend festgelegt. Der Gestaltungsplan erlaubt ein zusätzliches Geschoss, deshalb sind vier Vollgeschosse möglich und nicht nur drei, wie behauptet wird.

Der Druck auf kleinem Raum möglichst viele Wohnungen zu realisieren, ist gross. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bauten entstehen, die weder ins Quartier noch zu Magden passen.

Das Gebiet Bünn erfüllt die Anforderungen an eine genügende ÖV-Erschliessung nicht und darf gemäss Richtplan eigentlich gar nicht eingezont werden.

Wir sind der Überzeugung, dass die Einzonung den Dorfcharakter zerstört, die Belastung grösser wird und der günstige Wohnraum eine Illusion bleibt. Deshalb empfehlen wir ein «Nein» zum Referendum Bünn.

Regula Bachmann ist Mitglied des «Team 4312».

