Pippo Pollina überzeugte an den Laufenburger Kulturtagen

Pippo Pollina «Was wäre die Welt ohne Utopien?»: Dieser Sizilianer verleitete das Publikum an den Laufenburger Kulturtagen zum Träumen Der aus Sizilien stammende Musiker Pippo Pollina ist am Samstag im Rahmen der Laufenburger Kulturtage in der Stadthalle aufgetreten. Peter Schütz Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pippo Pollina, vorne, mit Gitarrist Edoardo Musumeci, links, und Bassist Mario Rivera. Peter Schütz / zvg

«Was wäre die Welt ohne Utopien?», fragte Pippo Pollina nach einer knappen Stunde seines Konzertabends am Samstag in der Laufenburger Stadthalle. Die Antwort gab er gleich selber: Ohne Utopien würde es zum Beispiel kein Frauenstimmrecht geben. Utopien könnten zu weniger Waffen und Kriegen führen. Die Wirklichkeit sieht zwar anders aus, aber: «Wir singen weiter über Utopien, die vielleicht einmal Wirklichkeit werden», stellte der aus Palermo stammende Musiker klar.

«Denn wer tut es, wenn nicht wir?» Dieser Wille zur Verbesserung zog sich wie ein roter Faden durch das Konzert. Respekt und Authentizität, Zuneigung und Aufmerksamkeit, Hoffnung und Zuversicht waren die Parameter seiner Lieder, nachzuhören auch auf dem neuen Tonträger «Canzoni segrete» (Geheime Lieder), von dem er einige Kostproben gab. Die Lieder vom neuen Album habe er vor vier Jahren geschrieben, berichtete er. Wegen der Coronapandemie könne er sie erst jetzt live spielen.

In der Zwischenzeit haben sie kein bisschen Staub angesetzt, im Gegenteil: Sie sind gut gereift, woran auch das Palermo Acoustic Quintet seinen Teil beiträgt. Denn die fünfköpfige Band mit Schlagzeuger Luca Trentacoste, Gitarrist Edoardo Musumeci, Bassist Mario Rivera, Gianvito di Maio an Keyborard und Akkordeon sowie Roberto Petroli an Saxofon und Klarinette, machte aus den Liedern vitale Ereignisse. Es brodelte und kochte in der Combo, summte und flüsterte, bis Petroli oder Musumeci in unerwarteten Momenten in waghalsige Soli ausbrachen. Das kam gut an im Publikum, hörbar am satten Applaus nach jedem Stück.

Letzter Akt für Vorsitzende des Kulturausschusses

Der Konzertabend bestand aber nicht nur aus Musik. Pippo Pollina streute Anekdoten, erzählte von seiner ersten Begegnung mit Schnee in Innsbruck oder von seinem verstorbenen Vater. Die Lieder sang er in seiner Muttersprache, den Kontakt zum Publikum pflegte er auf Deutsch. Die Melodien der Lieder waren und sind zum Hineinfallen, die Harmonien beglückend. Über allem schwebte die wandlungsfähige Stimme von Pippo Pollina. Er konnte alles: zärtlich, verträumt, aufgeregt, laut, röhrend.

Er konnte rocken und rollen, zwischendurch aber auch ganz in sich gekehrt mit einer Ballade überzeugen. Den Rückhalt gab ihm seine Band. Pippo Pollina trat im Rahmen der Laufenburger Kulturtage «Fliessende Grenzen» auf. Für die langjährige Vorsitzende des Kulturausschusses, Renata Vogt, war es der letzte Akt: Am Samstag wurde sie für ihr kulturelles Engagement von Stadtammann Herbert Weiss und Bürgermeister Ulrich Krieger mit Blumen und Dankesworten bedacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen