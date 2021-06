Stein: Novartis produziert 50 Millionen Impfdosen für Biontech

Pharma Die EU-Bewilligung ist da: Novartis kann im Steiner Werk über 50 Millionen Impfdosen für Biontech produzieren Die Europäische Union hat grünes Licht für die Abfüllanlage von Novartis im Steiner Werk gegeben. Damit kann Biontech mit dem Vertrieb des im Fricktal abgefüllten Vakzins beginnen. Novartis hat bereits rund 70 Mitarbeitende spezifisch für die Impfstoff-Produktion eingestellt. Dennis Kalt 24.06.2021, 05.00 Uhr

Novartis füllt am Standort Stein Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech ab. Georgios Kefalas / KEYSTONE (26. Januar 2021)

Die Produktionsanlage von Novartis für den Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech am Standort Stein hat am Dienstag von der Arzneimittelbehörde der Europäischen Union grünes Licht erhalten. Bereits seit April stellt Novartis in seinem Fricktaler Werk kommerzielles Material her.