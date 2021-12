Protokoll nach dem Test: Ein Corona-Infizierter erzählt

Pandemie Erfahrungsbericht eines Infizierten: Positiv auf Corona getestet – aber niemanden interessiert es Hat der Kanton Aargau bei der Pandemiebekämpfung bereits resigniert? Das Protokoll eines Covid-19-Infizierten zeigt: Sowohl beim Contact-Tracing wie auch bei der Vergabepraxis von Impfterminen gibt es Verbesserungsbedarf. Auch Impfwillige werden mitunter von den Behörden ausgebremst. Dieter Deiss Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Das Contact-Tracing-Center des Kantons meldete sich bei Fritz nur ein einziges Mal per SMS. Donato Caspari

Ein Laufenburger, nennen wir ihn Fritz *, half am vergangenen Samstag der Familie eines Kollegen beim Zügeln. Von den rund zehn Personen waren bis auf eine Ausnahme alle mindestens zweimal gegen Covid-19 geimpft. Fritz selber hatte für nächste Woche bereits einen Termin für eine Boosterimpfung. In der Nacht auf Sonntag bekam er starke Schüttelfröste und am Sonntagmorgen klagte er über Kopfschmerzen.

Ein Antigen-Schnelltest reagierte positiv. Um 14.30 Uhr liess er im Kantonsspital Aarau einen PCR-Test machen. Vorsichtshalber orientierte er aber schon mal die gesamte Zügelmannschaft sowie Vereinskollegen, mit denen er am Abend zuvor noch trainiert hatte.

Vom Contact-Tracing tagelang nichts gehört

Im Anschluss an den PCR-Test liess er sich von seiner Familie mit ausreichend Esswaren ausstatten, packte die Koffer und fuhr noch am Sonntagnachmittag zwecks Isolation in eine Ferienwohnung im Tessin. Am Dienstagmorgen – also zwei Tage nach dem ersten Test – erhielt er um 5.30 Uhr die Mitteilung vom Auswertungslabor, dass er positiv getestet wurde mit dem Hinweis, er möge die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit beachten.

Gleichentags meldete sich um 11 Uhr das Contact-Tracing-Center des Kantons. Per SMS wurde er aufgefordert, sich sofort und bis auf weiteres in Isolation zu begeben. Die angeforderte Liste mit den persönlichen ­Daten und Kontaktpersonen sandte er sofort zurück. Seither herrscht Funkstille. Keine weiteren Informationen, auch nicht zur Dauer der angeordneten Isolation; keine Kontaktaufnahme mit den Kontaktpersonen.

Zehn Tage zu früh für die Booster-Impfung

Da Fritz auch die «SwissCovid»-App auf seinem Smartphone hat, hätte er gerne mittels der App andere gewarnt. Vergeblich forderte er den dazu benötigen Code an. Unterdessen dürfte es für all das ja auch längst zu spät sein.

Damit aber nicht genug. Rosa *, die Frau von Fritz, wurde am 22. Juni zum zweiten Mal gegen Corona geimpft. Sie arbeitet bei einem Zahnarzt als Prophylaxeassistentin und kommt dadurch täglich mit Patientinnen und Patienten hautnah in Kontakt. Nachdem ihr Mann positiv getestet war, machte sie sich zusätzliche Sorgen und schaute sich nach einer Booster-Impfung um. Sie fand für den Donnerstagmorgen einen Termin, der offensichtlich vor kurzem, vermutlich wegen einer Stornierung, freigeschaltet worden war.

Zu früh dran - Impfzentrum verweigert die Impfung

Sie meldete sich an, erhielt die Bestätigung und machte sich auf den Weg ins Impfzentrum ausserhalb des Fricktals. Vorgängig erkundigte sie sich noch bei einem Arzt, ob sie mit der leicht vorgezogenen Impfung ein Risiko eingehe. Dieser verneinte und meinte, dass dies sogar sinnvoll sei, da sie im Gesundheitsbereich arbeite. Im Impfzentrum jedoch verweigerte man Rosa die Impfung, da die Frist noch nicht ganz sechs Monate betrage. Konkret: Am 9. Dezember dürften nur Leute geimpft werden, die spätestens am 12. Juni die zweite Impfung erhalten hätten.

Der Verweis auf ihre berufliche Tätigkeit nützte ebenso wenig wie der Hinweis auf den Durchbruch bei ihrem Ehemann. Unverrichteter Dinge musste sie wieder nach Hause fahren. Bei Rosa und Fritz sorgte das für grosse Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Pandemiebekämpfung im Aargau. Beide sind sich einig:

«Ein Contact-Tracing, das seinen Namen nicht verdient, und unflexible Impfbürokraten schaden der Sache und giessen Öl ins Feuer der Impfverweigerer und Pandemieverleugner.»

* Namen geändert/der Redaktion bekannt

