Ende der Zertifikatspflicht freut Betriebe entlang der Grenze

Pandemie-Politik Die Zertifikatsfreiheit lockt: Stürmen die Deutschen jetzt bei uns die Beizen? Das Ende sämtlicher Massnahmen in der Schweiz ist zum Greifen nah. Ganz anders sieht es ennet des Rheins aus, wo noch immer drastische Einschränkungen in Gastronomie und bei Freizeitangeboten gelten. Kommen dafür nun also vermehrt Deutsche in die Schweiz? Wirte, Kulturveranstalter und Freizeitbetriebe hoffen darauf. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 03.02.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Deutschland ist ein Ende der Zertifikatspflicht noch nicht in Sicht. Keystone

Was der Bundesrat am Mittwoch an Coronalockerungen vorgeschlagen hat, ist die Rückkehr in «normale» Zeiten, wie sie noch Anfang 2020 gegolten haben. Variante 1 würde die Aufhebung aller Massnahmen in einem Schritt bedeuten, Variante 2 zunächst das Aus für die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen, Freizeit- und Kulturbetriebe. Dort, wo heute noch 2G-plus gilt – wie in Bädern und Wellnessanlagen – wäre dann nur noch 2G vorgeschrieben.

Doch gleich, ob auf einmal oder schrittweise: Ab dem 17. Februar dürften wieder andere Zeiten herrschen. Bessere Zeiten – auch für Irène Hofmann vom Restaurant Steinbock in Stein. Sie sagt:

«Als Wirtin bevorzuge ich ganz klar Variante 1.»

Wirtin Irène Hofmann vom Restaurant Steinbock in Stein sieht den Coronalockerungen freudig entgegen. Mira Güntert (11. April 2018)

Es gebe keinen Grund, in der Gastronomie Schutzauflagen in die Länge zu ziehen. Seien die Gastbetriebe doch nie Treiber des Infektionsgeschehens gewesen. «Drastische Einbussen» habe sie verschmerzen müssen, nachdem 2021 zunächst 3G und dann 2G für die Gastronomie eingeführt worden sind, sagt Hofmann.

Schon jetzt mehr Gäste aus Deutschland

Jetzt müsse das Vertrauen der Menschen in die Sicherheit der Branche wiederhergestellt werden. Das brauche Zeit. Deshalb geht sie nicht davon aus, dass am 17. Februar gleich ein Run einsetze. Aber zumindest erwartet sie, dass mehr deutsche Gäste kommen werden. Denn ennet der Grenze gilt in den Beizen nach wie vor die 2G-Regelung – und ein Ende der Zertifikatspflicht ist dort nicht in Sicht.

Martin Sonderegger ist Direktor Hotellerie der Rheinfelder Schützen AG. Markus Raub

Auch Martin Sonderegger, Direktor Hotellerie der Rheinfelder Schützen AG, bestätigt:

«Wir verzeichnen bereits während der ganzen Pandemie vermehrt Gäste aus dem benachbarten Deutschland.»

Die Einführung der 2G-Regelung habe für seinen Betrieb zu Umsatzeinbussen von bis zu 30 Prozent geführt. So würde Sonderegger die zu erwartende Zertifikatsfreiheit begrüssen. Er sagt aber auch:

«Eine schrittweise Öffnung ist uns lieber, damit die Betriebe im schlimmsten Fall nicht wieder schliessen müssten.»

Auch Sonderegger schätzt, dass die zur Schützen AG zählenden Restaurants sich nicht von heute auf morgen wieder aufs Neue füllen. Wahrscheinlicher sei, dass sich die Gästezahlen im Frühling erholen.

Wer wieder im Büro arbeitet, geht auch essen

Das hänge auch davon ab, wie mutig oder zurückhaltend die Menschen nach zwei Jahren Pandemie seien. Die schon jetzt aufgehobene Homeoffice-Pflicht sieht Sonderegger als ersten positiven Schritt. Wer wieder im Büro arbeitet, geht auch wieder essen.

Kein 2G-plus mehr im «Vitamare» in Frick, das würde auch Betriebsleiter Markus Bättig freuen. Dennis Kalt (8. Januar 2021)

Kein 2G-plus mehr im Freizeitzentrum Vitamare Frick – darüber würde sich auch Betriebsleiter Markus Bättig freuen. Damit steige die Zahl der Bade- und Saunagäste in jedem Fall wieder.

Dass die Zahl der Besucherinnen und Besucher aus Deutschland – bei ihnen zu Hause gilt in Bädern und Thermen nach wie vor 2G-plus – mit den Lockerungen zunimmt, davon ist Bättig überzeugt. Auch in den Sommern 2020 und 2021 sei das im Freibadbereich zu beobachten gewesen.

Statt FFP2 in Deutschland maskenfrei in der Schweiz

Kinofans aus der deutschen Nachbarregion begrüsst auch Philipp Weiss von Fricks Monti regelmässig. Bald wieder zertifikats- und maskenfrei einen Film schauen zu können – diese Aussicht könnte Weiss zufolge nach dem 16. Februar verstärkt Deutsche anziehen. In Kinos ennet der Grenze wie in Rheinfelden/Baden gelten 2G und FFP2-Maskenpflicht. Weiss sagt:

«Als Fricktaler Kulturbetreiber hoffe ich darauf, dass Variante 1 kommt und alle Massnahmen aufgehoben werden.»

Aber bei ihm tönt auch eine gewisse Skepsis heraus, wenn er sagt: «Bis zum 16. Februar sind es noch zwei Wochen und in denen kann viel passieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen