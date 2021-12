Tests an Schulen: Schulleiter appellieren an Eltern.

Pandemie Fricktaler Schulleiterinnen und Schulleiter schlagen Alarm: Nur die Hälfte der Kinder lässt sich testen An Fricktaler Schulen schwankt die Teilnahmequote für die repetitiven Tests zwischen 30 und gut 50 Prozent. Vielerorts wünscht sich die Schulleitung eine höhere Bereitschaft, beisst aber mit ihren Appellen auf Granit. Gleichzeitig haben die Labore schweizweit Kapazitätsprobleme. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Bei den repetitiven Tests an Schulen kommen Speichelproben zum Einsatz. Keystone

Die Teilnehmerquote von Schülerinnen und Schülern, die an den freiwilligen, repetitiven Tests an sechs Fricktaler Schulen teilnehmen, schwankt zwischen 30 und gut 50 Prozent. Dies zeigt eine entsprechende Anfrage an die Schulleitungen.

Bei den repetitiven Tests werden die Speichelproben einer Schulklasse zusammengemischt – gepoolt. Ist eine Poolprobe positiv, müssen alle Personen, die Teil dieses Pools waren, erneut einzeln getestet werden. Nur so kann herausgefunden werden, wer sich im Pool mit dem Coronavirus angesteckt hat.

In Möhlin liegt die Teilnahmequote inklusive Kindergärten bei 43 Prozent. «Es könnte durchaus mehr sein», bilanziert Schulleiterin Astrid Zeiner. Denn so würde die Gefahr, dass Infektionen nicht entdeckt werden – besonders wenn diese asymptomatisch ablaufen – schwinden. Seit Beginn des Schuljahres mussten durch Testungen 105 Schülerinnen und Schüler und sieben Lehrpersonen isoliert oder in Quarantäne gehen.

Bereitschaft zum Testen als solidarischer Beitrag

Zwischen 30 und 50 Prozent liegt die Quote im Schulkreis Robersten in Rheinfelden. Die dortige Schulleiterin Annette Wirz wünscht sich, dass die Tests für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend würden. Sie sagt:

«Ich habe am Donnerstag alle ‹meine Eltern› erneut zum Testen aufgefordert. Das wird wohl aber nichts nützen.»

Die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder testen zu lassen, versteht sie – wie so manch eine andere Schulleiterin oder ein anderer Schulleiter – als «solidarischen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie».

Thomas Kaiser von der Schulleitung des Kindergartens und der Primarschule in Kaiseraugst doppelt nach: «Wir haben die Eltern schon mehrfach gebeten, sich zu überlegen, ob sie ihr Kind nicht auch noch anmelden möchten.» Leider hätten sich nur wenig dazu entschlossen. In Kaiseraugst liegt die Teilnahmequote bei rund 50 Prozent.

In der Oberstufe in Frick nehmen weniger als 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler teil. Aus Sicht des dortigen Schulleiters Lothar Kühne sei dies zu wenig. Er sagt:

«Es gibt eine Klasse, in der keine einzige Schülerin und kein einziger Schüler teilnimmt.»

Gemäss Philipp Grolimund, Schulleiter Laufenburg, sei eine Testpflicht auch immer wieder ein deponiertes Anliegen jener Eltern, deren Kinder sich testen lassen. In Laufenburg liegt die Teilnahmequote wie auch in Stein bei rund 50 Prozent. Isoliert werden mussten in Laufenburg bisher nur vereinzelt Schülerinnen und Schüler. «Ein grösseres Problem stellen die vielen Ausfälle von Lehrpersonen dar, da sie wegen Quarantänesituationen oder positiver Resultate in Isolation sind», sagt Grolimund.

Thomas Kaiser erachtet es als problematisch, dass je 48 Stunden vergingen, bis die Ergebnisse der Pool- respektive Einzeltests einträfen. Er sagt: «Das ist zu langsam.» So dauere es bei einem positiven Pool üblicherweise vier bis fünf Tage, bis die Resultate der Einzeltests vorlägen und die betroffenen Kinder in Quarantäne geschickt würden. Er sagt:

«So lange nehmen diese Kinder noch am Unterricht teil und stecken möglicherweise weitere Kinder an.»

Gemäss Lothar Kühne habe man zu Beginn des repetitiven Testens die Ergebnisse recht schnell erhalten. Doch seit über vier Wochen erhalte man die Ergebnisse erst nach 48 Stunden oder später.

Die Ungewissheit ist für alle belastend

Astrid Zeiner beschreibt diese Situation für die Lehrerschaft und die Kinder und Jugendlichen als belastend, wenn ein Pooltest positiv sei, niemand jedoch wisse, wer aus der Klasse der Träger sei. Auch sie wünscht sich eine schnellere Übermittelung der Ergebnisse, hat aber auch Verständnis dafür, dass die Labore am Anschlag seien.

Michael Hassler, Leiter Kommunikation des Departements für Gesundheit und Soziales beim Kanton, bestätigt, dass die Labore derzeit schweizweit Kapazitätsprobleme haben. «Dies ist der Grund, weshalb teilweise längere Wartezeiten bestehen. Wir arbeiten laufend an Optimierungen.» Auf die Kapazitäten der Labore habe der Kanton aber keinen Einfluss.

