Pandemie-Bekämpfung Getrennt, was zusammengehört: Vor einem Jahr fielen an der Grenze die Schlagbäume – fünf Gründe, warum das nicht mehr passieren sollte Zwar trennt sie der Rhein, dennoch sind das Fricktal und die deutsche Region am Hochrhein eng miteinander verbunden. Dies machte die Grenzschliessung am 16. März 2020 umso deutlicher. Fünf Punkte, weshalb die beiden Gebiete nicht mehr voneinander getrennt werden sollten. Dennis Kalt 17.03.2021, 05.00 Uhr

Rund zwei Monate lang war die Laufenbrücke in der Laufenburger Altstadt mit Metallzäunen abgesperrt. Bild: Alex Spichale (13. Mai 2020)

Frust, Wut und Unverständnis – der 16. März 2020 sorgte bei so manch einem für einen Schock. Es war der Tag, als im Kampf gegen Corona die Schlagbäume fielen. An der Grenze zur Schweiz führte die deutsche Bundespolizei scharfe Kontrollen durch, wies Einreisende zurück, die ohne dringenden Grund über die Grenze wollten. Einen Tag später zog die Schweiz nach. De facto wurde das gekappt, was über Jahrzehnte zusammengewachsen war. Ein Überblick über die fricktalisch-badische Verbundenheit auf fünf Ebenen:

Politik über den Rhein hinweg

Die politische Zusammenarbeit der Region über die Landesgrenzen hinweg macht sich etwa an der Hochrheinkommission fest, die den Kontakt und den Erfahrungsaustausch zwischen Institutionen und der Bevölkerung beidseits des Rheins fördert. Sie leistet Unterstützung bei grenzüberschreitenden Grossprojekten. «Konkret wird derzeit die ‹Laufenburger Acht› realisiert», nennt Stadtammann Herbert Weiss als Beispiel.

Franco Mazzi, Stadtammann von Rheinfelden. Sandra Ardizzone (21. Dezember 2020)

In Rheinfelden treffen sich die beiden Stadtoberhäupter samt Verwaltungsspitzen einmal im Monat auf Grundlage der gemeinsamen Städteplanung. Diese Treffen, so Stadtammann Franco Mazzi, waren über weite Strecken nur noch am Bildschirm möglich. Er sagt:

«Auf lange Sicht fehlen der direkte persönliche Austausch, die soziale Interaktion und es mangelt in den virtuellen Sitzungen an sozialen Signalen.»

Letztere seien ebenso wichtig wie das gesprochen Wort.

Einkaufstourismus schafft Arbeitsplätze und Einnahmen

Für die Einkäufe über die Grenze zu den Nachbarn und sich bei der Rückkehr den grünen Ausfuhrzettel abstempeln lassen – für so manch einen Fricktaler gehört dies zum wöchentlichen Ritual. Während die Einkaufstouristen sich so den ein oder anderen Franken sparen, schafft dies im deutschen Grenzgebiet Arbeitsplätze und spült über den Umsatz der Gewerbetreibenden ordentlich Steuereinnahmen in die Kassen der Grenzstädte.

Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, beschreibt diese Abhängigkeit so:

«Die Unternehmen aus Handel und Dienstleistung entlang des Hochrheins, vom Bodensee bis nach Basel, verfügen nur über einen stark eingeschränkten deutschen Kundenkreis. Die südliche Hälfte ihres Geschäftsgebietes liegt in der benachbarten Schweiz.»

Berufspendler halten Pharma und Gesundheit am Laufen

Während die Einkaufstouristen bei den südbadischen Gewerbetreibenden die Kassen klingeln lassen, profitieren gerade die Fricktaler Gesundheitsdienstleister und Pharmakonzerne durch die deutschen Berufspendler. Beim Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) etwa machen sie rund 30 Prozent der Mitarbeitenden aus. «Sie sind insbesondere im medizinischen Bereich tätig und haben für das GZF eine sehr grosse Bedeutung», sagt Sprecherin Sibylle Augsburger Hess. An den Roche-Standorten in Basel und Kaiseraugst sind 17 Prozent der Mitarbeitenden Grenzgänger aus Deutschland.

Eine gemeinsame Kultur wird gelebt

Im kulturellen Bereich wird die Verwobenheit besonders zu Fasnacht deutlich. Etwa bei den grossen grenzüberschreitenden Umzügen durch die Altstädte von Rheinfelden und Laufenburg. René Leuenberger, der langjährig Zunftmeister der Narro-Altfischerzunft 1386 war, sagt:

«Ein Laufenburger hat immer zwei Währungen dabei, er überlegt nicht, ob er sein Bier auf dieser oder jener Seite des Rheins trinkt.»

Die gemeinsame Geschichte verbindet

Das Fricktal und das heutige deutsche Gebiet am Hochrhein umgibt auch ein geschichtliches Band: Über 400 Jahre lang befanden sich die Gebiete in österreichischer Herrschaft. Erst 1801 trennte Napoleon das Fricktal von der österreichischen Herrschaft ab und der Rhein wurde als neue Landesgrenze markiert.